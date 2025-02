Katherine Miranda y Cathy Juvinao detallan el futuro tras “divorcio” con su partido: “No vamos a dejar morir la ola verde”

Un grupo de congresistas, encabezado por Katherine Miranda y Catherine Juvinao, anunció su decisión de solicitar la escisión del partido Alianza Verde debido a diferencias con el sector afín al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Katherine Miranda/Facebook - Germán Forero/Prensa

El partido político Alianza Verde atraviesa una transformación sin precedentes tras la solicitud formal de escisión de un sector crítico al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro. En una entrevista, las representantes a la Cámara Katherine Miranda y Catherine Juvinao explicaron las razones de esta ruptura y detallaron lo que sigue en el proceso para la conformación de un nuevo partido político.

Según las congresistas, para la revista Semana, la división dentro de la colectividad se consolidó por las diferencias entre el sector alineado con el Gobierno de Gustavo Petro y quienes se han posicionado de manera independiente. Para Miranda, la crisis comenzó a evidenciarse con el debate de la reforma política.

“En ese tipo de posturas del Gobierno nacional, nosotros obviamente nos distanciamos radicalmente”, afirmó la congresista, que calificó la ruptura como una acumulación de discrepancias que finalmente desbordaron la unidad del partido.

El 10 de marzo, la Dirección Nacional del partido deberá votar sobre la solicitud de escisión presentada por el grupo disidente - crédito @CathyJuvinao/X

Juvinao, por su parte, enfatizó que las “fisuras” dentro de la colectividad no son nuevas y que el distanciamiento se originó en el modo en que se gestionan las políticas. “Algunos consideran que los ‘cómo’ son menos importantes porque son la forma, pero al menos en mi caso los ‘cómo’ son el fondo. La manera en la que se hacen las cosas determina el resultado en política”, argumentó.

Katherine Miranda habló de la importancia de tener independencia

Miranda aseguró en la rueda de prensa, donde anunciaron su decisión, que las discrepancias dentro del partido no han sido ocultadas, sino que han sido “voz pública”. Según sus declaraciones, en varias oportunidades se intentó alcanzar la independencia frente al gobierno de Gustavo Petro, sin éxito. “Nosotros en incontables oportunidades hemos solicitado la posibilidad de estar en la independencia frente al gobierno nacional”, afirmó.

La congresista comparó la situación con la dinámica de una relación de pareja que intenta superar sus diferencias sin éxito. “Así como un matrimonio, usted empieza hablando con la persona tratando de ir a terapia y al final no se pudo, se divorcia”, explicó.

Según Miranda, en aproximadamente tres meses podrían definir el nombre, logo y estructura del nuevo movimiento - crédito @mirandabogota/Instagram

La representante recordó que su trayectoria política ha estado siempre ligada a la Alianza Verde, lo que hace que esta decisión sea aún más difícil. “El único partido en el que he militado en mi vida ha sido el Partido Alianza Verde. Llegué con Antanas Mockus en el 2009. Y créame que llegar a este momento es doloroso para nosotros”, declaró.

Catherine Juvinao reveló que: “No vamos a dejar morir la esperanza de la ola verde”

La representante Catherine Juvinao reafirmó su compromiso con los principios de la Alianza Verde, luego de que un sector del partido solicitara formalmente su división. Durante su intervención, aseguró que la decisión busca preservar el legado de la “ola verde” y evitar que su esencia se pierda en medio de las disputas internas.

“Al hacer esta solicitud, lo que le estamos diciendo a las millones de personas que hicieron parte de la ola verde, pues no la vamos a dejar morir. No vamos a dejar morir esa esperanza. No vamos a dejar morir la visión que tenemos de Colombia, que es de una transformación cívica y ética”, señaló Juvinao en la misma rueda de prensa.

Catherine Juvinao enfatizó que la división no significa el fin del proyecto político que representó Alianza Verde - crédito @cathy_juvinao/Instagram

La congresista hizo referencia a la gestión del actual gobierno y a la sensación de traición que ha generado en algunos sectores que apoyaron el cambio: “No, el hecho de que el primer Gobierno alternativo quizás no haya resultado siendo lo que queríamos y que nosotros nos sintamos traicionados en la promesa de cambio, no nos va a matar la esperanza”, expresó.

Juvinao insistió en que la lucha por la transformación del país debe continuar, sin permitir que los desafíos actuales desmotiven a quienes han apoyado el proyecto político del partido: “Los corruptos triunfan cuando uno pierde la esperanza y los aquí sentados estamos dispuestos a seguir en esta lucha y sabemos que hay millones de personas, no ya las de 2010, hay muchas más que van a seguir en la lucha por una transformación cívica y ética para Colombia”.

Un nuevo partido en marcha

Miranda explicó que la decisión de escindirse conlleva la creación de un nuevo partido político con personería jurídica, el cual contará con una parte de los recursos que actualmente recibe la Alianza Verde. Este nuevo movimiento no solo agrupará a congresistas, sino a ediles, diputados y concejales que deseen sumarse a la iniciativa.

Ante las críticas y señalamientos que sugieren que su separación acerca a las congresistas a la derecha política, Miranda y Juvinao rechazaron esta clasificación - crédito @KatheMirandaP/X

La dirección nacional del partido deberá votar sobre la escisión el 10 de marzo, lo que daría paso a la validación del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Miranda estimó que en aproximadamente tres meses el nuevo partido contará con una identidad propia, incluyendo un nombre, logo y una estructura organizativa definida.

“En tres meses mal contados podemos hablar de logo, nuevo partido y quiénes efectivamente nos iríamos. No solo somos los seis que nos vamos”, afirmó para la revista citada. Juvinao, a su vez, destacó que el objetivo del novato movimiento será continuar con la propuesta de una “revolución cívica y ética por Colombia”.

Ante los señalamientos que ubican a las congresistas dentro del espectro político de la derecha tras su salida de la Alianza Verde, ambas negaron dicha clasificación. Miranda destacó que su trayectoria está marcada por posturas liberales en temas de libertades y sociales, aunque ha mantenido una visión conservadora en asuntos fiscales.

Katherine Miranda aseguró que su sector buscó en repetidas ocasiones la independencia de Alianza Verde frente al Gobierno de Gustavo Petro, sin éxito - crédito @mirandabogota/Instagram

“He tenido posturas bastante liberales en temas de libertades, en temas sociales. Soy conservadora en temas fiscales, pero creo que el país conoce las posturas que he tenido”, expresó a la revista mencionada, al resaltar que apoya iniciativas tanto del Pacto Histórico como del Centro Democrático cuando las considera adecuadas.

Juvinao también defendió su posición de centro y criticó los paradigmas políticos tradicionales, asegurando que las etiquetas de izquierda y derecha son obsoletas. “Ninguna de estas dos visiones funciona para intervenir fenómenos en sociedad”, señaló.