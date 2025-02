Este es el tiempo que se necesita estar casado para obtener la pensión de viudez o sobrevivencia: qué dice la ley

El reconocimiento del beneficio está sujeto a condiciones específicas, como la convivencia mínima de cinco años antes del fallecimiento del causante - crédito Colprensa

La pensión de sobrevivencia, un beneficio económico destinado a garantizar el sustento de los familiares de una persona fallecida, se encuentra en el centro de atención debido a las modificaciones que traerá la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, que entrará en vigor en julio de 2025.

La nueva norma sigue generando inquietudes entre los ciudadanos, en especial, en lo relacionado con los requisitos para que los cónyuges o compañeros permanentes puedan acceder a este derecho.

De acuerdo con la norma actual, establecida en la Ley 100 de 1993 y modificada por la Ley 797 de 2003, existen tres modalidades principales para acceder a la pensión de sobrevivencia: vitalicia, temporal o compartida. Sin embargo, el reconocimiento del beneficio está sujeto a condiciones específicas, como la convivencia mínima de cinco años antes del fallecimiento del causante, un requisito que fue reafirmado hacer poco por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL3507-2024.

Requisitos para la pensión de viudez: lo que establece la ley

El reconocimiento de la pensión de viudez depende de varios factores, entre ellos la edad del solicitante y la duración de la convivencia con el fallecido. Si el cónyuge o compañero permanente tiene 30 años de edad o más al momento del fallecimiento del causante, podrá acceder a una pensión vitalicia, siempre y cuando pueda demostrar que convivió con el fallecido durante al menos cinco años consecutivos antes de su muerte.

Mientras que en el caso de los solicitantes menores de 30 años de edad, la pensión será de carácter temporal y tendrá una duración máxima de 20 años. No obstante, el beneficio está condicionado a que no hayan tenido hijos con el fallecido. Además, cuando existen hijos en común, la pensión se divide: el 50 % corresponde al cónyuge o compañero permanente, y el otro 50% se reparte entre los hijos en partes iguales. Si no hay hijos, el 100% de la pensión será para el cónyuge, y viceversa.

La ley también contempla situaciones más complejas, como la existencia de una sociedad conyugal no disuelta. En estos casos, la pensión se divide entre el cónyuge y el compañero permanente, en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. Asimismo, si hubo convivencia simultánea en los últimos cinco años antes del fallecimiento, el derecho a la pensión recaerá en el cónyuge.

Sin embargo, si no hubo convivencia simultánea y la unión conyugal estaba vigente, pero existía una separación de hecho, el compañero permanente podrá reclamar una parte proporcional del beneficio, siempre que haya convivido con el fallecido durante al menos cinco años consecutivos antes de su muerte.

Documentación necesaria para reclamar la pensión

Para acceder a la pensión de sobrevivencia, es indispensable cumplir con ciertos requisitos legales y presentar la documentación correspondiente. En el caso de los afiliados no pensionados, el fallecido debe haber cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores a su muerte. Además, los solicitantes deben presentar los siguientes documentos:

Formulario único de solicitud prestacional.

Fotocopia del documento de identidad del causante.

Registro civil de nacimiento y defunción del fallecido.

Reporte de accidente de trabajo, si aplica.

Historia laboral actualizada.

Por su parte, el cónyuge o compañero permanente deberá aportar:

Registro civil de nacimientos.

Fotocopia del documento de identidad.

Registro civil de matrimonio.

Declaración juramentada de convivencia, ya sea del interesado o de terceros.

Para casos específicos o excepciones, los interesados ​​pueden consultar la página web de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), donde se detalla información adicional sobre el proceso.

Beneficiarios adicionales: hijos, padres y hermanos

La ley también establece que, además de los cónyuges o compañeros permanentes, otros familiares pueden acceder a la pensión de sobrevivencia bajo ciertas condiciones. Tienen derecho al beneficio los hijos menores de 18 años, así como aquellos mayores de 18 y hasta los 25 que dependen económicamente del fallecido y se encuentren estudiando. En el caso de los hijos con discapacidad, podrán reclamar la pensión siempre que su condición de invalidez persista y no cuenten con ingresos adicionales, tal como lo estipula el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.

Si no hay cónyuge, pareja permanente ni hijos con derecho a la pensión, los padres del fallecido podrán ser beneficiarios, siempre que dependan económicamente de él o ella. En última instancia, si tampoco hay padres con derecho, los hermanos con discapacidad que dependientes del causante podrán acceder al beneficio.

Impacto de la reforma pensional

Aunque la reforma pensional del Gobierno Petro aún no ha modificado los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivencia, su entrada en vigor ha generado incertidumbre entre los colombianos,

Los cambios propuestos buscan garantizar la sostenibilidad del sistema pensional, pero los detalles específicos sobre cómo afectarán a los beneficiarios de la pensión de viudez aún no han sido completamente aclarados.

Así las cosas, es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre los requisitos y procedimientos actuales para reclamar este derecho, así como sobre las posibles modificaciones que puedan surgir con la implementación de la reforma. La pensión de sobrevivencia sigue siendo un pilar esencial para garantizar la estabilidad económica de las familias tras la pérdida de un ser querido.