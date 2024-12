Estratos 1, 2 y 3 tendrían que pagar $2 billones en servicios y se quedarían sin subsidios por crisis que generó Petro

Los usuarios de los servicios públicos están aburridos del constante aumento de estos - crédito Colprensa

En Colombia, hay incertidumbre por varios asuntos importantes que tienen que ver con el sector de los servicios públicos y comunicaciones de cara al cierre del 2024. Uno de ellos tiene que ver con el gas en el país, sobre el que se viene advirtiendo que hay desabastecimiento y por lo que ya se compraron 40.000 millones de unidades para el consumo en diciembre.

Por eso, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) Camilo Sánchez, afirmó que dentro de poco se publicará un estudio hecho en conjunto con l Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), que preside el exministro de Minas y Energía Tomás González, donde se dan alternativas para superar a largo plazo las afugias de gas que vive en este momento el país.

Advirtió que, actualmente, Colombia tiene con el pozo Sirius una posibilidad gigantesca de gas, pero la mala noticia es que el Gobierno no quiere aprovechar las ventajas comparativas que se tienen y las posibilidades de exploración.

“Colombia ha perdido esa soberanía energética que habíamos mantenido por 45 años. Por supuesto, estamos importando gas hace rato, fundamentalmente a través de Spec para traer el gas de las térmicas, pero por primera vez en todos estos años estamos trayendo un gas para entregárselo a las viviendas, al comercio y a los vehículos, cosa que no tiene razón de ser”, explicó el dirigente gremial.

La preocupación por el nombramiento de todos los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) persiste en el sector y es alarmante que no haya una persona experta en el tema de gas, siendo uno de los asuntos prioritarios en este momento para el país.

“Hoy no tenemos un funcionario en la Creg que sea experto en gas. Este es un tema muy importante que va a tener influencia en los hogares colombianos y que, aunque no queramos va a ser costoso, porque todo lo que está pasando se va a ver reflejado muy seguramente en las tarifas”, precisó Sánchez.

Opción tarifaria y subsidios de energía

Sobre la opción tarifaria, el mecanismo con el que el Gobierno Petro buscó reducir el impacto para los usuarios de los incrementos abruptos en la tarifa mediante la acumulación de saldos que son pagados posteriormente por el usuario a lo largo de un mayor período de tiempo, el líder gremial dijo que el Gobierno asumió este compromiso, pero que, lamentablemente, hasta el momento no se vio ninguna acción concreta.

“Hace siete meses, el Gobierno nacional dijo que asumiría la opción tarifaria, pero hoy no se ha girado un solo peso de esto. El problema es que no haber cumplido afectará a la costa Atlántica y, sobre todo, a los estratos uno dos y tres, donde tendríamos que gastar alrededor de $2 billones para solucionar lo que tiene que ver con este tema”, indicó.

Los subsidios de energía también preocupan al gremio, ya que el Gobierno nacional tampoco los entregó y muchas empresas están luchando para sobrevivir con grandes deudas a los bancos: “Esto no es un favor del Gobierno porque entregar los subsidios es una obligación. Los subsidios ya los entregaron las empresas a los usuarios, y si el Gobierno no quiere pagarlos que lo diga públicamente para que los colombianos sepan que ya no van a tener ese aporte”.

Industria TIC

En materia de Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el presidente de Andesco aseguró que este sector tiene un decaimiento a causa de las diferentes cargas monetarias impuestas en los últimos años y por esta razón es urgente darle un impulso. Asimismo, anunció que a inicios del próximo año se publicará un estudio hecho junto a la Universidad Nacional donde se muestra cómo le afectará al sector la intención del Gobierno de cambiar la contraprestación del 1,9% al 2%.

“La contraprestación es un elemento muy importante porque si no tomamos las decisiones necesarias, muy seguramente vamos a disminuir la inversión, lo que perjudica la seguridad jurídica”, dijo Sánchez.

También, criticó que “desde el Gobierno se hacen anuncios que están dando noticias, pero sin argumentos técnicos. Y al mismo tiempo se están cometiendo errores de tomar decisiones como esta del espectro, que es el más caro de Latinoamérica”.

Decreto 596

En cuanto a la modificación del Decreto 596 de 2016, que tiene que ver con el aprovechamiento de residuos, Camilo Sánchez enfatizó que desde el gremio se estudia con técnica esta decisión. Ve que no se debía hacer por un decreto, sino que tenía que ser con fuerza de ley.

“Esta modificación afecta a los recicladores de oficio. Lo que va a pasar es que se le dará un monopolio por 15 años a unos pocos personajes, donde verdaderamente no se le dará el beneficio a la gran mayoría de los recicladores pues desde hace ocho años se han transferido miles de millones de pesos para esta población, pero este dinero no se ha visto reflejado en el mejoramiento de su calidad de vida ni de sus condiciones de trabajo”, argumentó.

Parques tecnológicos ambientales

Andesco hace esfuerzos para que el Gobierno y todo el país conozcan los parques tecnológicos ambientales (PTA), que son los antiguos sitios de disposición final que las empresas transforman por medio de todo el territorio nacional buscando potencializarlos como espacios clave en la descarbonización, descontaminación y regeneración de recursos a través de la valorización de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, y de la promoción de una cultura de sostenibilidad ambiental que priorice el uso eficiente de los recursos y la conservación del entorno natural.