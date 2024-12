Congresista estalló contra expresidente Cesar Gaviria por problemas en EPS: el pasado sistema era un “barril sin fondo”

Alfredo Mondragón desmintió las afirmaciones del expresidente César Gaviria sobre una supuesta deuda de 15 billones de pesos a las EPS - crédito Partido Liberal Colombiano/Facebook - @JulianProgre/X

El representante a la Cámara Alfredo Mondragón, perteneciente a la coalición del Pacto Histórico, salió al paso de las recientes declaraciones del expresidente César Gaviria (1990-1994), en las que cuestionaba la gestión del Gobierno Gustavo Petro en el ámbito de la salud, especialmente en cuanto a los pagos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El congresista sostuvo que la administración gubernamental cumplió con el 100% de los pagos, asegurando que no hay fallas en la financiación del sistema de salud.

En su intervención, Mondragón destacó que, bajo la administración de Petro, el Estado destinó una suma mensual de 7,1 billones de pesos, lo que representa el 100% de los pagos a las EPS, para garantizar la salud de los colombianos. Según el congresista, esta cifra contrasta con la situación de décadas anteriores, cuando el sistema de salud estaba marcado por una “fuga de recursos” hacia entidades privadas que, según él, no demostraron ser eficientes ni transparentes en su manejo.

El congresista difundió un fragmento de su intervención en la Cámara de Representantes a través de un video en su cuenta de X, en el que envió un mensaje directo al expresidente Cesar Gaviria y actual director del Partido Liberal, abordando los problemas en el sistema de salud. En dicho mensaje, lo invitó a entablar una conversación respetuosa sobre el tema.

“El sistema de salud durante 30 años ha estado dirigido por entidades privadas que no solo fueron ineficientes, sino que también se convirtieron en un ‘barril sin fondo’, pidiendo constantemente más dinero sin ofrecer soluciones efectivas”, señaló Mondragón, al hacer referencia a las críticas de las EPS al actual modelo de financiamiento.

El representante también desmintió las afirmaciones de Gaviria sobre una supuesta obligación por parte de la Corte Constitucional de pagar 15 billones de pesos a las EPS, y destacó que la Contraloría General de la República reveló que las entidades tienen una deuda acumulada con los prestadores de más de 11.4 billones de pesos. Según Mondragón, los pagos de los presupuestos máximos, correspondientes al Gobierno Petro, están al día hasta septiembre de 2024, y no existe tal obligación adicional, como sugirió el expresidente.

En cuanto a las intervenciones en las EPS, Mondragón aseguró que estas no fueron una medida central del Gobierno nacional, sino de administraciones anteriores, especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), de los cuales César Gaviria fue un aliado clave, de acuerdo con sus palabras.

Mondragón extendió una invitación al expresidente Gaviria y a todos los sectores políticos a trabajar conjuntamente en una reforma al sistema de salud, un proceso que ya fue objeto de amplias discusiones y acuerdos. El congresista pidió que la información utilizada para debatir sobre el sistema de salud sea precisa, para poder avanzar en los ajustes necesarios sin generar desinformación ni controversias innecesarias.

“Lo invito expresidente César Gaviria de manera, respetuosa y a todo el país, a que hagamos el esfuerzo en avanzar una reforma a la salud que ha venido siendo concertada y que la información de controversia sea precisa para que podamos ajustar lo que corresponda”, mencionó el legislador.

¿Qué dijo César Gaviria que molestó al congresista?

El expresidente César Gaviria reiteró su oposición al proyecto de reforma a la salud radicado por el Gobierno de Gustavo Petro en septiembre de 2024. En un comunicado, el exmandatario advirtió que la propuesta pondría en peligro la estabilidad del sistema de salud actual, el cual ha permitido a millones de colombianos acceder a los servicios médicos esenciales El proyecto genera un “caos operativo y financiero”, señaló.

Gaviria destacó que el Estado insiste en un modelo con serias falencias estructurales, el cual fue rechazado previamente por la Comisión Séptima del Senado en mayo de 2024. “A pesar de esta advertencia, el Gobierno insiste en imponer un modelo que desarticula los niveles de atención, fragmenta los recursos y genera confusión sobre quién será responsable de la atención de los ciudadanos”, expresó.

El exmandatario también criticó la falta de claridad en la reforma, al señalar que no se especifica qué entidad garantizará la prestación de los servicios de salud en el país. Además, insistió en que la administración de Petro debe primero cumplir con las deudas acumuladas con las EPS, que ascienden a $15 billones, antes de emprender una reforma completa del sistema de salud.

“No puedo quedarme callado mientras se comete este error histórico. La salud de los colombianos no puede ser víctima de improvisaciones ni de apuestas ideológicas que no tienen sustento técnico (...). No podemos permitir que esta reforma se convierta en un salto al vacío que perjudique a millones de colombianos”, dijo.