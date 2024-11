Mike Bahía habló del hecho de que Greeicy invitara a su exnovio al escenario en Argentina y de lo que piensa de las exrelaciones de la cantante

Mike Bahía habló de la actuación de Greeicy Rendón con su exnovio en Argentina - crédito @mikebahia/IG

Mike Bahía se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la música colombiana, con amplio reconocimiento internacional, pues sus conciertos son uno de los anuncios más esperados por el público, ya sea solo o acompañado de su pareja sentimental, la cantante Greeicy Rendón.

Sin embargo, recientemente el cantante caleño está siendo tendencia en las redes sociales y no por su trabajo, sus shows ni por su relación con la famosa actriz y cantante, sino porque se refirió al inesperado momento que protagonizó Greeicy Rendón durante su concierto en Buenos Aires.

La cantante sorprendió al público al invitar al escenario a Santiago Talledo, su expareja y compañero de reparto en la exitosa serie juvenil Chica vampiro. Este gesto, ocurrido el 23 de noviembre en Argentina, causó revuelo entre los asistentes y las plataformas digitales, porque los asistentes al concierto publicaron las imágenes del emotivo encuentro y rápidamente se creó una ola de reacciones.

Los excompañeros de set y exnovios cantaron la icónica canción en género bachata Esta Noche, sencillo que originalmente interpreta Greeicy junto a su prometido y papá de su hijo, Mike Bahía. El encuentro estuvo lleno de ovación y felicidad por parte de los fanáticos, así como también de palabras de amor y gratitud.

“Te amo boludo y muchas gracias”, dijo Rendón al cerrar la interpretación junto al también cantante argentino.

Ante esto, varias personas se preguntaron sobre qué había pensado Mike Bahía la respecto y mostraron interés por conocer cuál había sido la reacción que tuvo el artista colombiano cuando los vio juntos sobre el escenario. Pero, para sorpresa de muchos, Mike Bahía, lejos de mostrar incomodidad, expresó admiración y alegría por el momento.

Es por esto que en el espacio que Mike compartió con el Canal RCN resolvió todas las dudas al respecto y aclaró su posición.

“Pienso que se veían increíbles juntos. Los celebro. Cuando conocí a Greeicy ellos se daban los picos y yo a Santi lo amo, me parece un ser humano increíble. Celebro cada persona que ha pasado por la vida de Greeicy porque permitió que fuera la mujer que es porque maduró el mango que hoy me como”, afirmó Bahía.

El futuro esposo de la caleña aseguró que no tiene problema o malestar con este tipo de acciones, incluso dijo que disfrutó viendo a su prometida compartir escenario con Talledo y solo lamento el hecho de que no puedo haber estado presente en el show para unirse a la alegría del público.

“Les digo algo: los celebro. Me encantó verlos juntos, me sentí muy feliz, me dio mucha tristeza no haber podido estar ahí para gritar, pero me encanta verla feliz. Su felicidad es la gasolina que me mueve todos los días y a él también, lo quiero mucho a él, me parece un tipo maravilloso, ojalá hagan una canción juntos”, puntualizó Mike.

De esta manera quiso dejar en firme su apoyo en la carrera de Greeicy y reiteró que lo más importante para él es verla feliz. Además, el artista aprovechó la ocasión para expresar su respeto y cariño hacia Santiago Talledo, a quien calificó como un “tipo maravilloso”.

Lejos de cualquier rastro de celos, Bahía dejó claro que admira la relación cordial y profesional que Greeicy mantiene con su exnovio. Por otro lado, el intérprete caleño confesó que sueña con la posibilidad de un futuro proyecto musical entre Greeicy y Talledo.

“Si eso pasa, yo sería su patrocinador y el promotor número uno de ese junte”, aseguró.

Aunque muchas personas estaban esperando ver un poco de molestia o descontento por parte de Mike Bahía tras verlos juntos en un show, y más porque cantaron una canción de ellos dos, una vez más mostró la solidez de su relación con Greeicy Rendón y su capacidad de celebrar las conexiones que han moldeado la vida de su pareja.