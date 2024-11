Mexicana se mostró aterrada tras descubrir cómo se prepara su dulce colombiano favorito

Tras conocer el proceso de fabricación, Yess pensó en no volver a probarlo - crédito @yessriveramx / TikTok

La migrante mexicana en Colombia Yess Rivera se llevó una tremenda sorpresa al enterarse, por medio de sus compañeros de trabajo, cómo se fabrica su dulce favorito.

Según explicó en un video compartido a través de la plataforma Tiktok, pudo haber sido su dulce favorito por mucho tiempo, “hasta que vi cómo se hace. En la mañana mi viejo me compró cuatro bolsas de este dulce y, no mamen, me comí tres en una sentada. Es que la verdad está bien buena, pero dije: no, hombre, ya es mucha gula, voy a llevarle una bolsita a mi equipo de trabajo”.

Y continuó: “Les dije: ‘miren, les traje algo’ y una compañera, muy emocionada, respondió: ‘jummm nos trajo patas’. Entonces yo pregunté: ‘¿patas?’ Y ella insistió que era gelatina de pata de res, pero no lo creía porque es más como un bombón, un malvavisco, por su textura”.

Compañeros de trabajo le explicaron que contiene carne animal - crédito @yessriveramx / TikTok

Su sorpresa fue tal que, al principio, pensó que se trataba de un apodo que nada tenía que ver el origen de la golosina, pero sus compañeros la retaron a buscar el proceso de producción de la gelatina de pata en Internet y, de repente... “Se me quitaron las ganas de comerlo”, aunque solo por un rato, ya que esa misma tarde, pensando en su sabor, entendiendo de dónde provenía el toque mantecoso.

Además, le “explicaron que tiene propiedades curativas, como para la gastritis, pero su textura es como la de un bombón y al abrirlo es un malvavisco. Este tipo de dulce no lo tenemos en México, que yo sepa”.

Gemelos mexicanos que prueban alimentos poco comunes revelaron cuál es su producto colombiano favorito

A inicios del 2024, los populares hermanos mexicanos Isidoro y Benjamín, conocidos en redes sociales como ‘Sí somos gemelos’, compartieron con sus más de tres millones de seguidores sus impresiones sobre una serie de dulces colombianos que, aunque ya habían probado antes, decidieron evaluar frente a las cámaras.

El primer producto que probaron fueron las papas de mayonesa. Aunque no forman parte de la tradición colombiana, estas papas han ganado popularidad en los últimos años. “Curiosamente, esta marca en México se llama Sabritas, pero en otros lugares como Colombia se llaman Margaritas”, comentaron antes de probarlas. Ambos hermanos coincidieron en que el sabor a mayonesa era muy leve, encontrándolas más saladas que otra cosa, por lo que les dieron una calificación de 7 de 10.

Los hermanos Isidoro y Benjamin ya habían probado algunos en privado - crédito @si_somos_gemelos / Instagram

Uno de los productos que más disfrutaron fue el arequipe, un dulce de leche colombiano que ambos consideraron delicioso. Aunque en México existe algo similar, conocido como cajeta, ambos coincidieron en que el sabor del arequipe era incomparable. “Es de las cosas más deliciosas que he comido en mi vida. Un manjar, suavecito”, dijeron, otorgándole un impresionante 20 de 10 y 11 de 10. Este dulce, sin duda, se llevó el título de su favorito colombiano hasta ese momento.

El siguiente producto en la lista fue el refresco Colombiana, un icónico sabor nacional que dejó una gran impresión en los gemelos. A pesar de haberlo probado previamente, al probarlo nuevamente, Isidoro y Benjamín coincidieron en su sabor único y delicioso. “Es un manjar. Como extrañaba este sabor”, expresaron, otorgándole nuevamente 20 de 10. Para complementar la experiencia, los hermanos también probaron el refajo, una bebida tradicional que mezcla cerveza con refresco Colombiana, en su versión más clásica. Aunque algunos agregan aguardiente a esta mezcla, ellos optaron por la preparación más simple y, como era de esperar, les encantó, sintiendo que un viaje a Colombia se volvía una necesidad urgente.

El video tuvo tal éxito que decidieron hacer una segunda parte, donde probaron la leche de pingüinos de la marca Marinela, que les emocionó mucho, pues aunque el pastelito pingüino es común en México, en su país no existe esta versión líquida. “No manches, es el paraíso. Sabe casi como malteada”, dijeron, otorgando calificaciones de 20 de 10 y 9.5 de 10.

El video causó tal expectativa que lanzaron una segunda parte - crédito @si_somos_gemelos / Instagram

También, probaron las Margaritas de pollo y Margaritas de alitas de pollo BBQ. Las primeras no lograron impresionarlos, con puntuaciones de 4 y 5 de 10, mientras que las de alitas de pollo obtuvieron una calificación más alta, 7.5 de 10, a pesar de que el sabor no les pareció tan profundo a pollo como esperaban.

Finalmente, se aventuraron a probar el aguardiente, un licor muy tradicional en Colombia, con la premisa de que “el tequila para los mexicanos es como el aguardiente para los colombianos”. A pesar de sus gestos al probarlo, ambos hermanos coincidieron en darle un 8 de 10, reflejando una experiencia que, aunque desafiante, no les dejó indiferentes.

Este video se sumó a una larga lista de reacciones y pruebas que los hermanos comparten en su cuenta, manteniendo siempre el interés de su creciente comunidad.