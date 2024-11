Colapso de torre en Barranquilla cobró la vida de una mujer: murió entre los escombros

Este suceso puso en evidencia el riesgo de ocupar edificios con fallas estructurales no reparadas - crédito Ejército Nacional

En un trágico suceso ocurrido en el conjunto Privilegios, de Barranquilla, la primera víctima fatal de una estructura colapsada fue identificada como Leidy Luz Insignares, de 65 años. Tras varias horas de intenso trabajo de rescate, con la ayuda de un perro especializado, los organismos de socorro encontraron su cuerpo entre los escombros, confirmando que las heridas provocadas por los fuertes golpes de la caída de la torre fueron fatales.

El colapso de la torre ocurrió debido a fallas estructurales, ya advertidas desde 2004, cuando comenzó la evacuación de los residentes debido a los riesgos. Aunque los 117 apartamentos fueron desocupados entre 2005 y 2010, algunas personas continuaron ocupando el inmueble de forma ilegal, desacatando las alertas de las autoridades locales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Una emergencia sacudió la tarde del jueves 28 de noviembre al barrio Campo Alegre en Barranquilla, luego del colapso parcial de una torre de apartamentos ubicada en el conjunto Privilegios - crédito redes sociales

Según la Alcaldía de Barranquilla, al menos cuatro menores de edad fueron rescatados del lugar y trasladados a centros asistenciales en el suroccidente de la ciudad, con el apoyo de la Policía de Rescate, Cruz Roja y más de 20 bomberos que atendieron la emergencia. Los equipos de rescate continúan trabajando en la zona, aunque hasta el momento se teme que haya más personas atrapadas.

Este suceso puso en evidencia el riesgo de ocupar edificios con fallas estructurales no reparadas, y las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a acatar las normativas de seguridad para evitar tragedias. “La ocupación de estos edificios de manera ilegal es un grave riesgo para la vida de las personas”, señaló un vocero de la alcaldía. Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas se informe sobre posibles nuevas víctimas o avances en la búsqueda.

Los testimonios de la tragedia

Una emergencia sacudió la tarde del jueves 28 de noviembre al barrio Campo Alegre, en Barranquilla, luego del colapso parcial de una torre de apartamentos ubicada en el conjunto Privilegios, en la calle 89 con carrera 41. El derrumbe, que dejó varias personas atrapadas bajo los escombros, generó alarma entre los residentes y autoridades locales. La tragedia comenzó cuando la torre se vino abajo, afectando principalmente a los ocupantes de los apartamentos de la planta baja.

El colapso de la torre ocurrió debido a fallas estructurales, ya advertidas desde 2004, cuando comenzó la evacuación de los residentes debido a los riesgos - crédito redes sociales

Según los reportes preliminares, cuatro menores de edad fueron rescatados y trasladados a centros asistenciales para su evaluación médica. Afortunadamente, los pequeños fueron sacados rápidamente, sin que se reportaran lesiones graves en el momento del rescate.

Los organismos de socorro, como la Defensa Civil, Cruz Roja y la Policía de Rescate, han estado trabajando sin descanso en la remoción de los escombros, con el objetivo de encontrar a la mujer atrapada. “Estamos haciendo todo lo posible para quitar los escombros de manera rápida y encontrar a la adulta mayor que está desaparecida. Las ambulancias llegaron de manera oportuna y con la comunidad se logró avanzar en el rescate de los menores. Estos fueron llevados hasta centros asistenciales para que los evalúen y saber las lesiones que tienen”, comentó uno de los encargados de la operación de rescate.

Los organismos de socorro, como la Defensa Civil, Cruz Roja y la Policía de Rescate, han estado trabajando sin descanso en la remoción de los escombros, con el objetivo de encontrar a la mujer atrapada - crédito Ejército Nacional

Además de los equipos de rescate humanos, también se encuentran trabajando perros entrenados para agilizar las diligencias. La comunidad local ha mostrado gran solidaridad, como lo relató uno de los vecinos del sector. “Yo estaba en mi casa y sentí un fuerte estruendo, salí y me encontré con la fatal escena. Me devolví a mi casa y me puse las botas, corrí para donde se había caído el edificio y con los demás vecinos que estábamos ahí ayudamos a sacar a los niños. Fueron momentos de mucha tensión y muchos no sabían qué hacer”, relató a RCN Radio.

La zona fue evacuada por las autoridades debido a que una segunda torre en el complejo habitacional presenta riesgos de colapso, lo que generó preocupación adicional en los habitantes. La alerta está en marcha, y las autoridades están trabajando para garantizar la seguridad de la comunidad.