María Elisa Camargo anunció que está buscando el amor de nuevo, pero tiene una condición: “Es como un contrato”

María Elisa Camargo, protagonista de 'Escupiré sobre sus tumbas', reveló por qué no quiere volver a salir con actores - crédito @mariaecamargo/Instagram

María Elisa Camargo abrió su corazón y se sinceró sobre su actual estado sentimental, asegurando que lleva 12 meses soltera, pero además, que ya se siente lista para una nueva relación: “Me hace falta el amorcito. Pero debe ser alguien que entienda mi mundo y mi carrera”.

La protagonista de Escupiré sobre sus tumbas, la nueva producción de Caracol Televisión, detalló cómo debe ser el hombre que aspire a cautivarla y esa condición no negociable que tiene: “De una pareja me gusta que sea muy seguro de sí mismo, y lo digo porque soy de mente abierta y conectada con la idea de las relaciones abiertas”.

La actriz ecuatoriana que alcanzó su mayor popularidad en Colombia cuando le dio vida a la entérate vallenata Patricia Teherán en la bioserie Tarde lo conocí, explicó las razones por las que se le ha dificultado encontrar un compañero de aventuras que se ajuste a su estilo de vida, su profesión y mentalidad abierta. “Sé que es un tema controversial, pero la verdad es tan simple como diseñar uno su propio contrato”, añadió.

María Elisa Camargo confesó que es seguidora de las relaciones abiertas y de una mentalidad diferente - crédito @mariaecamargo/Instagram

Según comentó la artista de 38 años nacida en Guayaquil, Ecuador, los hombres se intimidan cuando empiezan a conocer su parte extrovertida y forma directa al hablar, así lo declaró en entrevista con el periodista de entretenimiento Carlos Garzón con el que habló sobre su vida sentimental para la Revista 15 Minutos.

“Simplemente estoy abierta a conectar con todos los seres humanos y si hay un poquito de deseo sexual, no pasa nada, es decir, vivir una relación abierta con acuerdos previos en pareja, eso es lo que he venido bus cando, pero sólo lo he vivido con un novio dominicano que tuve”, contó.

Dejar sobre la mesa estos temas desde un inicio en donde ella aclara lo que tiene para ofrecer y lo que espera de la otra persona, aunque hace un filtro, le dificulta el acrecimiento a posibles nuevos amores, ya que, sus aspiraciones y deseos como mujer, no coinciden con los del común, debido a que María Elisa no sueña con vestirse de blanco ni tener una familia, aunque hace la salvedad de que sí desearía formar un hogar. “Pero, no necesariamente tener hijos a no ser que encuentre una pareja estable para poder acceder, ya que no es algo que no me enloquece”.

María Elisa Camargo y Roberto Urbina vivieron un amor entre la ficción y la realidad - crédito cortesía Revista Vea

Uno de los romances más de la actriz en el país fue el noviazgo que tuvo con su compañero de set y coprotagonista en Tarde lo conocí con el que vivió un amor tanto en la ficción como en la realidad.

Desde que iniciaron las gra­baciones de la producción en 2017, los rumores no se hicieron es­perar, y a la luz pública salió la noticia de que sus protagonistas eran pareja fuera de las cámaras. Sin embargo, los dos quisieron ser prudentes con su relación.

No obstante, su cercanía en el lanzamiento de la serie, en Cartagena, donde se mostraron muy cómplices y felices con el resultado de su trabajo, los dejó en evidencia. Aunque se cuidaron de revelar el amor que venían construyendo en ese momento. Luego de un par de años esta relación terminó.

María Elisa Camargo habló de sus crisis económicas

La amplia trayectoria de la también cantante inició por lo alto hace más de 20 años cuando comenzó integrando los elencos de reconocidas historias internacionales como Floricienta y La marca del deseo, manteniéndose vigente hasta MalaYerba y A grito herido, dos de sus más recientes trabajos actorales.

María Elisa Camargo se sinceró sobre crisis económica que pasó en Estados Unidos - crédito @mariaecamargo/Instagram

Sin embargo, pese a estar activa en los sets de grabaciones, Camargo sacó a la luz que ha tenido caídas que le han dejado grandes aprendizajes de vida.

Salir de Ecuador para seguir su sueño en Hollywood la llevó a afrontar uno de los años más difíciles en los que se encontró con varios retos como el tema de lograr la ciudadanía en los Estados Unidos, país en el que debía quedarse por un buen tiempo para alcanzar este requisito y poder trabajar allá. Por otro lado, sufrió las consecuencias de la huelga de actores en Los Ángeles, California, esta situación la obligó a parar por más de 7 meses.

“El actor que diga que no ha atravesado por las vacas flacas, está actuando. Yo pasé por una difícil situación económica, lo que me provocó una fuerte ansiedad que calmé gracias a que recurrí a la meditación de manera espiritual, no religiosa, al principio no le tenía mucha fe, pero me ayudó”, relató.