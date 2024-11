Polémica por la nueva categoría “Mejor político influencer del año” en los Premios Instafest 2024: faltó “Mr. Taxes”

La nueva categoría de 'Mejor Político Influencer del Año' ha puesto a los líderes digitales en el centro del escenario - crédito @soyjaimeandre/Instagram - Darwin Torres/Vicepresidencia - Germán Forero/Prensa -

Los Premios Instafest, ya consagrados como uno de los eventos más relevantes en el ámbito musical y cultural de Colombia, han dado un giro inesperado en su sexta edición al introducir una nueva y controvertida categoría: “Mejor político influencer del año”. Esta decisión generó un intenso debate tanto en el ámbito político como en el público general, cuestionando la mezcla entre política y cultura digital.

Desde su creación, los Premios Instafest se enfocaron en celebrar a los artistas más influyentes del momento, destacando la creatividad digital y la sinergia entre las nuevas tecnologías y el arte. La inclusión del género vallenato en la pasada edición fue un acierto, revalorizando un símbolo de la cultura colombiana y posicionándolo firmemente dentro del evento; sin embargo, la introducción de la categoría política desató opiniones encontradas.

La categoría busca reconocer a aquellos líderes que saben utilizar plataformas digitales como Instagram, X, YouTube y TikTok para conectar con la ciudadanía, influir en la opinión pública y promover sus agendas políticas de manera innovadora. Entre los nominados se encuentran figuras destacadas de diversos partidos políticos, lo que amplio aún más el debate.

Los Premios Instafest, conocidos por celebrar la música y la creatividad digital, sorprenden con una categoría que pone a los políticos bajo el reflector de la opinión pública

Nominados a la categoría:

Senadores: David Luna (Cambio Radical); Iván Cepeda (Pacto Histórico); Jota Pe Hernández, Ariel Ávila, Andrea Padilla, Angélica Lozano (Partido Verde); Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal (Centro Democrático); Wilson Arias y María José Pizarro (Pacto Histórico); Ana Paola Agudelo (Partido Mira); Saray Elena Robayo (Partido de la U).

Representantes a la Cámara: Juan Carlos Losada (Partido Liberal); Agmeth Escaf, David Racero y Mafe Carrascal (Pacto Histórico); Cathy Juvinao y Katherine Miranda (Partido Verde); Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso).

Otros Candidatos: Juan Daniel Oviedo y Rolando González García (concejales de Bogotá); Juan Diego Patiño (gobernador de Risaralda); Jaime Pumarejo (exministro de Vivienda); Dumek Turbay (alcalde de Cartagena); Alex Char (alcalde de Barranquilla); Hugo Kerguelén (alcalde de Montería); Erasmo Zuleta (gobernador de Córdoba); Jaime Andrés (alcalde de Bucaramanga); Claudia López (exalcaldesa de Bogotá); Francia Márquez (vicepresidenta de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad); Dilian Francisca Toro (gobernadora del Valle).

Aunque la lista de nominados refleja una amplia diversidad de perfiles políticos, sorprende la ausencia de una figura que, a pesar de haber reducido su actividad en redes sociales, sigue siendo uno de los políticos más queridos en el ámbito digital: Luis Carlos Reyes, conocido popularmente como “Mr. Taxes”.

TikTok de Mr Taxes con reacciones a video de creador de contenido @Rubigol - crédito TikTok

Reyes alcanzó notoriedad pública durante su gestión como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), un cargo en el que destacó no solo por su trabajo técnico, sino por su habilidad para comunicar temas complejos de manera sencilla y directa en redes sociales.

Cuando asumió el rol de ministro de Comercio, Industria y Turismo, su presencia en redes disminuyó significativamente, pero uno de los momentos más destacados de su gestión en el ministerio fue su iniciativa para atraer turismo e inversión extranjera, un esfuerzo que incluyó la colaboración con creadores de contenido internacionales. En particular, Reyes captó la atención de la opinión pública al invitar al famoso influencer español Fran Cuéllar, que había expresado su interés en conocer Colombia.

Reacciones y controversias en torno a los nominados

La inclusión de políticos en una gala tradicionalmente centrada en la música y la cultura fue recibida con escepticismo por parte de artistas y seguidores de los Premios Instafest.

Algunos de los comentarios que destacaron fueron: “😂😂😂😂”; “Ni en tus sueños”; “ELN también fue nominado a mejor grupo guerrillero del año o quizás la segunda marquetalia o las farc”; “Esto debe ser una burla”; “Así de bajo cayeron estos premios”; “Mi fav es Jota Pe”; “Te vendiste por unas monedas!!!”; “Falto yo el mejor Grinch de Colombia”; “En serio??? 😮”; “Jajaja estos de izquierda no compite por ser buenos en soluciones para el país,si no para premios de redes sociales”; “La más hipocri... De todas si me dice que está lloviendo me asomo para ver si es cierto”.