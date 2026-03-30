Yuli Ruíz respondió a la polémica por el video bailando reguetón con un niño: “No hubo mala intención”

En redes sociales comenzó a circular una grabación de la participante de 'La casa de los famosos Colombia' que la puso en la mira de los televidentes - crédito Kv4rgas/X

La eliminación de la empresaria y creadora de contenido Yuli Ruíz de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia el domingo 29 de marzo de 2026 reavivó el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en espacios con menores de edad.

Tras salir del programa, Ruíz enfrentó críticas por un video difundido en redes sociales, en el que aparece bailando reguetón con un menor en una tarima durante un evento escolar.

El hecho desató críticas en contra de la famosa y abrió discusiones sobre los límites del comportamiento en contextos educativos. Debido a la polémica generada, la entrevistada tuvo que aclarar la controversia la mañana del lunes 30 de marzo, durante su primera aparición pública tras el reality, en el programa Buen Día, Colombia.

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La polémica nació luego de que cientos de usuarios calificaran los movimientos registrados en el video como “altamente sexualizados”, etiquetándolos de inapropiados para la situación y el entorno.

Así, los seguidores del programa y los ciudadanos ajenos a la audiencia habitual del reality demostraron su inconformidad ante lo que consideraron una falta de respeto en torno a la presencia de niños y adolescentes en actividades públicas organizadas por figuras mediáticas.

La exconcursante de 'La casa de los famosos Colombia' enfrentó en televisión las fuertes críticas por su forma de interactuar con un estudiante, aunque se defendió - crédito Cortesía Canal RCN

Cabe recordar que el material audiovisual implicado muestra a Ruíz, en una actividad de concurso de artículos promocionales, interactuando de manera cercana con un estudiante en una escuela. El estudiante, según la propia creadora de contenido, habría sido alentado por sus compañeros a bailar con ella durante la dinámica, según le respondió a Nicolás Arrieta en Buen Día Colombia.

En el espacio televisivo, Ruíz detalló lo siguiente: “Lo que pasó fue que varios colegios me abrieron las puertas. En esa ocasión daba regalos, rifaba. Me imagino que es con un chico que tiene 14 años. Todos los niños decían: ‘Que baile con Yuli, que baile con Yuli’. Él también lo pedía, pero a la gente le gusta también hacer daño. No fue con doble intención y doy todo por los niños y respeto los niños”, dijo ante la audiencia del programa matutino del Canal RCN.

Según la exconcursante, el video fue editado para recortar el contexto original, pues “cortaron el clip chiquis y solamente sacaron eso”. Enfatizó que lo sucedido no reflejaba “doble moralidad”, y explicó que su trayectoria contempla la labor social: “No fue por dañar, porque realmente tengo fundación y doy todo por los niños, respeto los niños”.

Ruíz también reveló más detalles del clip: “Ese video salió desde mi campaña y me amenazaron con eso. Ya me habían dicho que eso lo iban a sacar, que me iban a funar por eso, que por eso iba a salir la primera semana. Pero pues realmente no quiero profundizar mucho en el tema porque no tengo bien el contexto de todo lo que está sucediendo afuera”, debido a que los concursantes no tienen acceso a sus teléfonos apenas son eliminados del programa.

La creadora de contenido explicó que el clip viral fue editado fuera de contexto - crédito cortesía Canal RCN

El video se viralizó en medio de las repercusiones mediáticas derivadas de su participación en el reality, pues la modelo protagonizó varias situaciones sentimentales virales. En particular, los internautas recuerdan el polémico fin de su relación con Alejandro Estrada y su acercamiento posterior con Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia que visitó la casa por algunos días.

Estas circunstancias dejaron una percepción negativa sobre la actitud y el papel de Yuli Ruíz, por lo que varias personas se sumaron para hacer campaña en su contra en las redes sociales.

Yuli Ruiz se mostró preocupada por el impacto en su imagen pública - crédito cortesía RCN

La difusión del video del baile de Yuli Ruiz con el niño en X, TikTok, Facebook e Instagram llevó a que decenas de personas que cuestionaran el acto, señalando la necesidad de delimitar las conductas de las figuras públicas en entornos educativos, abriendo todo un debate sobre normativas y códigos sociales vinculados a la protección de menores de edad.