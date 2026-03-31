Corte Constitucional ordena reintegros y reafirma que embarazo no es causa de despido en Colombia

La Corte Constitucional reiteró que el embarazo no puede ser motivo de despido y ordenó el reintegro de tres trabajadoras desvinculadas | (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte Constitucional reiteró que el embarazo no puede ser motivo de despido y ordenó el reintegro de tres trabajadoras desvinculadas, según información obtenida por Revista Semana, tras analizar varios casos de tutela.

El fallo refuerza la estabilidad laboral de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, incluso en ciertos contratos de prestación de servicios.

Además, el tribunal advirtió que estas desvinculaciones pueden constituir actos de discriminación si no existe una causa objetiva que las justifique.

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- crédito Corte Constitucional

Casos analizados por la Corte

La decisión se produjo luego de estudiar tres acciones de tutela presentadas por mujeres que fueron desvinculadas de sus labores durante el embarazo o en etapa de lactancia, pese a haber informado oportunamente su condición.

Uno de los casos correspondió a una contratista vinculada a la Alcaldía de Santiago de Cali, cuyo contrato no fue renovado cuando su hijo tenía seis meses, a pesar de que seguía en periodo de lactancia.

Otro involucró a una trabajadora del SENA que notificó su embarazo antes de la finalización de su contrato, pero que no fue renovada meses después del nacimiento de su hija.

El tercer caso analizado por la Corte se relacionó con una empleada del sector privado cuyo contrato fue terminado pocos días después de informar que estaba embarazada.

En los tres escenarios, el alto tribunal concluyó que se vulneraron derechos fundamentales al desconocer la estabilidad laboral reforzada que protege a las mujeres en estas condiciones.

Alcance de la estabilidad laboral reforzada

De acuerdo con el análisis jurídico, esta garantía implica que una trabajadora no puede ser despedida sin una causa objetiva que lo justifique y, en muchos casos, sin autorización previa del Ministerio del Trabajo.

En ese sentido, la Corte recordó que el embarazo y la maternidad son condiciones que gozan de especial protección constitucional, por lo que cualquier decisión que afecte el vínculo laboral debe cumplir requisitos estrictos.

Uno de los puntos clave del fallo es que esta protección no se limita exclusivamente a contratos laborales formales, sino que también puede aplicarse a contratos de prestación de servicios en determinadas circunstancias.

El tribunal explicó que, cuando la terminación de estos vínculos afecta derechos fundamentales de la madre o del menor, procede la protección reforzada, ampliando así el alcance de esta garantía.

Como resultado de la decisión, la Corte ordenó el reintegro inmediato de las trabajadoras a sus cargos o actividades, así como el pago de los salarios u honorarios dejados de percibir durante el tiempo en que estuvieron desvinculadas.

Adicionalmente, dispuso la implementación de medidas que permitan garantizar condiciones adecuadas para la lactancia materna en sus entornos laborales.

Embarazada trabajando - Corte Constitucional | El Peruano

El fallo también refuerza la idea de que los despidos en estas circunstancias pueden presumirse como discriminatorios, especialmente cuando no existe una justificación clara por parte del empleador.

Más allá de los casos específicos, la decisión envía un mensaje al mercado laboral sobre la obligación de respetar las garantías constitucionales asociadas a la maternidad, tanto en el sector público como en el privado, reafirmando el deber de proteger los derechos de las mujeres y sus hijos en estas etapas.