Colombia

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Las incursiones violentas atribuidas al frente José Solano Sepúlveda del ELN se suman a episodios previos de hostigamiento en el municipio de Arenal, donde la disputa entre grupos armados sigue generando preocupación entre la población local

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Las explosiones registradas en el municipio de Bolívar provocaron daños en una vivienda y generaron alarma entre los residentes, mientras las autoridades intensifican las labores de protección y mantienen las investigaciones abiertas para establecer responsabilidades - crédito @luchovoltios / X

Un ataque con drones cargados de explosivos atribuido al frente José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó dos civiles heridos y daños materiales en el municipio de Arenal, en el sur del departamento de Bolívar, la noche del domingo 29 de marzo.

De acuerdo con la información confirmada por la Policía Nacional, cerca de las 7:00 p. m. se registraron tres detonaciones dirigidas contra el patio interno de la estación policial y una vivienda vecina, que resultó gravemente afectada.

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Las víctimas, una de ellas una mujer lesionada por esquirlas, recibieron atención médica y fueron trasladadas a centros asistenciales. Las autoridades informaron que los heridos no presentan lesiones de gravedad.

Entre tanto, los uniformados lograron repeler el ataque sin que se reportaran bajas entre el personal policial, según el reporte oficial.

Hipótesis sobre la autoría y ‘modus operandi’

Las incursiones violentas atribuidas al Frente José Solano Sepúlveda del ELN se suman a episodios previos de hostigamiento en la zona, donde la disputa entre grupos armados sigue generando preocupación entre la población local - crédito @luchovoltios / X

El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, explicó a Blu Radio que se emplearon, además de un dron bomba, al menos dos granadas de mano durante el ataque.

Para Berrío, “ninguna estación en Bolívar cuenta hoy con menos de 20 policías”, lo que permitió responder con suficiente capacidad a la agresión. El funcionario advirtió sobre el fortalecimiento de estructuras criminales y el aumento de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en el departamento.

Las autoridades trabajan bajo la hipótesis de que el ataque buscaría tanto golpear directamente a la Policía como presionar un movimiento de tropas del Ejército Nacional desde posiciones estratégicas. Es de mencionar que el uso de drones bomba se convirtió en una táctica recurrente de grupos armados en la región.

Antecedentes y contexto de violencia en la zona

La estación de Policía de Arenal ya había sido blanco de un hostigamiento armado el 3 de agosto de 2025, cuando al menos cinco hombres armados dispararon durante varios minutos contra las instalaciones, sin dejar heridos. Estos hechos se dan tras las disputas territoriales entre el ELN y el Clan del Golfo, que buscan el control de rutas, economías ilegales y presencia en zonas estratégicas del sur de Bolívar.

El ataque con drones explosivos en Arenal, Bolívar, fue atribuido al Frente José Solano Sepúlveda del ELN y dejó dos civiles heridos - crédito @luchovoltios / X
El ataque con drones explosivos en Arenal, Bolívar, fue atribuido al Frente José Solano Sepúlveda del ELN y dejó dos civiles heridos - crédito @luchovoltios / X

De acuerdo con el reporte de la Policía del Magdalena Medio, tras el reciente ataque se activó el Plan Defensa en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y unidades del Ejército Nacional fueron desplazadas para reforzar la seguridad y apoyar a la Policía en la protección de la población civil.

Daños materiales y testimonios de la comunidad

Las explosiones afectaron especialmente una vivienda vecina a la estación. La Secretaría de Seguridad departamental informó que la casa sufrió la caída de parte del techo, daños en la cocina, en un televisor y en las ventanas.

El habitante de la vivienda lamentó el riesgo para familias y niños que conviven cerca de instalaciones policiales. “Siempre se lo hemos dicho a la personera y nunca se percatan de estas cosas, de que aquí vive familia y aquí no se le presta atención”, relató el afectado a La FM.

Videos difundidos en redes sociales muestran los daños ocasionados en el interior del domicilio, especialmente en el patio, donde los residuos de las explosiones quedaron esparcidos. La población permanece en alerta por el temor a nuevas acciones armadas, especialmente en vísperas de la Semana Santa, periodo de alta movilización de viajeros en el departamento.

Imagen de referencia. Ataque con dron cargado de explosivos deja otra mujer herida en el corredor rural entre Tibú y El Tarra - crédito Ministerio de Defensa
Tres detonaciones afectaron la estación de Policía de Arenal y una vivienda vecina, ocasionando daños materiales y temor en la comunidad local - crédito Ministerio de Defensa

Medidas de seguridad y respuesta institucional

Ante la preocupación de los habitantes y visitantes, el secretario Berrío aseguró que la Gobernación de Bolívar, en conjunto con los 46 alcaldes municipales y la fuerza pública, coordina acciones para garantizar la tranquilidad durante la Semana Mayor. Municipios como Mompox, conocidos por su valor cultural y religioso, esperan una gran afluencia de turistas en los próximos días.

Las autoridades mantienen abiertas investigaciones para identificar plenamente a los responsables, aunque la principal hipótesis apunta al Frente José Solano Sepúlveda del ELN. La estación de Policía de Arenal recibió refuerzos de personal y equipamiento tras el ataque, y continúan los patrullajes preventivos en la zona.

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