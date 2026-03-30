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Así fue la pelea en el estadio donde jugó la selección Colombia contra Francia: Hinchas de Millonarios y América de Cali serían los causantes

El segundo partido amistoso de la Tricolor en la gira por Estados Unidos de marzo tuvo un mal comportamiento de los hinchas que llegaron al estadio Northwest en Landover, Maryland

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La bandeja más alta del estadio Northwest en Landover, Maryland fue epicentro de las peleas entre hinchas de Millonarios y América de Cali - crédito redes sociales

El partido amistoso entre la Selección Colombia y Francia, disputado en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, quedó enmarcado por un episodio de violencia en las tribunas cuando, en el minuto 27 del primer tiempo, grupos de hinchas colombianos protagonizaron una pelea que derivó en golpes y agresiones físicas, un hecho que preocupa ante la inminencia del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Las imágenes del altercado, documentadas por los asistentes con sus dispositivos móviles, muestran a aficionados perfectamente identificados con la camiseta de Colombia intercambiando insultos, lanzando objetos y llegando a los puños. En uno de los fragmentos recogidos por el periodista Juan Camilo Merlano detalló que “tenía la cara rota. Resolvió coger una lata de cerveza y reventársela en la frente; le abrió totalmente la frente, terrible”.

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Esta agresión fue la más grave registrada durante el enfrentamiento y obligó a la rápida intervención de funcionarios del estadio. El hecho de que entre los involucrados se identificaran hinchas de equipos como América de Cali y Millonarios, uno de ellos con el escudo tatuado en el pecho y participando sin camiseta.

Un pequeño pedazo, sin agentes de seguridad, dividía a los hinchas del América de Cali de los hinchas de Millonarios - crédito Redes sociales
Un pequeño pedazo, sin agentes de seguridad, dividía a los hinchas del América de Cali de los hinchas de Millonarios - crédito Redes sociales

El episodio de violencia no fue un hecho aislado. Los incidentes se repitieron en el segundo tiempo y, en ambos casos, obligaron a espectadores a desplazarse para evitar involucrarse en los disturbios.

Desde los pasillos del estadio Northwest se evidenciaba la tensión entre los hinchas colombianos - crédito X/@ovalleluisfe

El clima de tensión contrastó con la expectativa de muchos asistentes, incluidas familias y niños, que esperaban un ambiente festivo típico de estos partidos internacionales. El periodista Merlano enfatizó que “uno esperaba una fiesta, había niños alrededor, familias, y todos quedaron muy incómodos con este episodio”.

Así fue el partido de Colombia vs. Francia y cuándo será el próximo partido de la Tricolor

Las fragilidades en el funcionamiento de la selección Colombia quedaron evidenciadas ante Francia. La representación nacional mostró apenas 20 minutos de competitividad ante Francia, antes de ser superada en Landover, Estados Unidos, pese al respaldo mayoritario de la afición en las tribunas.

El rendimiento de Colombia ante Francia adquirió un matiz particular por la composición del plantel europeo: los dirigidos por Didier Deschamps alinearon a futbolistas alternativos, brindando minutos a figuras como Rayan Cherki, Warren Zaïre-Emery, N’Golo Kanté, Maghnes Akliouche y Jésus Doué.

Doué en dos ocasiones y Thuram fueron los autores de los goles de la selección de Francia - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
Doué en dos ocasiones y Thuram fueron los autores de los goles de la selección de Francia - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

El primer gol del partido, registrado a los 29 minutos tras una secuencia colectiva en la que Doué remató y el balón se desvió en Daniel Muñoz, descolocó al arquero Montero. Ocho minutos más tarde, Marcus Thuram amplió el marcador mediante un cabezazo luego de una asistencia desde la banda izquierda, zona en la que Johan Mojica exhibió dificultades defensivas.

Al comenzar el segundo tiempo, el director técnico argentino de Colombia dispuso de tres sustituciones, ingresando a Gustavo Puerta, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba. Sin embargo, el guion del encuentro no se alteró y Francia mantuvo el control. A los 55 minutos, Doué sentenció el 3-0 tras una triangulación veloz en la que participaron Akliouche, Cherki y Thuram.

La única respuesta colombiana llegó a los 77 minutos, con el descuento de Jaminton Campaz, extremo de Rosario Central. El tramo final del encuentro estuvo marcado por el ingreso de Kylian Mbappé y Michael Olise en la escuadra francesa, ambos ovacionados por el público mayoritariamente colombiano en el Northwest Stadium.

La selección Colombia tendrá dos partidos antes del debut en el Mundial - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
La selección Colombia tendrá dos partidos antes del debut en el Mundial - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

La planificación de la Tricolor de cara a la Copa Mundial 2026 contempla dos amistosos precompetitivos. El primer compromiso confirmado está programado para el 29 de mayo ante Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, un encuentro definido como la despedida oficial antes del viaje a Norteamérica.

Posteriormente, el 7 de junio, el seleccionado se medirá a Jordania en San Diego, Estados Unidos, en el que será su último ensayo antes del debut en el certamen mundial.

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