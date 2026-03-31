Gustavo Petro critica al Banco de la República y alerta por impacto de la subida de tasas y revalorización del peso

El presidente señaló posibles impactos negativos de la política del banco central sobre sectores productivos y la economía en general. - crédito Presidencia/Colprensa

El presidente Gustavo Petro cuestionó la política monetaria del Banco de la República, señalando que la reciente revalorización del peso y el aumento de las tasas de interés podrían generar efectos negativos sobre la economía y ciertos sectores productivos del país.

Según el mandatario, estas decisiones afectan principalmente a los exportadores y a los ahorros de los trabajadores, mientras favorecen a grandes tenedores de deuda y a instituciones financieras.

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Petro afirmó que la subida de tasas no responde a incrementos en la demanda interna, sino a intereses de algunos sectores económicos, y advirtió que estas medidas podrían repercutir en la inversión y en el desempeño económico general.

Moneda valorizada, pero con riesgos

En sus redes sociales, Petro explicó que “Esto de ser la moneda más valorizada del mundo no es tan bueno como se cree, porque lo causa, entre otras cosas muy buenas como subir el turismo, bajar el déficit comercial”, destacando que esta valorización ocurre en un contexto de aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la República, cuyo consejo está mayoritariamente compuesto por representantes uribistas.

El peso colombiano se ha apreciado frente al dólar, destacándose como la moneda con mayor recuperación en el último año. - crédito Infobae Colombia/Jesús Avilés

El presidente señaló que la medida impacta a los exportadores, entre ellos los cafeteros, y que la apreciación del peso reduce el valor de los ahorros que los trabajadores tienen en fondos privados en el exterior.

En sus palabras: “Dañan a los exportadores, entre ellos a los cafeteros, y desvalorizan los ahorros que se llevaron de los trabajadores de los fondos privados, al exterior”.

Petro también aseguró que la inflación en Colombia no se ha incrementado por un aumento de la demanda interna, sino que la economía mantiene capacidad de producción sin ocupar. Como indicó, “Está demostrado que la tasa de inflación no sube por aumentos de la demanda interna porque hay capacidad para producir instalada y sin ocupar”, y agregó que estas políticas siguen principios que, según él, han sido olvidados de la obra de Keynes.

Concentración de beneficios en pocos actores

El jefe de Estado advirtió que las decisiones sobre tasas de interés benefician principalmente a un grupo reducido de actores económicos, incluidos banqueros y grandes tenedores de deuda pública, mientras que el resto de la población asume los costos a través del pago de la deuda del Estado.

Según Petro, “Lo que buscan es arruinar la economía para hinchar de ganancias a los banqueros y a los dueños de títulos de deuda pública, haciéndole pagar a todo el pueblo de Colombia”, y añadió que este grupo de beneficiados se compone de unas 20 personas vinculadas a la corriente uribista.

El mandatario criticó que la política monetaria actual favorece a pocos y perjudica a trabajadores y exportadores. - crédito @petrogustavo/X

Peso colombiano, la moneda más valorizada frente al dólar

Estas declaraciones se producen luego de que datos de Google Finance, compilados por Finxard, señalaran que el peso colombiano se convirtió en la divisa con mayor valorización frente al dólar en el último año. Según la información, el USD/COP retrocedió un 17,68% desde su máximo de 52 semanas, alcanzando una cotización actual de $3.671,59 COP por dólar.

El retroceso desde su máximo anual de $4.460,24 COP representa una caída de más de $788 pesos, un desempeño superior al de otras monedas latinoamericanas como el peso mexicano (-14,03%), el real brasileño (-13,91%) y el peso chileno (-7,46%). Incluso frente a divisas de economías avanzadas, como el euro (USD/EUR, -6,32%) o el franco suizo (USD/CHF, -9,69%), el peso se ha apreciado.

El peso colombiano (USD/COP) retrocedió un 17,68% desde su máximo de 52 semanas, según datos de Google Finance compilados por Finxard. - crédito @finxard/X

Factores que explican la apreciación del peso

De acuerdo con Pluralidadz, analistas destacan que varios elementos contribuyen a esta valorización:

Comportamiento del precio del petróleo , que genera ingresos por exportaciones.

Ajustes en la política fiscal del gobierno , que fortalecen la confianza en la economía.

Flujos de capital hacia activos latinoamericanos , que incrementan la demanda de la moneda local.

Mantenimiento de tasas de interés atractivas, que favorecen operaciones de carry trade.

El fortalecimiento del peso colombiano ocurre incluso cuando el índice del dólar (DXY) se mantiene por encima de 100 puntos, un nivel que históricamente presiona a las monedas de mercados emergentes.