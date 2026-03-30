Feid anunció fecha del ‘Falxo Tour’ en Bogotá: el sistema de venta de entradas premia la fidelidad de sus fans

El paisa confirmó que la dinámica será la misma que empleó en Medellín para el evento - crédito @feid/IG

La noticia sobre la segunda parada del Falxo Tour de Feid en Bogotá ha emocionado a miles de seguidores del paisa, especialmente tras el éxito de su primer concierto en Medellín.

La capital colombiana se prepara para recibir al artista, quien ha optado por un formato exclusivo que prioriza la cercanía con sus fans. Esto, sumado a la llegada de su Caferxxo en una reconocida zona de la capital, por lo que la aceptación del exnovio de Karol G en la ciudad ha sido motivo para que esta sea incluida en su gira.

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El cantante colombiano Feid confirmó a través de su cuenta de Instagram que Bogotá será la próxima ciudad en la que presentará su nuevo espectáculo en vivo.

Estas son las fechas del Falxo Tour de Feid en Estados Unidos - crédito @feid/IG

La dinámica para acceder a las entradas mantiene el mismo esquema que se aplicó en Medellín: los interesados deben registrarse en la plataforma ‘Green Print’ y esperar la llegada de un código único por correo electrónico, indispensable para intentar adquirir una boleta a partir del 30 de marzo.

Quienes ya participaron en el sistema para la primera parada del tour recibieron la recomendación de revisar sus mensajes electrónicos, mientras que los nuevos fanáticos todavía tienen oportunidad de sumarse al proceso de registro. El método busca, según palabras del propio Feid, “premiar la fidelidad de sus seguidores” y garantizar una experiencia más íntima y controlada.

Feid apuesta por la exclusividad en sus conciertos

La primera presentación del Falxo Tour se realizó el 20 de marzo en el Teatro Carlos Vieco de Medellín, un evento gratuito que marcó el retorno del artista a los escenarios tras una breve ausencia.

El Falxo Tour llegará a Bogotá - crédito @GreenPrint/IG

La convocatoria fue limitada y generó gran expectativa entre el público, dado que el acceso solo se otorgó a quienes lograron completar el registro y obtener el respectivo código.

El anuncio de la nueva parada en Bogotá fue realizado mediante historias en redes sociales, después de que Feid confirmara fechas en Estados Unidos. La ausencia de información sobre el lugar y la fecha exacta en la capital ha incrementado el interés y la especulación entre los seguidores, quienes anticipan una experiencia similar en cuanto a formato y cercanía.

Proceso de inscripción y detalles sobre la boletería

Para el concierto en Bogotá, el procedimiento es claro: el registro en ‘Green Print’ es obligatorio y el código recibido permitirá a los fans intentar la compra de entradas desde el 30 de marzo. Hasta el momento, no se han revelado los precios ni el sitio exacto del evento, pero todo indica que se mantendrá la estrategia de priorizar espacios reducidos para un encuentro más personal entre el artista y su público.

Así fue el anuncio del nuevo álbum de Feid

El cantante anunció la llegada de su nuevo álbum 'Feid Vs Ferxxo' que será estrenado el 19 de marzo - crédito @feid /Instagram

El paisa reapareció en redes sociales el 19 de marzo después de una ausencia tras terminar con Karol G que presentaría un nuevo trabajo discográfico, simbolizado como una aparente batalla entre su versión de Ferxxo y la nueva etapa como Feid.

El propio artista confirmó el lanzamiento con un post en Instagram donde detalló: “El Green Print: La Saga (Disco 1) FEID VS FERXXO 🅓🅘🅢🅟🅞🅝🅘🅑🅛🅔 19 DE MARZO!!!!!”, revelando que Feid Vs Ferxxo es solo la primera parte de una serie de discos que planea lanzar.

Horas después del anuncio, el cantante apareció en historias de Instagram donde les pidió a sus fanáticos prepararse para el lanzamiento. “¿Cómo iba a hacer yo un tour especial para todos mis reales sin haber sacado música nueva? Pendientes, 19 de marzo. Disco 1: Feid Vs Ferxxo, 20 de marzo nos vemos en el Carlos Vieco con el Falxo Tour”, explicó.