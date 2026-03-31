Gustavo Petro reconoce continuidad de proyecto del Galeón San José y lanza críticas por el metro de Bogotá

Gustavo Petro - El presidente aseguró que su gobierno siguió iniciativas de la administración Santos y cuestionó decisiones de administraciones anteriores | crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro afirmó que su gobierno continuó un proyecto iniciado en la administración de Juan Manuel Santos, pese a las diferencias políticas, según información obtenida por Revista Semana, en un mensaje que generó reacciones en el escenario político.

El mandatario destacó la exploración del Galeón San José como un ejemplo de continuidad institucional, mientras cuestionó decisiones sobre el metro subterráneo en Bogotá.

Además, el jefe de Estado vinculó estos temas con su visión sobre proyectos estratégicos en ciencia, tecnología y conectividad en el país.

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Juan Manuel Santos - Gustavo Petro | crédito @JuanManSantos/X - Presidencia

Continuidad del proyecto del Galeón San José

El pronunciamiento del presidente se dio a través de sus redes sociales, donde se refirió a la decisión de mantener en marcha iniciativas heredadas de gobiernos anteriores.

“Aquí muestro la investigación marítima hecha con tecnología de la armada y desde MinCultura y la Armada Nacional. Explorar el Galeón San José hundido en el mar Caribe. Este proyecto inició en el gobierno Santos que, logra encontrar el Galeón, mi gobierno continúo el proyecto”, expresó Gustavo Petro.

Con esta declaración, el mandatario resaltó la importancia de dar continuidad a proyectos estratégicos más allá de las diferencias políticas entre administraciones.

En ese sentido, insistió en que las iniciativas que aportan al desarrollo del país deben mantenerse en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno.

Críticas por el metro subterráneo de Bogotá

En el mismo mensaje, el presidente contrastó la continuidad del proyecto del Galeón con lo ocurrido, según su versión, con el metro subterráneo de Bogotá.

Proyecto de metro subterráneo en Bogotá - crédito Colprensa

“Los mejores proyectos deben continuar a pesar de las diferencias políticas, no hacer como hicieron con el metro subterráneo, que dejé en proyecto de ingeniería avanzada listo para licitar construcción y literalmente los Vargas Lleras, Cardenas y Peñalosa se lo tiraron solo para que no fuera presidente. Se tiraron a Bogotá”, afirmó.

El mandatario utilizó este ejemplo para cuestionar decisiones de administraciones anteriores y plantear un debate sobre la continuidad de las políticas públicas en Colombia.

Estas declaraciones reactivan la discusión sobre el modelo de transporte en la capital y las diferencias entre proyectos impulsados en distintos gobiernos.

Proyectos estratégicos y críticas adicionales

El jefe de Estado también aprovechó el mensaje para referirse a otros proyectos relacionados con ciencia, tecnología e infraestructura.

Entre ellos mencionó el desarrollo de un mega Data Center para inteligencia artificial en Santa Marta, así como la posibilidad de conectar esta infraestructura con otros puntos estratégicos del país.

Petro planteó que Colombia podría convertirse en un actor relevante en la infraestructura global de inteligencia artificial, basada en el uso de datos de biodiversidad y recursos nacionales.

En ese contexto, también lanzó críticas sobre el manejo de la conectividad en el país, señalando que el modelo actual no ha logrado ampliar la cobertura de banda ancha a toda la población.

El mandatario cuestionó además la gestión de algunos sectores en empresas como Ecopetrol, así como decisiones relacionadas con contratos y proyectos estratégicos.

En su mensaje, insistió en que la soberanía sobre los datos y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica deben ser prioridades para el desarrollo del país, en medio de un debate que combina temas políticos, económicos y tecnológicos.