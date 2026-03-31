Colombia

Gustavo Petro reconoce continuidad de proyecto del Galeón San José y lanza críticas por el metro de Bogotá

El presidente aseguró que su gobierno siguió iniciativas de la administración Santos y cuestionó decisiones de administraciones anteriores

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró que el sector de la defensa requiere de recursos que su Gobierno ha intentado conseguir - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
Gustavo Petro - El presidente aseguró que su gobierno siguió iniciativas de la administración Santos y cuestionó decisiones de administraciones anteriores | crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro afirmó que su gobierno continuó un proyecto iniciado en la administración de Juan Manuel Santos, pese a las diferencias políticas, según información obtenida por Revista Semana, en un mensaje que generó reacciones en el escenario político.

El mandatario destacó la exploración del Galeón San José como un ejemplo de continuidad institucional, mientras cuestionó decisiones sobre el metro subterráneo en Bogotá.

Además, el jefe de Estado vinculó estos temas con su visión sobre proyectos estratégicos en ciencia, tecnología y conectividad en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Gustavo Petro reaccionó a los señalamientos del expresidente Juan Manuel Santos, quien lo acusó de no implementar el Acuerdo de Paz firmado con las Far -EP - crédito @JuanManSantos/X - Presidencia
Juan Manuel Santos - Gustavo Petro | crédito @JuanManSantos/X - Presidencia

Continuidad del proyecto del Galeón San José

El pronunciamiento del presidente se dio a través de sus redes sociales, donde se refirió a la decisión de mantener en marcha iniciativas heredadas de gobiernos anteriores.

“Aquí muestro la investigación marítima hecha con tecnología de la armada y desde MinCultura y la Armada Nacional. Explorar el Galeón San José hundido en el mar Caribe. Este proyecto inició en el gobierno Santos que, logra encontrar el Galeón, mi gobierno continúo el proyecto”, expresó Gustavo Petro.

Con esta declaración, el mandatario resaltó la importancia de dar continuidad a proyectos estratégicos más allá de las diferencias políticas entre administraciones.

En ese sentido, insistió en que las iniciativas que aportan al desarrollo del país deben mantenerse en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno.

Críticas por el metro subterráneo de Bogotá

En el mismo mensaje, el presidente contrastó la continuidad del proyecto del Galeón con lo ocurrido, según su versión, con el metro subterráneo de Bogotá.

Metro de Bogotá
Proyecto de metro subterráneo en Bogotá - crédito Colprensa

“Los mejores proyectos deben continuar a pesar de las diferencias políticas, no hacer como hicieron con el metro subterráneo, que dejé en proyecto de ingeniería avanzada listo para licitar construcción y literalmente los Vargas Lleras, Cardenas y Peñalosa se lo tiraron solo para que no fuera presidente. Se tiraron a Bogotá”, afirmó.

El mandatario utilizó este ejemplo para cuestionar decisiones de administraciones anteriores y plantear un debate sobre la continuidad de las políticas públicas en Colombia.

Estas declaraciones reactivan la discusión sobre el modelo de transporte en la capital y las diferencias entre proyectos impulsados en distintos gobiernos.

Proyectos estratégicos y críticas adicionales

El jefe de Estado también aprovechó el mensaje para referirse a otros proyectos relacionados con ciencia, tecnología e infraestructura.

Entre ellos mencionó el desarrollo de un mega Data Center para inteligencia artificial en Santa Marta, así como la posibilidad de conectar esta infraestructura con otros puntos estratégicos del país.

Petro planteó que Colombia podría convertirse en un actor relevante en la infraestructura global de inteligencia artificial, basada en el uso de datos de biodiversidad y recursos nacionales.

En ese contexto, también lanzó críticas sobre el manejo de la conectividad en el país, señalando que el modelo actual no ha logrado ampliar la cobertura de banda ancha a toda la población.

El mandatario cuestionó además la gestión de algunos sectores en empresas como Ecopetrol, así como decisiones relacionadas con contratos y proyectos estratégicos.

En su mensaje, insistió en que la soberanía sobre los datos y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica deben ser prioridades para el desarrollo del país, en medio de un debate que combina temas políticos, económicos y tecnológicos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroJuan Manuel SantosGaleon San JoséMetro de BogotáColombia -Noticias

Más Noticias

Secretario del Senado explica el futuro legal de las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique en el Congreso

Diego González precisó que cualquier decisión depende de órdenes judiciales formales, mientras el Senado realiza un análisis jurídico para definir si procede aplicar la figura de la silla vacía en ambos casos

Secretario del Senado explica el futuro legal de las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique en el Congreso

Analistas prevén nuevas alzas en tasas del Banco de la República ante repunte de la inflación en Colombia

El mercado anticipa incrementos en la tasa de interés en medio de presiones económicas y expectativas inflacionarias al alza

Analistas prevén nuevas alzas en tasas del Banco de la República ante repunte de la inflación en Colombia

Ministro de Defensa asegura que conocen ubicación de niños desaparecidos en Caquetá: “podemos traerlos sanos y salvos”

Los padres de los menores, tras escapar de un secuestro, informaron que habían dejado a sus hijos en la selva para protegerlos de un posible reclutamiento, pero actualmente no saben dónde se encuentran

Ministro de Defensa asegura que conocen ubicación de niños desaparecidos en Caquetá: “podemos traerlos sanos y salvos”

Resultados del Baloto y Revancha 30 de marzo: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto y Revancha 30 de marzo: números ganadores del último sorteo

Ministro de Defensa dice que alias Calarcá debe ser capturado y advierte: “es un criminal que está delinquiendo”

Pedro Sánchez aseguró que la fuerza pública está lista para actuar si se detecta al cabecilla cometiendo un delito en flagrancia, y cuestionó cualquier tipo de impunidad para quienes persistan en actividades criminales durante procesos de diálogo

Ministro de Defensa dice que alias Calarcá debe ser capturado y advierte: “es un criminal que está delinquiendo”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

El vallenato despide a uno de sus referentes: reconocido acordeonero murió de un infarto en Bolívar

Yuli Ruíz respondió a la polémica por el video bailando reguetón con un niño: “No hubo mala intención”

Yeferson Cossio se refirió a la decisión de Avianca de vetarlo por broma pesada en uno de sus vuelos: “Ya me inventaron otro chisme”

Feid anunció fecha del ‘Falxo Tour’ en Bogotá: el sistema de venta de entradas premia la fidelidad de sus fans

Deportes

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Hora y dónde ver los partidos de los repechajes que completarán los clasificados al Mundial 2026: la selección Colombia espera rival

Iván Mejía señaló a James Rodríguez y a Néstor Lorenzo por la derrota de la selección Colombia contra Francia: “Pésimo juego”

Uzbekistán, campeona de la FIFA Series, se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026 tras derrotar a Venezuela

Así fue la pelea en el estadio donde jugó la selección Colombia contra Francia: Hinchas de Millonarios y América de Cali serían los causantes