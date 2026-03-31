Partido Comunes expresó apoyo oficial a Iván Cepeda y Jota Pe Hernández aprovechó para lanzar pulla: “Paradito en el atril de las Farc”

Video de Jota Pe Hernández sobre apoyo de Comunes a Iván Cepeda intensificó la polémica electoral - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El apoyo del Partido Comunes, antes conocido como Farc, a la candidatura del Pacto Histórico Iván Cepeda ha generado un intenso debate en el escenario político colombiano.

La agrupación, surgida de la desmovilización de la guerrilla, anunció de manera pública su respaldo al senador, quien también cuenta con el aval de otros sectores de la izquierda y movimientos aliados al Gobierno Petro.

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El anuncio fue difundido a través de un video publicado por el congresista de Alianza Verde Jota Pe Hernández en la red social X, donde se observó una declaración que rápidamente se viralizó y encendió la discusión nacional.

En el video, Hernández señaló: “El partido de las Farc, que ahora se llama Comunes, pero que es tan de las Farc que antes de llamarse Comunes se llamaba Farc, ha decidido oficialmente contarle a Colombia que apoyan a Iván Cepeda, al heredero”.

Jota Pe Hernández denunció respaldo del Partido Comunes a Iván Cepeda - crédito @JotaPeHernandez/X

El congresista acompañó sus palabras con una fotografía en la que Cepeda aparece junto a figuras históricas de la exguerrilla como Pastor Alape, Timochenko, Pablo Catatumbo e Iván Márquez, este último señalado como líder de la llamada Segunda Marquetalia.

Hernández enfatizó que la Segunda Marquetalia, estructura disidente que retomó las armas tras la firma del acuerdo de paz, “bajo el mando de otros asesinó a Miguel Uribe”.

El senador aseguró que “apoyan a Iván Cepeda, a ese mismo Iván Cepeda que ha querido desmarcarse de las Farc, pero que ha estado tan cerca de ellos como, por ejemplo, aquí lo ven ustedes paradito en el atril de las Farc”.

La reacción del congresista se centró en el respaldo explícito de Comunes y en la percepción de cercanía de Cepeda con los antiguos integrantes de la guerrilla. Hernández afirmó: “Este partido, que ahora se llama Comunes, siente tranquilidad y garantía apoyando al heredero, a Iván Cepeda”.

Jota Pe Hernández denunció respaldo de Comunes a Iván Cepeda y desató controversia nacional - crédito @JotaPeHernandez/X

El video incluyó referencias a la postura de otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, quienes, según el senador, también manifestaron su apoyo al candidato del oficialismo.

El video difundido en X también abordó el contexto de seguridad en Colombia tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.

Hernández sostuvo que “bajo el mal gobierno de Gustavo Petro, desde el 2022, las guerrillas se fortalecieron en hombres, en aumento de posesión de los territorios, en armas, en economía ilegal, minería ilegal, rutas del narcotráfico, entre otros, como la extorsión y el secuestro”.

Apoyándose en cifras, el legislador alertó que “aumentaron en hombres de la manera que nunca se había visto: un 67%. Pasaron de 15 mil hombres a 27 mil”.

El pronunciamiento incluyó un llamado a la ciudadanía, advirtiendo sobre el peligro que representa, según Hernández, el avance de las guerrillas en las zonas rurales. “Hoy los niños huyen en los campos para que las guerrillas no los recluten”, afirmó.

El mensaje invitó a los colombianos a reflexionar sobre el futuro político del país: “Estamos en una decisión trascendental. Si le entregamos el país a un presidente o a una presidente de bien o se la entregamos al heredero”.

Jota Pe Hernández criticó alianzas políticas y alertó por avance de grupos armados tras apoyo a Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X - Colprensa

Esto dijo el Partido Comunes sobre apoyo a Iván Cepeda

La colectividad Comunes anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro y la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué.

Según la agrupación, ambos representan “liderazgos comprometidos con la continuidad de los cambios que reclama la nación, la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y la construcción de una paz estable y duradera para Colombia”.

El partido, nacido tras el acuerdo firmado con las extintas Farc, remarcó que el momento exige “actuar con claridad y responsabilidad”, y afirmó que su estructura es “expresión de una ciudadanía organizada”, donde se unen distintas voces sociales.

Comunes subrayó la trayectoria de Cepeda y Quilcué en la defensa de derechos, pueblos y víctimas, convocando a la militancia a “sumarse con decisión” a la campaña del Pacto Histórico.