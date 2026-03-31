Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

La grabación fue realizada durante una exclusiva reunión vinculada al estreno de una cinta icónica y rápidamente sumó miles de visualizaciones, evidenciando el alcance del contenido personal en redes sociales - crédito luisafernandaw / TikTok

La creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W vivió el lunes 30 de marzo de 2026 un episodio inusual al coincidir con las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento realizado en la Ciudad de México.

A través de su cuenta oficial de TikTok, en la que suma más de seis millones de seguidores, la influencer colombiana publicó un video que rápidamente acumuló reacciones y comentarios. El registro muestra el instante en el que, desde el público, presenció el paso de las reconocidas actrices por el recinto, parte de los preparativos para el estreno de la esperada secuela de El diablo viste a la moda.

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El evento se desarrolló en la Casa Azul de Frida Kahlo, ubicada en el emblemático barrio de Coyoacán, en México. Allí, las dos actrices principales de la saga participaron en una reunión exclusiva con figuras destacadas de la moda y medios internacionales, en el marco de la promoción de la segunda parte de la famosa película.

El video viral: gritos, emoción y miles de reacciones

La creadora de contenido Luisa Fernanda W compartió en TikTok su reacción ante Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento en México - crédito composición fotográfica: @carlotamadrigal / Instagram; luisafernandaw / TikTok

El video compartido por Luisa Fernanda W permite ver su espontánea reacción al ver de cerca a las dos reconocidas estrellas de Hollywood. “Como cuando conoces a Anne Hathaway y Meryl Streep”, escribió junto a las imágenes, en las que se escucha su entusiasmo y los gritos de admiración.

En otro fragmento, la creadora de contenido se ubicó en una de las sillas que minutos antes ocuparon las actrices, mostrando la cercanía con las protagonistas.

Entre los mensajes que recibió la publicación se destacan frases como “lo cumpliste por todas” y “OMG, divinas”, acompañadas de emojis y muestras de apoyo de sus seguidores. En pocas horas, el video se llenó de cientos de “me gusta” y superó las decenas de miles de visualizaciones, reflejando la expectativa que genera la presencia de figuras internacionales en eventos de la industria del entretenimiento latinoamericana.

Anne Hathaway sorprendió a los asistentes al romper el protocolo de seguridad, acercarse a sus seguidores, firmar autógrafos y posar para fotografías. Por su parte, Meryl Streep optó por una entrada más reservada, en sintonía con el carácter de su personaje Miranda Priestly. Esta diferencia de actitudes también fue motivo de conversación en redes sociales.

El video viral de Luisa Fernanda W sobre su encuentro con las actrices acumuló miles de reacciones y comentarios en redes sociales - crédito luisafernandaw / TikTok

El contexto: la secuela de ‘El diablo viste a la moda’ y su impacto cultural

La presencia de Anne Hathaway y Meryl Streep en la Ciudad de México responde a la campaña internacional previa al estreno de El diablo viste a la moda 2, prevista para el 30 de abril de 2026. El regreso de la franquicia, distribuida por Disney, marca uno de los proyectos más ambiciosos del año para la compañía.

La primera entrega, estrenada en 2006 y dirigida por David Frankel, alcanzó notoriedad mundial al retratar el universo de la moda a través de la historia de Andrea “Andy” Sachs, interpretada por Anne Hathaway, y su exigente jefa Miranda Priestly, encarnada por Meryl Streep. Completan el reparto Emily Blunt y Stanley Tucci, que participan también en la secuela.

La secuela de El diablo viste a la moda, protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep, se estrenará el 30 de abril de 2026 - crédito 20th Century Studios

La trama explora los desafíos profesionales y personales en un entorno competitivo, y es reconocida tanto por su representación de la industria como por el desempeño de sus protagonistas. La nueva película buscará profundizar en los dilemas de la ambición y la transformación personal, manteniendo la moda como eje central.

La experiencia de Luisa Fernanda W evidencia el impacto que tienen las plataformas digitales en la difusión de eventos de alto perfil. La posibilidad de compartir momentos exclusivos y reacciones personales permite que audiencias de toda Latinoamérica participen virtualmente en actividades reservadas tradicionalmente a la prensa especializada.