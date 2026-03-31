República Democrática del Congo vs. Jamaica - EN VIVO: siga el partido del Repechaje Internacional de la FIFA que define un cupo al Mundial 2026

República Democrática del Congo y Jamaica definen en Guadalajara una de las selecciones clasificadas al Mundial 2026 - crédito Reuters

Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Repechaje Internacional entre la República Democrática del Congo vs. Jamaica, que se jugará en el estadio Akron de Guadalajara y definirá el último clasificado al grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Siga aquí todas las incidencias del partido que se jugará desde las 4:00 p. m. (hora de Colombia) entre el equipo africano, favorito por estar mejor ubicado en el ránking FIFA, y la nación afiliada en la Confederación Centroamericana y del Caribe.

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