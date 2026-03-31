República Democrática del Congo vs. Jamaica - EN VIVO: siga el partido del Repechaje Internacional de la FIFA que define un cupo al Mundial 2026 Colombia, Portugal y Uzbekistán conocerán la cuarta nación clasificada a la Copa del Mundo que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá 31 Mar, 2026 09:24 a.m. EST República Democrática del Congo y Jamaica definen en Guadalajara una de las selecciones clasificadas al Mundial 2026 - crédito Reuters
Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Repechaje Internacional entre la República Democrática del Congo vs. Jamaica, que se jugará en el estadio Akron de Guadalajara y definirá el último clasificado al grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Siga aquí todas las incidencias del partido que se jugará desde las 4:00 p. m. (hora de Colombia) entre el equipo africano, favorito por estar mejor ubicado en el ránking FIFA, y la nación afiliada en la Confederación Centroamericana y del Caribe. Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel Convocados de República Democrática del Congo para enfrentar a Jamaica La República Democrática del Congo es favorita por su posición en el ránking de la FIFA - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS T. Fayulu (FC Noah / Francia). L Mpasi (Le Havre / Francia). M. Epolo (Standard de Lieja / Bélgica). A. Wan Bissaka (West Ham United / Inglaterra). J. Ngakia (Watford / Inglaterra). J. Kayembe (Genk / Bélgica). A. Masuaku (RC Lens / Francia). S. Kapuadi (Widzew Lodz / Polonia). R. Bushiri (Hibernian FC / Escocia). A. Tuanzebe (Burnley / Inglaterra). C. Mbemba (Lille / Francia). D. Batubinsika (Larissa / Grecia). N. Sadiki (Sunderland / Inglaterra). S. Moutoussamy (Atromitos / Grecia). E. Kayembe (Watford / Inglaterra). N. Mukau (Lille / Francia). C. Pickel (Espanyol / España). N. Mbuku (Montpellier / Francia). B. Cipenga (Castellón / España). G. Diangana (Elche / España). M. Elia (Alanyaspor / Turquía). T. Bongonda (Spartak de Moscú / Rusia). F. Mayele (Pyramids / Egipto). C. Bakambu (Real Betis / España). S. Banza (Al Jazira / EAU). Y. Wissa (Newcastle United / Inglaterra). Convocados de Jamaica para el repechaje contra la República Democrática del Congo Jamaica eliminó a Nueva Caledonia en la semifinal del repechaje FIFA rumbo al Mundial 2026 - crédito Henry Romero/REUTERS Amal Knight. Jahmali Waite. Andre Blake. Nickyle Ellis. Nickalia Fuller. Ronaldo Webster. Amari’i Bell. Richard King. Damion Lowe. Ethan Pinnock. Joel Latibeaudiere. lan Fray. Kyle Ming. Isaac Hayden. Kevon Lambert. Karoy Anderson. Tyrese Hall. Kasey Palmer. Andre Brooks. Leon Bailey. Bobby Reid. Dwight Merrick. Bailey Cadamarteri. Jamal Lowe. Demarai Gray. Ephron Mason-Clark. Renaldo Cephas. Norman Campbell. Tyreece Campbell. Ficha del partido Selección de República Democrática del Congo vs. Selección de Jamaica - Final del Repechaje Internacional de la FIFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lugar: estadio Akron - Guadalajara, México. Fecha y hora: martes 31 de marzo - 4:00 p. m. hora colombiana Transmisión: DSports, DGO, Win + Fútbol y Win Play.