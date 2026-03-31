Colombia

En video quedó el momento en el que un vendedor de dulces trató de apuñalar a un pasajero del Sitp con un destornillador

El momento generó preocupación entre usuarios de redes sociales y transporte público debido a la respuesta agresiva del hombre

Un supuesto vendedor de dulces, armado con un destornillador, protagonizó un violento episodio en un bus del SITP al intentar agredir a un pasajero, luego de que este le reclamara por evadir el pago del pasaje; el momento quedó registrado en un video difundido por usuarios - crédito @PasaenBogota / X

La tensión se apoderó de un bus del SITP cuando un supuesto vendedor de dulces intentó agredir con un destornillador a un pasajero.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa al hombre subiendo por la registradora mientras sostiene la herramienta y se dirige directamente al fondo del vehículo.

Según versiones de usuarios, el altercado comenzó porque el pasajero habría reclamado al vendedor por subirse a vender, lo que provocó una reacción violenta. El vendedor insistía: “¿Me vas a pagar? ¿Me vas a pagar, pirobo? ¿Me vas a pagar o qué?”, mientras se aproximaba al pasajero con actitud amenazante.

El pasajero, buscando evitar la confrontación, repetía: “Para”, y luego intentaba tranquilizarlo: “Cálmese ya, cálmese. Hermano, cálmate ya”. El vendedor, lejos de calmarse, respondía: “¿No ves que es mi trabajo, pirobo? Es que es mi trabajo, hermano”, reiterando su molestia.

La situación se tensó aún más cuando el vendedor gritó: “Tráelo, pirobo. Tráelo, gonorrea. ¿Ah? ¿no? Ahí sí fresco”. Finalmente, otro pasajero intervino para calmar al agresor, y este optó por bajarse del bus sin que la situación pasara a mayores.

Juan Daniel Oviedo le respondió a María Ángela Holguín, quien aseguró que él no era la voz del centro político: “Señalamientos odiosos y descalificativos”

El candidato a la Vicepresidencia indicó que las críticas por su papel político no lo detendrán en su campaña política

Juan Daniel Oviedo le respondió a María Ángela Holguín, quien aseguró que él no era la voz del centro político: “Señalamientos odiosos y descalificativos”

Juanse Quintero relató cómo fue el accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul: “De la dicha a la angustia”

El también cantante usó sus redes para responder con sinceridad a quienes le preguntaron por el incidente, revelando cómo pasó del entusiasmo por una nominación al temor causado por la colisión inesperada

Juanse Quintero relató cómo fue el accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul: “De la dicha a la angustia”

⁠Westcol reveló cuánto le pagaron por la entrevista a Gustavo Petro para su canal: “Todo al final se sabe”

El creador de contenido fue transparente con su audiencia acerca de los ingresos obtenidos durante la transmisión, que reunió a millones de usuarios conectados

⁠Westcol reveló cuánto le pagaron por la entrevista a Gustavo Petro para su canal: “Todo al final se sabe”

Elecciones presidenciales 2026: estos son los logos de los candidatos para el tarjetón de la primera vuelta en Colombia

El Consejo Nacional Electoral avaló 14 imágenes que acompañarán a las fórmulas presidenciales en el material electoral del 31 de mayo. La Registraduría definirá el diseño final en los próximos días

Elecciones presidenciales 2026: estos son los logos de los candidatos para el tarjetón de la primera vuelta en Colombia

Partido Comunes expresó apoyo oficial a Iván Cepeda y Jota Pe Hernández aprovechó para lanzar pulla: “Paradito en el atril de las Farc”

El anuncio del apoyo del partido surgido de las Farc al senador del Pacto Histórico desató polémica tras la difusión de un video del representante de Alianza Verde

Partido Comunes expresó apoyo oficial a Iván Cepeda y Jota Pe Hernández aprovechó para lanzar pulla: “Paradito en el atril de las Farc”
Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Juanse Quintero relató cómo fue el accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul: “De la dicha a la angustia”

Juanse Quintero relató cómo fue el accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul: “De la dicha a la angustia”

⁠Westcol reveló cuánto le pagaron por la entrevista a Gustavo Petro para su canal: “Todo al final se sabe”

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

El vallenato despide a uno de sus referentes: reconocido acordeonero murió de un infarto en Bolívar

Yuli Ruíz respondió a la polémica por el video bailando reguetón con un niño: “No hubo mala intención”

Dura crítica de Juan Carlos Osorio al cuerpo técnico de la selección Colombia tras las derrotas ante Croacia y Francia: “La planificación fue deficiente”

Dura crítica de Juan Carlos Osorio al cuerpo técnico de la selección Colombia tras las derrotas ante Croacia y Francia: “La planificación fue deficiente”

República Democrática del Congo vs. Jamaica - EN VIVO: siga el partido del Repechaje Internacional de la FIFA que define un cupo al Mundial 2026

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Hora y dónde ver los partidos de los repechajes que completarán los clasificados al Mundial 2026: la selección Colombia espera rival

Iván Mejía señaló a James Rodríguez y a Néstor Lorenzo por la derrota de la selección Colombia contra Francia: “Pésimo juego”