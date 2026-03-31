En video quedó el momento en el que un vendedor de dulces trató de apuñalar a un pasajero del Sitp con un destornillador

Un supuesto vendedor de dulces, armado con un destornillador, protagonizó un violento episodio en un bus del SITP al intentar agredir a un pasajero, luego de que este le reclamara por evadir el pago del pasaje; el momento quedó registrado en un video difundido por usuarios - crédito @PasaenBogota / X
La tensión se apoderó de un bus del SITP cuando un supuesto vendedor de dulces intentó agredir con un destornillador a un pasajero.
El hecho quedó registrado en video, donde se observa al hombre subiendo por la registradora mientras sostiene la herramienta y se dirige directamente al fondo del vehículo.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Según versiones de usuarios, el altercado comenzó porque el pasajero habría reclamado al vendedor por subirse a vender, lo que provocó una reacción violenta. El vendedor insistía: “¿Me vas a pagar? ¿Me vas a pagar, pirobo? ¿Me vas a pagar o qué?”, mientras se aproximaba al pasajero con actitud amenazante.
El pasajero, buscando evitar la confrontación, repetía: “Para”, y luego intentaba tranquilizarlo: “Cálmese ya, cálmese. Hermano, cálmate ya”. El vendedor, lejos de calmarse, respondía: “¿No ves que es mi trabajo, pirobo? Es que es mi trabajo, hermano”, reiterando su molestia.
La situación se tensó aún más cuando el vendedor gritó: “Tráelo, pirobo. Tráelo, gonorrea. ¿Ah? ¿no? Ahí sí fresco”. Finalmente, otro pasajero intervino para calmar al agresor, y este optó por bajarse del bus sin que la situación pasara a mayores.