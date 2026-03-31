Peajes “gratis” en autopista Medellín-Bogotá: protesta ciudadana impide cobros por mal estado de la vía

IMAGEN DE REFERENCIA | Peaje en Colombia - crédito Colprensa

El cobro de peajes en varios tramos de la autopista Medellín-Bogotá fue suspendido por acción de un colectivo ciudadano, según información obtenida por Revista Semana, como forma de protesta ante el deterioro de la vía.

La medida no corresponde a una decisión oficial, sino a una acción directa de usuarios que denuncian incumplimientos en el mantenimiento del corredor.

Mientras tanto, las autoridades defienden las intervenciones realizadas, aunque persiste el malestar entre conductores frecuentes.

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La situación se registra en el tramo que atraviesa el departamento de Antioquia, donde actualmente solo se está pagando un peaje antes de conectar con la Ruta del Sol, debido a que en otros puntos se ha impedido el cobro de manera directa por parte de ciudadanos organizados.

El grupo responsable de esta acción es conocido como Los Magníficos de la Ruta 60, que desde finales de febrero decidió levantar las talanqueras en peajes como El Santuario y Puerto Triunfo, argumentando el deterioro progresivo de la vía y el incumplimiento de acuerdos previos relacionados con su reparación.

Según explican, las mejoras prometidas no se han materializado de forma efectiva, lo que ha generado un creciente inconformismo entre quienes utilizan este corredor de manera habitual, especialmente transportadores de carga.

IMAGEN DE REFERENCIA | Pago de peajes en Colombia - crédito Colombia.travel

“Nosotros hemos intentado reunirnos con el director nacional de Invías para que nos den una respuesta sobre el pésimo estado de la vía y los acuerdos que habíamos pactado el año pasado, pero este es el momento en el que no hemos visto grandes avances, por lo que decidimos volver a tomar como vía de hecho el levantar las talanqueras”, afirmó Julio César Flórez, líder del colectivo, citado por Revista Semana.

Los usuarios coinciden en que el estado de la carretera presenta fallas estructurales evidentes, con huecos, grietas y zonas deterioradas que, según señalan, han empeorado con el tiempo pese a intervenciones puntuales.

Aunque se han realizado algunos trabajos, estos han sido considerados insuficientes por quienes transitan frecuentemente por la vía, lo que ha alimentado la percepción de abandono del corredor.

El malestar también se extiende al costo de los peajes, particularmente entre los conductores de transporte de carga, quienes cuestionan el pago de tarifas elevadas en tramos con condiciones deficientes.

“Nosotros en el peaje de abajo (Copacabana) pagamos 90.000 pesos, siendo manejado por una concesión que mantiene bien la vía, mientras que en estos de arriba (El Santuario y Puerto Triunfo) nos cuesta 94.000 pesos, por un corredor que está destrozado”, señaló Flórez, citado por ese medio de comunicación.

Desde el Instituto Nacional de Vías (Invías), la postura oficial sostiene que sí se están ejecutando labores de mantenimiento en el corredor, incluyendo intervenciones técnicas y atención de emergencias.

La entidad explicó que existen contratos en ejecución para garantizar la operación del tramo, así como trabajos de bacheo, señalización y servicios al usuario.

Peajes en Colombia durante Semana Santa - crédito Colprensa

“El contrato se ejecuta en actividades de mantenimiento periódico y rutinario, señalización, atención de emergencias y servicios al usuario, garantizando la operación continua de este tramo estratégico. A la fecha, se han intervenido 6,27 kilómetros mediante bacheo técnico y parcheo de grandes superficies, así como la señalización de 53 kilómetros en sectores priorizados”, indicó Invías, citado por Revista Semana.

Uno de los eventos recientes que demandó mayor atención fue un deslizamiento que obligó al cierre de la vía durante varios días, situación que requirió la destinación de recursos adicionales para su atención.

Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para cambiar la percepción negativa de los usuarios, quienes consideran que no existe una solución estructural para mejorar el estado del corredor.

El panorama se complica aún más ante la ausencia de proyectos de gran envergadura para transformar la autopista, luego de que una iniciativa privada para construir una doble calzada no cumpliera con los requisitos exigidos por las autoridades.

En este contexto, la autopista Medellín-Bogotá continúa siendo escenario de tensiones entre usuarios y autoridades, marcada por intervenciones parciales, reclamos ciudadanos y la falta de soluciones definitivas frente a un corredor clave para la conectividad del país.