Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N° 4 destruyen artefactos explosivos improvisados en zona rural de Yarumal - crédito Séptima División del Ejército Nacional

En una operación realizada en la zona rural del municipio de Yarumal (Antioquia), tropas del Batallón de Artillería de Campaña Nº 4, adscritas a la Cuarta Brigada, lograron la ubicación y destrucción de dos artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, el hallazgo se produjo durante actividades de control y patrullaje orientadas a salvaguardar la seguridad de la región.

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Los dispositivos, de fabricación artesanal, fueron detectados en sectores transitados tanto por habitantes como por personal militar que realiza presencia en la zona.

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N° 4 destruyen artefactos explosivos improvisados en zona rural de Yarumal - crédito Séptima División del Ejército Nacional

Según informó el comando de la Cuarta Brigada, la intervención se llevó a cabo con protocolos de seguridad para evitar daños colaterales y garantizar la protección de los uniformados y la comunidad local.

La rápida acción de los soldados permitió neutralizar posibles afectaciones contra la población civil y las tropas que permanecen en la zona.

Las autoridades militares destacaron que la destrucción controlada de los explosivos se realizó sin poner en riesgo a los habitantes ni generar daños a la infraestructura cercana, lo que contribuye a mantener la tranquilidad en áreas rurales del municipio.

El operativo militar en Yarumal permitió eliminar dos dispositivos explosivos de fabricación artesanal detectados en sectores habitados - crédito @Ejercito_Div7/X

El Ejército Nacional recordó que la presencia de artefactos explosivos improvisados representa un riesgo constante para quienes transitan por caminos y veredas, ya que pueden ser activados accidentalmente y causar lesiones o pérdidas humanas. Por ello, las operaciones de inspección y desactivación se mantienen de forma permanente en Antioquia.

La ubicación y destrucción de dos artefactos explosivos improvisados evitó posibles atentados y lesiones a civiles y militares. Este tipo de acciones forman parte de la estrategia militar para debilitar las capacidades de los grupos armados que operan en el norte de Antioquia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que informe sobre movimientos sospechosos o elementos extraños en caminos y predios, a fin de prevenir incidentes y fortalecer el trabajo conjunto entre la comunidad y la fuerza pública.

La acción de la Cuarta Brigada se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad para proteger tanto a soldados como a la comunidad local - crédito @Ejercito_Div7/X

Ejército frustró atentado con explosivos en Argelia (Cauca), y captura a integrante clave de las disidencias

En una operación realizada la tarde del viernes 27 de marzo en zonas aledañas al municipio de Argelia (Cauca), el Ejército Nacional localizó una motocicleta cargada con explosivos, presuntamente atribuida al Estado Mayor Central de las disidencias de “Iván Mordisco”.

El hallazgo se produjo en el sector de La Marranera, en el corregimiento de El Plateado, donde los uniformados mantienen patrullajes constantes debido a la alta presencia de grupos armados y ataques recurrentes contra civiles y militares.

El comunicado oficial del Ejército detalló que la motocicleta, abandonada y acondicionada para detonar un artefacto capaz de afectar 200 metros a la redonda, fue identificada por miembros de la tercera división.

La motocicleta iba a ser detonada en una zona con alta afluencia de civiles - crédito Ejército Nacional

La pronta intervención de las tropas evitó un atentado que habría tenido consecuencias graves para los habitantes y la fuerza pública del área.

Las autoridades confirmaron que, tras la detección del objeto sospechoso, efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido número cuatro neutralizaron la amenaza mediante la intervención del Equipo de Detección de Artefactos Explosivos (EOD).

Según el informe militar, la acción evitó riesgos para la población y aseguró la zona, mientras que el capturado y el material fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para iniciar los procesos judiciales correspondientes.

Durante la operación fue capturado alias Barbas, señalado como presunto integrante de las disidencias y vinculado a la muerte del soldado profesional Carlos Arbei Asprilla Alomia, ocurrida el 23 de marzo en el suroccidente del país. El Ejército señaló que estos atentados serían represalias tras el bombardeo en Vaupés, donde murió alias Lorena, pareja de “Iván Mordisco”, junto a seis disidentes de su círculo cercano.