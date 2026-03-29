Iván Cepeda respondió a Álvaro Uribe tras acusarlo de “ayudar a conformar” la Segunda Marquetalia: “Ni una sola explicación”

Iván Cepeda y Álvaro Uribe se han visto enfrentados desde hace años, especialmente desde que inició el juicio contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos - crédito Camila Diaz/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

Álvaro Uribe e Iván Cepeda se enfrentaron nuevamente tras las declaraciones del candidato presidencial del Pacto Histórico en Medellín, que acusó al expresidente (2002-2010) de presuntos vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

“Él y su hermano Santiago Uribe, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallina Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa quienes eran de las entrañas de las estructuras de Pablo Escobar y los paramilitares”, indicó Cepeda.

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Al respecto, el líder natural del Centro Democrático calificó a Cepeda como un “camuflado de Derechos Humanos”.

También acusó a Cepeda de instigar a Miguel Uribe, senador asesinado en 2025. Según Álvaro Uribe, el candidato del Pacto Histórico “ayudó a conformar” la Segunda Marquetalia.

“Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí, que han sustentado los atentados contra mi vida. Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich (sic)”, afirmó Uribe Vélez.

Álvaro Uribe aseguró que Iván Cepeda “ayudó a conformar” la Segunda Marquetalia.- crédito @AlvaroUribeVel/X

Ante estas afirmaciones, el candidato Iván Cepeda respondió nuevamente al exmandatario colombiano en su cuenta oficial de X.

Cepeda afirmó que ha recibido numerosos “insultos” y “calumnias” por parte de Álvaro Uribe, pero sostuvo que el expresidente no ha dado ninguna explicación sobre sus supuestas relaciones con clanes asociados al narcotráfico.

El candidato presidencial aseguró que el expresidente Uribe tampoco ha dado explicaciones sobre la condena en segunda instancia de Santiago Uribe por el caso de los 12 apósteles.

Según Iván Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe guarda silencio porque “sabe que es totalmente cierto”.

“Muchos insultos y calumnias de Uribe, pero ni una sola explicación de sus relaciones con los clanes del Cartel de Medellín y Pablo Escobar: los Ochoa, los Gallón Henao, los Cifuentes Villa, los Villegas Uribe. O sobre la condena de Santiago por ser jefe paramilitar de los 12 apóstoles. Sobre eso calladito. Sabe que es totalmente cierto.”, afirmó Iván Cepeda.

Según Iván Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe guarda silencio porque “sabe que es totalmente cierto” - crédito @IvanCepedaCast/X

Las declaraciones de Iván Cepeda en Medellín han desatado serias críticas contra él. Recientemente, el Centro Democrático cuestionó al candidato del Pacto Histórico, acusándolo de ser el supuesto “vocero” y “heredero” de las Farc.

“Cepeda: por más que trate de repetir fábulas refritas de hace más de 40 años creadas por los enemigos del expresidente Uribe sin una sola prueba, a usted nadie le quita lo que realmente es: el vocero y heredero de las Farc. Usted y sus aliados narcoterroristas no lograrán doblegar la voluntad de los colombianos que exigimos seguridad y libertad”, indicó la colectividad.

Declaraciones de Iván Cepeda en Medellín

Iván Cepeda, aspirante a la Presidencia, trató nuevamente asuntos controvertidos relacionados con el pasado de Antioquia durante una actividad pública en Medellín. El evento comenzó en el auditorio de la Asociación de Instituciones de Antioquia (Adida) y siguió en el parque de San Antonio, donde estuvo junto a su compañera de fórmula, Aida Quilcué, y otros líderes.

En su discurso, Cepeda reafirmó sus comentarios anteriores y señaló que han sido distorsionados por diferentes figuras políticas. “Mis palabras fueron perversamente descontextualizadas por el Alcalde de Medellín, el Gobernador de Antioquia, algunos diputados y concejales uribistas”, afirmó ante los asistentes.

Cepeda también abordó la decisión de un tribunal que desestimó una tutela interpuesta por ciudadanos que alegaban la vulneración de sus derechos fundamentales. Subrayó que el fallo judicial respaldó su postura y que su objetivo era poner en valor la capacidad de recuperación de los antioqueños, no estigmatizarlos.

El aspirante presidencial mencionó igualmente una resolución judicial que rechazó una tutela presentada por ciudadanos que argumentaban que sus afirmaciones afectaban derechos fundamentales.

Iván Cepeda mencionó igualmente una resolución judicial que rechazó una tutela presentada por ciudadanos que argumentaban que sus afirmaciones afectaban derechos fundamentales - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS

De acuerdo con Cepeda, la decisión judicial validó el propósito de sus declaraciones: “Un juez de la República me dio la razón en que mi intención era destacar la resiliencia de los habitantes de Antioquia y no estigmatizados, y que había hecho referencia a fenómenos de violencia, paramilitarismo y narcotráfico que efectivamente ocurrieron en la historia contemporánea”.