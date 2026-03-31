Colombia

Capturado ‘El Apóstol’ por terrorismo y extorsión: le lanzó una granada a una casa en Bogotá

La indagación comenzó tras la denuncia de un ciudadano que, desde el 12 de julio de 2025, recibía llamadas y mensajes intimidatorios en los que le exigían el pago de $500 millones para no atentar contra su vida, la de su familia o su patrimonio

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Capturaron a alias El Apoltol, responsable de extorsión y terrorismo con artefactos explosivos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Capturaron a alias El Apoltol, responsable de extorsión y terrorismo con artefactos explosivos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La captura de alias El Apóstol se produjo en el municipio de Güepsa, Santander, donde intentaba ocultarse tras ser señalado por un ataque con granada en la localidad de Kennedy, Bogotá. El operativo fue liderado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), en colaboración con la Fiscalía General de la Nación.

El implicado, de 21 años, enfrentará una medida de aseguramiento intramural. Un juez de control de garantías le imputó cargos por terrorismo, extorsión y por el porte, fabricación o tráfico de armas de fuego o municiones. La investigación lo vincula con una estructura criminal que opera en San José del Guaviare.

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La indagación comenzó tras la denuncia de un ciudadano que, desde el 12 de julio de 2025, recibía llamadas y mensajes intimidatorios en los que le exigían el pago de $500 millones para no atentar contra su vida, la de su familia o su patrimonio. La presión llevó a la víctima a entregar cerca de 14 millones de pesos.

El 30 de noviembre de 2025, las autoridades atribuyen a alias El Apóstol el lanzamiento de una granada contra una vivienda en el sector de Mandalay, en Kennedy, Bogotá. El hecho no dejó víctimas mortales, pero sí significó daños materiales y fue asociado directamente a la extorsión en curso.

Las pesquisas permitieron determinar que el acusado recolectaba información sobre sus víctimas a través de redes sociales y registros oficiales, incluyendo consultas ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Así identificaba los bienes, familiares y rutinas de quienes pretendía extorsionar.

Cámaras de seguridad registraron el instante en que un sujeto, identificado como alias El Apóstol, lanza una granada contra una residencia en el sur de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Días antes del atentado con granada, “El Apóstol” viajó a San José del Guaviare, donde presuntamente adquirió el explosivo. La coordinación entre las autoridades permitió su localización y posterior captura en Santander, lejos del lugar del ataque.

La operación forma parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, enfocada en combatir el terrorismo y la extorsión en distintas regiones de Colombia. El caso demuestra cómo las estructuras criminales utilizan herramientas tecnológicas y bases de datos públicas para seleccionar y presionar a sus víctimas, combinando amenazas con actos violentos para obtener recursos económicos.

La detención de este delincuente pone en evidencia el alcance de las redes criminales que operan desde y hacia diferentes departamentos del país, y refuerza la importancia de la denuncia y la acción coordinada entre diferentes organismos de seguridad y justicia.

Captura de un terrorista ruso en Bogotá mientras intentaba llegar a Cartagena

El arresto de Denis Alimov, un ciudadano ruso de 42 años, ha generado un fuerte impacto en los círculos internacionales de seguridad. El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde fue detenido por una orden de captura de Interpol, después de que cometiera un error en el control migratorio al presentar uno de los seis pasaportes que llevaba consigo.

El caso cobró notoriedad cuando se confirmó que el extranjero es señalado de liderar una red internacional dedicada al espionaje y al terrorismo. Las autoridades detallaron que utilizaba identidades falsas y documentos alterados para desplazarse por varios países sin ser detectado.

Su caída se produjo porque uno de los pasaportes coincidía exactamente con la alerta roja vigente, un descuido que permitió a las fuerzas migratorias identificarlo y proceder con la captura.

Denis Alimov fue dejado en manos de las autoridades que ya gestionan su extradición a los Estados Unidos - crédito Migración Colombia
Denis Alimov fue dejado en manos de las autoridades que ya gestionan su extradición a los Estados Unidos - crédito Migración Colombia

Alimov tenía previsto trasladarse a Cartagena, según la información que fue suministrada por Migración Colombia. Las investigaciones revelan que, aunque había logrado eliminar la alerta en algunas naciones en las que figuraba, aún tenía restricciones activas en territorio colombiano. Además, se comprobó que uno de los pasaportes en su poder ya estaba vencido, lo que sumó irregularidades a su situación.

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