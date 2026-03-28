Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

Las autoridades dieron con la captura del sujeto en zona rural de Jamundí y un juez lo envió a la cárcel - crédito Policía Cali

La Policía Nacional capturó en Jamundí a una de las figuras claves del brazo logístico y terrorista de la estructura criminal Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, identificada como alias Lerma.

La detención se produjo en el sector Las Piñas, tras una investigación de 10 meses desarrollada en coordinación con el Bloque de Búsqueda y la Fiscalía General de la Nación.

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Alias Lerma, de 32 años, es señalado como responsable de coordinar ataques mediante el uso de tecnología, especialmente drones, para lanzar explosivos contra la población civil y la fuerza pública. De acuerdo con la Policía Nacional, su actividad criminal se extendía por al menos cinco años y se le atribuyen incidentes violentos recientes en el suroccidente del país.

Las autoridades confirmaron la captura de alias Lerma, señalado como el brazo logístico de las disidencias de las Farc - crédito Policía Cali

“Se logra la captura de un objetivo de alto valor conocido como alias Lerma. El operativo se desarrolló en el sector de Las Piñas, municipio de Jamundí gracias a información aportada por fuentes humanas y luego de diez meses de investigación. Ese individuo hacía parte de las estructuras criminales que lidera el narcoterrorista Iván Mordisco. No solo participaba en la planeación de ataques, sino que era un dinamizador clave de la violencia en el suroccidente del país”, indicó el brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Historial criminal de alias Lerma en la región

Según la información oficial, el capturado habría sido el dinamizador de acciones violentas como el lanzamiento de artefactos explosivos desde dispositivos aéreos, así como ataques directos contra subestaciones policiales.

Entre los hechos vinculados a “Lerma” se incluye el ataque a la subestación de Policía Robles y el hostigamiento armado a la Estación de Policía de Buenos Aires (Cauca), donde resultaron heridos varios uniformados y la infraestructura institucional fue destruida.

“Desde la Gobernación del Valle del Cauca reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y seguiremos combatiendo cualquier situación que amenace la tranquilidad de los vallecaucanos. Tenemos que reconocer también que la comunidad actuó en este caso con información y queremos decirle a la población que sigan dando información, que estamos dando recompensa desde la Gobernación del Valle para acabar con los delincuentes que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los vallecaucanos”, destacó por su parte la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Dilian Francisca Toro destacó la captura de alias Lerma y su historial criminal - crédito Policía Cali

La operación culminó tras la recolección de material probatorio técnico y testimonial que permitió identificar su rol dentro de la estructura criminal.

Judicialización y medidas adoptadas

Alias Lerma fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que presentó los cargos ante un juez, que legalizó la captura y ordenó medida de aseguramiento intramural.

Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, actos de terrorismo, utilización de métodos y medios de guerra ilícitos y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La Policía Nacional informó que la operación forma parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en el suroccidente de Colombia, e hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita prevenir ataques y capturar a otros integrantes de estructuras criminales. Para ello, reiteró la disponibilidad de una bolsa de recompensa y la línea contra el crimen 321 394 5156.

Alias Lerma es señalado de cometer varios ataques contra la fuerza pública y población civil en la región - crédito Policía Cali

“Su accionar delictivo se concentraba estratégicamente en la franja limítrofe entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca, manteniendo una injerencia importante en los municipios de Jamundí, Suárez y Buenos Aires. Contaba con más de cinco años de trayectoria criminal, afectando sistemáticamente a la población civil y a la fuerza pública en este corredor estratégico (...) Recordamos el pago de recompensa y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana”, puntualizó el comandante de la Policía de Cali.

Con la captura de este sujeto, la Policía Nacional refuerza las acciones destinadas a debilitar las capacidades logísticas y operativas de los grupos armados ilegales que operan en la región.