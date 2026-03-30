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Hora y dónde ver los partidos de los repechajes que completarán los clasificados al Mundial 2026: la selección Colombia espera rival

Seis selecciones serán las últimas clasificadas a la primera Copa Mundial de la FIFA que contará con 48 equipos clasificados a su fase de grupos

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Bailey Cadamarteri marca el gol con el que Jamaica ganó a Nueva Caledonia en la semifinal del repechaje intercontinental del Mundial - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Bailey Cadamarteri marca el gol con el que Jamaica ganó a Nueva Caledonia en la semifinal del repechaje intercontinental del Mundial - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El partido de repechaje al Mundial 2026 entre Jamaica y República Democrática del Congo en el estadio Akron de Guadalajara, México, definirá al último integrante del grupo de Colombia. El encuentro se disputará el martes 31 de marzo a las 4:00 p. m. (hora colombiana) y completa la lista de clasificados junto a otras finales intercontinentales y europeas

El rival de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 se definirá en el enfrentamiento entre Jamaica y República Democrática del Congo. El juego se llevará a cabo en Guadalajara, México, mientras que Bolivia e Irak buscarán un cupo en Monterrey. En Europa se resolverán las últimas llaves clasificatorias desde la 1:45 p. m. (hora de Colombia). Así quedarán establecidos los 48 equipos participantes del torneo internacional.

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Los partidos del repechaje internacional de la FIFA se podrán ver en Colombia a través de Win Sports y Win Play. DSports y DGO también son portadores de estos derechos para Colombia. Entretanto, los del repechaje de la UEFA serán transmitidos a través de ESPN y Disney +.

La selección de Jamaica participó por primera y única vez en la Copa Mundial de la FIFA de 1998 - crédito Gilbert Bellamy/REUTERS
La selección de Jamaica participó por primera y única vez en la Copa Mundial de la FIFA de 1998 - crédito Gilbert Bellamy/REUTERS

La selección de Jamaica, dirigida por Rudolph Speid, aspira a conseguir su segunda clasificación a una Copa del Mundo tras eliminar a Nueva Caledonia. Los ‘Reggae Boyz’ confían en el talento del delantero Bailey Cadamarteri y en la experiencia bajo el arco de Andre Blake, además del aporte en el centro del campo de Bobby Reid y Kasey Palmer.

Enfrente estará la República Democrática del Congo, considerada favorita por su plantel con jugadores de experiencia en las principales ligas europeas. El conjunto africano, que no jugó semifinales por ranking FIFA, cuenta con figuras como el atacante Yoane Wissa y el mediocampista Samuel Moutoussamy, bajo el mando de Sébastien Desabre.

El equipo que se imponga en este cruce ingresará al Grupo K, que comparten Portugal, Colombia y Uzbekistán. Para Jamaica, representa la oportunidad de igualar su histórico pase a Francia 1998, mientras que República Democrática del Congo busca regresar a una Copa del Mundo, logro conseguido por última vez en 1974 cuando jugaba como Zaire.

Bolivia vs. Irak: la última selección sudamericana en definir su cupo al Mundial 2026

Jugadores de la selección de Bolivia celebran este jueves en la ciudad mexicana de Monterrey la victoria por 2-1 sobre la de Surinam que los pone en la final de la repesca intercontinental contra Irak por un cupo en el Mundial - crédito Miguel Sierra/EFE
Jugadores de la selección de Bolivia celebran este jueves en la ciudad mexicana de Monterrey la victoria por 2-1 sobre la de Surinam que los pone en la final de la repesca intercontinental contra Irak por un cupo en el Mundial - crédito Miguel Sierra/EFE

Horas después, en el estadio BBVA de Monterrey, Bolivia y Irak disputarán el boleto restante a las 10:00 p. m. (hora colombiana). Bolivia, bajo la dirección técnica de Óscar Villegas, llega motivada tras remontar ante Surinam y buscará romper una racha de 32 años sin participar en un Mundial, con Miguel Terceros como referencia ofensiva.

Bolivia podría tener la baja de Diego Medina por lesión, posiblemente reemplazado por Lucas Macazaga. Irak, dirigido por Graham Arnold, intentará regresar a la competencia global después de cuatro décadas, apoyado en el medio por Zidane Iqbal y en el ataque por Aymen Hussein. El vencedor se sumará al grupo I, junto a Francia, Noruega y Senegal.

Partidos de repechaje en Europa: llaves, calendario y horarios

Fixture del repechaje de la UEFA en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA
Fixture del repechaje de la UEFA en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

Los últimos cuatro cupos europeos se definirán desde la 1:45 p. m. (hora de Colombia). Los enfrentamientos son: Bosnia ante Italia, Suecia contra Polonia, Kosovo frente a Turquía y República Checa ante Dinamarca. Cada enfrentamiento clasifica un equipo y determina su grupo en el Mundial 2026.

En esta jornada, Italia —cuatro veces campeona— tratará de regresar tras dos ausencias consecutivas. Suecia y Polonia protagonizan un duelo de goleadores, Kosovo busca su primera aparición como nación independiente y Dinamarca luchará por imponerse en Praga. Cada partido será de eliminación directa a partido único con definición por penales si fuese necesario.

El ganador de Bosnia vs. Italia clasificará al grupo B contra Canadá, Catar y Suiza; el ganador de Suecia contra Polonia clasificará al grupo grupo F, contra Japón, Países Bajos y Túnez; el ganador de Kosovo contra Turquía clasificará al grupo D, contra Australia, Paraguay y Estados Unidos; y el ganador de República Checa contra Dinamarca clasificará al grupo A, contra la República de Corea, México y Sudáfrica.

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