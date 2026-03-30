Colombia

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

La directiva de Atlético Nacional planea presentar una queja formal por la conducta del técnico español, tras una pelea ocurrida durante el partido del 29 de marzo en el estadio Libertad

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El altercado entre el técnico Jonathan Risueño y Alfredo Morelos se convierte en el centro de la polémica del Atlético Nacional vs Deportivo Pasto - crédito Jonathan Risueño/X

Atlético Nacional solicitará a la Dimayor que sancione al técnico español Jonathan Risueño, actual entrenador del Deportivo Pasto, por su conducta en el reciente duelo entre ambos equipos en el estadio Libertad —del domingo 29 de marzo—.

La denuncia fue dada a conocer por la periodista Pilar Velásquez durante la transmisión del Clásico Paisa y generó un intenso debate sobre el comportamiento esperado de los cuerpos técnicos en el rentado colombiano.

El partido estuvo marcado por la intensidad y, aunque el cuadro verdolaga no dominó durante los 90 minutos, capitalizó sus oportunidades y ganó 2-1 con goles de Alfredo Morelos y Juan Rengifo. La atención, sin embargo, se centró en el altercado entre el técnico Jonathan Risueño y el delantero Alfredo Morelos. El incidente se originó en la zona técnica, donde ambos protagonizaron un choque y gestos que, en principio, el VAR y el árbitro central Carlos Ortega calificaron como incidental, dejando en segundo plano el aspecto futbolístico.

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Sin embargo, las imágenes y la posterior reacción de Risueño —que simuló una falta— fueron calificadas por Nacional y distintos analistas como una conducta antideportiva y reincidente.

Jugada donde el entrenador de Pasto, Jhonathan Risueño, invade la cancha para chocar contra Alfredo Morelos - crédito captura de video Win Sports
Jugada donde el entrenador de Pasto, Jhonathan Risueño, invade la cancha para chocar contra Alfredo Morelos - crédito captura de video Win Sports

De hecho, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor ya lo había sancionado el 25 de febrero con cuatro fechas de suspensión y una multa superior a siete millones de pesos por “emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno contra adversario” y “provocar al público” tras los incidentes en el juego contra Deportivo Pereira.

Las imágenes, publicadas por Win Sport, detallan a Jonathan Risueño interviniendo en el juego y obstaculizando a un adversario, acción que, según el reglamento, amerita tarjeta roja. Además, Risueño evitó referirse a este hecho en la rueda de prensa posterior al partido y que Atlético Nacional planea solicitar una sanción formal.

Velásquez cuestionó la falta de autocrítica del técnico español, que en la rueda de prensa prefirió centrarse en los supuestos errores arbitrales en contra de Pasto, sin abordar su propio comportamiento en el campo.

El técnico Risueño, por su parte, defendió su postura y afirmó que percibió una agresión dentro de su área técnica, además de reiterar reclamos sobre decisiones arbitrales que, según él, perjudicaron a su equipo. “Si es la falta y la pitada, era tarjeta roja. O el último penalti que no pitan. Pero todos sabemos...”, declaró, centrando la atención en jugadas polémicas y minimizando el incidente con Morelos.

Jonathan Risueño defiende su postura y centra sus declaraciones en supuestos errores arbitrales, evitando hablar de su propio comportamiento - crédito Jonathan Risueño/X
Jonathan Risueño defiende su postura y centra sus declaraciones en supuestos errores arbitrales, evitando hablar de su propio comportamiento - crédito Jonathan Risueño/X

Además, desde su cuenta de X publicó: “Yo veo una agresión y una coz. Dentro de mi área técnica. Antes de la agresión salgo a dar una indicación a un jugador mío llegando a la línea del campo sin salir, pero eso es antes. Quítense la bufanda algunos periodistas q me dan risa”.

Atlético Nacional, según versiones confirmadas por Velásquez y otros medios, elevará una solicitud formal a la Dimayor para que se tomen medidas disciplinarias contra Risueño, argumentando reincidencia y la necesidad de sentar un precedente sobre el comportamiento de los técnicos en el fútbol profesional colombiano. La institución verdolaga considera que actitudes como la simulación de faltas y la provocación desde la zona técnica no solo empañan el espectáculo, sino que también pueden influir en el desarrollo de los partidos y en la percepción del público.

El debate también se trasladó a la prensa y las redes sociales, donde varios comentaristas y aficionados recordaron otros episodios protagonizados por Risueño, no solo ante Nacional, sino también frente a equipos como Envigado. Pilar Velásquez recordó incidentes previos, como la supuesta simulación de un golpe ante Envigado, que en su momento generó controversia, y enfatizó que el fútbol colombiano debe avanzar hacia una cultura menos tolerante con el “teatro” y las provocaciones.

El debate sobre la conducta de Risueño y la cultura del 'teatro' en el fútbol colombiano crece en medios y redes sociales tras el incidente - crédito @ContentJuan/X

Finalmente, la Dimayor será la encargada de decidir sobre una posible sanción. El Comité Disciplinario dará a conocer las resoluciones correspondientes el jueves 2 de abril, incluyendo este caso si se tiene en cuenta la solicitud de Atlético Nacional y la respuesta del técnico español.

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