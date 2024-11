‘El Topi’ reveló que demanda por versión vallenata de ‘Lazy Town’ era falsa: “No sé si me querían sacar plata”

El creador de contenido afirmó que el documento que circuló en redes sociales pudo ser parte de un intento de estafa - crédito @eltopi_/TikTok

El creador de contenido Edwar Riaño, conocido como El Topi, se convirtió en noticia nacional tras hacerse viral una versión en clave vallenato de Bing Bang, la icónica canción que cerraba los capítulos de la serie Lazy Town.

La versión, que inicialmente se estrenó en TikTok, rápidamente se convirtió en un éxito gracias al valor nostálgico de la serie, transmitida en Colombia por Discovery Kids. Este impacto motivó al guajiro a subir la canción a YouTube, donde también alcanzó las tendencias. Sin embargo, la situación dio un giro cuando comenzó a circular un documento firmado por Turner Broadcasting System Europe, propietaria de los derechos de Lazy Town.

Así lo dio a conocer el mismo creador de contenido, durante un diálogo con la emisora Mix 103.9. “Ahí me llegó la demanda, pero vamos a esperar pa’ ver qué pasa. Ya me dio miedo hasta cantarla”, expresó en esa oportunidad. En el escrito que estuvo circulando en la red social decía que la demanda podía generar confusión entre el público frente a su versión original.

Cuando se difundió el documento hubo una cantidad considerable de usuarios que dudaron de la veracidad del documento frente a lo que consideraron como un escrito que tenía varias fallas de gramática y digitación, que hacían dudar de su fiabilidad.

Días después de que se diera a conocer el documento, en sus cuentas oficiales, El Topi reapareció afirmando que la demanda era falsa. Según explicó en una serie de videos, el influenciador recibió el documento el martes 19 de noviembre por un mensaje que llegó a su cuenta de WhatsApp, pero tras recibir asesoría legal se percató de varias inconsistencias en el supuesto documento.

“Mi abogado me dijo: ‘No te preocupes, que en el peor de los casos lo único que toca hacer es bajar el video y remunerar a esa gente lo que se ha generado’. La gente habla cosas sin sentido, como que he ganado 100 o 50 millones de pesos. No le he sacado nada a esa vaina con las plataformas digitales”, dijo inicialmente, añadiendo que, como máximo, la monetización le habría generado unos 200 dólares.

Luego, El Topi señaló entre risas que fue objeto de bromas por parte de sus acompañantes al estadio Metropolitano de Barranquilla, pues estuvo presente en el partido de la selección Colombia ante Ecuador. Sin embargo, al regresar a su casa, se dio cuenta de que la supuesta demanda era noticia a nivel nacional.

Esto lo llevó a insistirle a su abogado para que confirmara si la demanda era real, ya que comenzaron a surgir acusaciones de que toda la situación era una estrategia de marketing, algo que negó rotundamente. “Otra gente dice que hago esto por marketing para sacar una canción que tengo. Estoy pensando y preocupado porque no sé si querían sacarme plata, que bajara la canción, no sé”, afirmó.

Tras hablar con su abogado, El Topi se enteró de que la demanda era falsa debido a las inconsistencias que el licenciado le señaló en el documento. Entre estas, destacó que, en lugar de escribir Lazy Town, escribieron Lazy Twon, y que el remitente firmaba el documento a nombre de Pedro de Valdivia, un personaje relacionado con el militar español que lideró la conquista de Chile en el siglo XVI, lo que confirmaba que se trataba de un documento falso.

