Pipe Bueno y Luisa Fernanda W compraron casa en una zona exclusiva de Ciudad de México: ya tienen fecha de mudanza

El artista colombiano reconoce el compromiso de su pareja en su mudanza a México para superar nuevos desafíos profesionales. Ambos priorizan el bienestar familiar y el crecimiento artístico - crédito tropicanacolombia / TikTok

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W decidieron mudarse a México, específicamente a una zona exclusiva de Ciudad de México cerca de Polanco, según reveló el cantante en una entrevista con la emisora Tropicana. La pareja, junto a sus dos hijos, Domenic y Máximo, dejarán atrás su vida en Colombia para buscar nuevas oportunidades en el mercado del país azteca. El afamado cantante música popular explicó que esta decisión se debe a su carrera musical, desmintiendo rumores sobre otras razones para su traslado.

El cantante, conocido por su participación como jurado en el programa Yo Me Llamo, anunció que no continuará en futuras temporadas del show, ya que se enfocará en su carrera en México. Durante casi un año, el empresario caleño estuvo buscando el hogar ideal para su familia, y finalmente recibió la casa recientemente. Aunque la vivienda aún no está amueblada, la creadora de contenido se encargará de elegir los muebles para que la familia se sienta cómoda en su nuevo entorno.

“Me la pasé todo el año en eso, ya encontré. Recibí la casa la semana pasada, va a ser en Ciudad de México, cerca a Polanco y estaremos allá en enero o febrero porque la casa está sin amoblar. Ya la jefa (Luisa Fernanda W) tiene que ir, mirar los muebles, ya esa parte se la dejo a ella para que esté a gusto”, reveló el cantante.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W buscan consolidar su carrera en México tras mudarse a una exclusiva zona de Ciudad de México - crédito Edición Lina Medina

La zona elegida por la pareja es conocida por sus tiendas de lujo, incluyendo marcas como Prada, Gucci y Dolce & Gabbana, lo que subraya el carácter exclusivo del área. El artista de 32 años comparó su decisión de mudarse a México con la de otros artistas colombianos que han buscado expandir sus carreras en el extranjero, como Silvestre Dangond en Miami. Para los músicos colombianos que se dedican al género regional, México y Los Ángeles son destinos clave para su desarrollo profesional.

“Ella (Luisa) está haciendo un gran esfuerzo porque nos vamos por mi carrera, no es ninguna otra cosa que mi carrera musical; como lo hizo en su momento Silvestre Dangond al irse a Miami. Para los colombianos que hacemos música regional es irnos para Los Ángeles o para México”, expresó el intérprete de Recostada en la cama durante la charla con el medio citado.

Según Pipe Bueno, la mudanza está prevista para enero o febrero, una vez que la casa esté completamente lista para recibir a la familia. El cantante de éxitos como Te hubieras ido antes, Cupido falló y Te parece poco destacó el esfuerzo de Luisa Fernanda W al acompañarlo en esta nueva etapa, subrayando que la decisión fue tomada en conjunto para el bienestar de su familia y el crecimiento de su carrera musical.

La pareja elige un nuevo hogar cerca de Polanco y planea mudarse en enero o febrero, tras amueblar la casa - crédito @pipebueno/Instagram

Pipe Bueno quiere “izar bandera colombiana” en otros países con su música

Es preciso mencionar que, el también actor aprovechó otra entrevista con Los 40 para dejar en claro su traslado a México no será definitivo: “Aclaración para la gente, yo voy a estar yendo y viniendo. Yo creo que es el mensaje, porque a veces cuando uno dice ‘me voy’, es como que me voy y nunca vuelvo, o sea, como que no estoy.

Pipe Bueno aseguró que no podría abandonar radicalmente su país, ya que quedan varias cosas que lo “atan” y por las que debe seguir trabajando: “Yo tengo shows cada fin de semana en mi país, tengo mi restaurante, tengo una cantidad de cosas, negocios, y además amo Colombia”.

Incluso el caleño calificó su actual situación como un “ping-pong”, en el sentido que estará viajando contantemente de un país al otro: “Simplemente, estoy queriendo ir hacia afuera porque quiero ir a izar bandera colombina en otros países, hacer historia y conquistar nuevos mercados”, concluyó el artista.