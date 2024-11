Arcángel aprovechó el concierto en Colombia para enviar fuerte pulla a los que criticaron la canción ‘+57′: qué dijo

El cantante Arcángel lanzó pulla a los que criticaron '+57' - crédito Carlos Ortega/EFE

Bogotá vivió una noche de reguetón con el concierto de Arcángel en medio de su gira Sentimiento, elegancia y más maldad. El artista estuvo en la capital con sus más grandes éxitos, sus nuevas canciones y las colaboraciones que más han sonado.

Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, el puertorriqueño se ha convertido en uno de los artistas más importantes y se ha consolidado como un referente indiscutible del reguetón clásico y contemporáneo.

Su concierto era de los más esperados por el público colombiano, algo que Arcángel retribuyó por completo, pues ofreció un espectáculo que dejó huella entre sus fanáticos e, incluso, entre los temas que están virales en los medios actualmente, como por ejemplo, la polémica alrededor de +57, la canción que lanzaron el 7 de noviembre Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Blessd, DF y Ovy on the drums.

Una de las tiraeras de Arcángel se encuentra entre las canciones más reproducidas en diciembre en Colombia - crédito @Arcángel/Instagram

Desde el inicio, el show estuvo cargado de energía y nostalgia, arrancando con una selección de temas recientes y luego entrando a su aclamado álbum Sentimiento, elegancia y maldad, que marcó un hito en su carrera y después entonando los versos de los remix en los que ha hecho parte, ya que Arcángel ha estado en varias colaboraciones musicales exitosas.

El público vibró al ritmo de los grandes clásicos del artista, pues sonaron canciones como Hace mucho tiempo, Flow violento, Pa’ que la pases bien, Me prefieres a mí, entre otros, los cuales llenaron de emoción a los asistentes y los transportaron a diferentes etapas de sus vidas.

Sin embargo, hubo un momento en especial que llamó la atención del público, y de los internautas cuando se publicaron en las redes sociales algunos apartes de los videos que se registraron esa noche en el Medplus de Bogotá, y fue cuando Arcángel entonó la canción Flow cabrón, ya que tiene una letra explícita en la que hace referencia a las mujeres de 14 años y al consumo de drogas.

En el momento en el que el artista cantó el tema, el recinto empezó a ovacionarlo y acompañarlo coreando la letra, sin importar el contenido de la misma y la apología que se hace en ella, un hecho que Arcángel aprovechó para referirse a la situación que se generó por la canción que hizo Karol G junto a los reguetoneros colombianos y asegurar que esa letra no sería nada en comparación con las de él.

Arcángel cantó canción con la que le tiró pulla a los que criticaron 57 - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia

Así mismo, el puertorriqueño le tiró a las personas que criticaron a +57 y a los cantantes de Medellín, pues fueron ‘funados’ en los medios de comunicación y las redes sociales por “sexualizar a las menores de edad” con el verso en el que se mencionaba que las mujeres eran lindas desde los 14 años.

Para él, la controversia que se creó en torno a la producción musical que lleva en el título el indicativo de Colombia, fue exagerado y también aseguró que esas palabras eran mínimas comparadas a lo que ha escrito él en otras canciones, como Flow violento, en la que también menciona a mujeres menores de edad y la marihuana.

“Yo siempre ando en un maquinón y no lo alquilo, es mío, cabrón. Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses y fuman yerba antes de los 14. (...) Yo tengo un flow cabrón, me pongo loco cuando prendo un blound, tú a mí no me conoces, si no quieres problemas evita el roce. Yo siempre ando en un maquinón y no lo alquilo, es mío, cabrón. Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses y fuman yerba desde de los 14″, dice la letra de la canción de Arcángel, la cual cantó a todo pulmón en su concierto de Bogotá.

De hecho, a manera retadora, aseguró que él era el mejor artista y que por eso tiene al público de su lado, insinuó que este tipo de polémicas y situaciones no le sucederían a él, porque considera que cuenta con el apoyo de los fans en todo momento y sin importar lo que diga.

Arcángel entonó 'Flow cabrón' en Bogotá tirando pulla a los que criticaron la canción 57 - crédito disettiplaylist/TikTok

“Que me cancelen a mí. Yo no voy a opinar, pero no le temo a una cancelación, porque cada uno de estos respalda mi carrera”, dijo Arcángel justo cuando terminó la canción, pero después gritó: “Y por eso digo que a mí me gustan las mujeres que fuman hierba antes de los 14″ y volvió a repetir el verso de su tema, mientras el público lo aplaudía.

Los clips que han circulado en las redes sociales con este momento del concierto han estado llenos de comentarios a favor del artista y su show, así como también han dejado mensajes apoyando a Karol G y los reguetoneros colombianos que sacaron la canción +57.