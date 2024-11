Salvatore Mancuso rompió el silencio sobre la decisión de la Corte Suprema de negarle la libertad como gestor de paz

Mancuso hizo un llamado a los medios de comunicación para apoyar la reconciliación y el fin del conflicto armado en Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Salvatore Mancuso, ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se pronunció en contra de la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la negativa a concederle la libertad bajo la figura de gestor de paz.

Mancuso, que cumple condena por sus crímenes relacionados con el conflicto armado, cuestionó fuertemente la postura del alto tribunal, afirmando que esta decisión pone en peligro los avances en el proceso de paz y la reconciliación en el país.

En su mensaje, Mancuso comenzó su intervención señalando lo que considera una vulneración al propósito de paz por parte de la Corte. “La reciente decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al intentar impedir que actores del conflicto actúen como gestores de paz, vulnera flagrantemente el compromiso y los propósitos de paz”, expresó el exparamilitar.

Según Mancuso, la redención es fundamental para la paz en Colombia, ya que implica que los desmovilizados asuman responsabilidades, reparen a las víctimas y contribuyan a la verdad - crédito @salvatoremancusooficial/X

Para Mancuso, la figura de la redención es esencial para la paz en Colombia. Según sus palabras, “redención, según la Biblia, es el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Para la sociedad colombiana, la redención de los desmovilizados se da a cambio de que asuman sus responsabilidades, reparen a las víctimas y aporten a la verdad, a la paz y a la no repetición”. De este modo, reivindicó la necesidad de que los excombatientes puedan participar activamente en la construcción de paz, un proceso que, según él, no puede existir sin redención.

Además, destacó la magnitud de los esfuerzos realizados por los desmovilizados en Colombia a lo largo de los años. “Durante la historia reciente de Colombia, casi 80.000 personas que estuvieron con fusil en mano, siendo guerrilleros o miembros de las autodefensas, firmaron acuerdos de paz”, recordó. Sin embargo, advirtió que la situación de los excombatientes sigue siendo precaria, con más de 5.000 desmovilizados asesinados desde la firma de los acuerdos y muchos más obligados a reincidir en la violencia debido a la falta de garantías en el sistema de justicia transicional.

Sobre esto último, el ex jefe paramilitar se mostró preocupado asegurando que lejos de ser un medio para asegurar la paz, este sistema se ha convertido en un “factor de persistencia de la guerra”, creando más víctimas, pobreza y desigualdad.

Mancuso aseguró que el sistema de justicia transicional enfrenta una crisis que perpetúa la violencia - crédito Juan Cano/Presidencia

En su intervención, Mancuso enfatizó que el cumplimiento de la justicia debe ir acompañado de un proceso de redención y reintegración social, en el cual aquellos que han cumplido con sus sanciones puedan trabajar por la paz y la reconciliación del país. “Sin justicia no hay redención, sin redención no habrá paz”, sentenció.

A pesar de la negativa de la Corte Suprema de Justicia de otorgarle la libertad como gestor de paz, Mancuso hizo un llamado a la reconciliación y a la construcción de una paz sostenible en Colombia. En su video, pidió a los medios de comunicación que apoyen el proceso de paz y que ayuden a cerrar las heridas del conflicto armado. “La paz es posible si como sociedad exigimos que la justicia garantice la oportunidad de empezar de nuevo”, concluyó, reiterando que la paz no se logra con más castigos, sino con la posibilidad de que los infractores se rediman y contribuyan a la reconciliación nacional.

Con este mensaje, Mancuso busca abogar por la reintegración de los desmovilizados en la sociedad, algo que, a su juicio, es fundamental para avanzar en la paz de Colombia.

El fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia consideró que otorgar una libertad sin condiciones envía un mensaje equivocado a las víctimas y compromete la justicia - crédito Colprensa.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, explicó en su decisión que la negativa a conceder la libertad a Mancuso se fundamenta en la necesidad de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En su providencia, la Sala de Casación Penal detalló que la medida de libertad solicitada por el Gobierno Nacional carece de proporcionalidad, pues “aunque la suspensión de las medidas de aseguramiento persigue una finalidad legítima, como lo es contribuir con la paz, el propósito de lograr la paz no es ilimitado”.

La Corte también hizo énfasis en que el beneficio de la libertad no puede ser otorgado sin la debida contribución a la verdad y la reparación de las víctimas, lo cual, según la Sala, aún está pendiente en el caso de Mancuso. “En la resolución no hay ninguna precisión acerca del tiempo o lapso de la designación, lo cual es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas”, se lee en la resolución. Para la Corte, otorgar una libertad sin condiciones a un actor responsable de graves crímenes sería una desmedida contraprestación que no toma en cuenta los derechos de las víctimas.