Cinco ofertas de trabajo falsas con las que buscan estafar vía WhatsApp: conozca cuáles son y cómo evitarlas

Verificar la fuente: investigar la empresa que ofrece el trabajo. Asegurarse de que tenga presencia en línea, como una página web oficial o perfiles en redes sociales profesionales. Si la oferta proviene de un número desconocido o no verificado, desconfía.

No compartir información personal: no envíe datos sensibles como su número de identificación, dirección o detalles bancarios a través de WhatsApp, especialmente si no conoce bien a la persona o empresa que lo contacta.