Paseo de pareja colombiana en el Central Park de Nueva York terminó en pesadilla: “Vámonos, por favor”

Las redes sociales se han convertido en la pantalla perfecta para que creadores de contenido o usuarios compartan sus experiencias en ciudades y sitios perfectos para fotos, pero uno de los destinos más emblemáticos y deseados para turistas de todo el mundo se convirtió en un encuentro inesperado con la vida urbana para una pareja de colombianos.

Michel Márquez y su novio viajaron a Nueva York para conocer algunos de sus íconos más reconocidos, entre ellos Central Park, pero se encontraron con una experiencia que no habían anticipado: la abundante presencia de ratas en el famoso parque.

En un video publicado por Márquez en su cuenta de TikTok, se puede observar cómo la pareja comenzó su visita en Central Park al caer la noche; sin embargo, lo que debería haber sido un paseo tranquilo entre árboles y senderos se convirtió en una experiencia incómoda debido a la cantidad de ratas que encontraron en su camino.

En el metraje, que rápidamente ganó popularidad, la pareja intercambió comentarios que dejaron en evidencia su sorpresa y frustración ante la situación, pues el novio de Michel Márquez le preguntó, en tono sarcástico: “¿Dónde está la que quería conocer Central Park?”.

Ella, visiblemente incómoda, respondió: “Ya no lo quiero conocer. ¡Ay no, guácala! Marica, solo andamos una cuadra y como 700 ratas, gas. Vámonos, por favor”.

La publicación generó cientos de comentarios de otros usuarios, quienes, en tono humorístico, recordaron experiencias similares, no solo en Nueva York, también en ciudades como Roma y París, donde estos roedores son un problema recurrente en sitios históricos.

Algunos internautas comentaron que el Central Park es un lugar hermoso, pero que es recomendable visitarlo durante el día, ya que en la noche las ratas se vuelven más visibles.

“Central Park es hermoso pero no entiendo por qué la gente va de noche, tienen que ir de día y en vez de ver ratas ven ardillas 😂 pero una de las cosas más hermosas de ny es central park”; “Central Park de noche es la peor idea. Es como decir que quieren ir a la plaza Botero de noche 😂💀”; “a mi me paso en roma.. yo estaba caminando de noche y depronto paso una gigante y dije bueno una.. luego vi dos más y me toco irme de esa cuadra por la fontana de trevi.. grite tan horrible 😂”; “Cuando ví mi pobre angelito 2, entendí que Central Park de noche es peligroso 😳”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Un problema de décadas

Nueva York ha lidiado con la presencia de ratas durante más de un siglo. La ciudad es hogar de una estimación de tres millones de ratas, un número que representa una por cada ocho habitantes humanos.

Central Park, con sus numerosos espacios verdes y áreas de basura acumulada, se ha convertido en un punto crítico de infestación, especialmente en horas nocturnas.

Por tal motivo, las autoridades han intentado diferentes métodos para controlar la proliferación de estos animales, incluyendo el uso de venenos, trampas, hielo seco y, en los últimos años, un innovador programa de anticonceptivos para ratas.

En 2023, la ciudad implementó un proyecto piloto para reducir la reproducción de ratas mediante un producto conocido como ContraPest, un anticonceptivo diseñado específicamente para estos roedores, con el que se busca disminuir la capacidad reproductiva de las ratas de forma sostenida y con menor impacto ambiental que los venenos convencionales.

Este cambio de estrategia comenzó con la denominada “Ley Flaco”, nombrada en honor a un búho que falleció tras consumir veneno para ratas en Central Park, lo que dejó en evidencia los peligros que los métodos tradicionales de exterminio representan para otras especies.

Una lucha sin fin

La problemática de las ratas en Nueva York no es nueva. Desde la década de 1960, la ciudad ha lanzado diferentes programas en su intento por controlar la población de estos animales; sin embargo, muchos esfuerzos no han tenido el impacto deseado y, por el contrario, han generado consecuencias no previstas, como el riesgo de intoxicación de especies no objetivo.