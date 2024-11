Maluma presumió regalo que recibió de Vinícius Júnior: el actor Bradley Cooper también los acompañó

Maluma y Bradley Cooper recibieron la camiseta firmada por el brasilero - crédito @maluma / Instagram

Maluma se ha consolidado como una estrella mundial de la música, obteniendo importantes reconocimientos en su trayectoria. Además de su carrera musical, el artista paisa ha confesado en varias ocasiones su pasión por el fútbol.

Es por ellos que el cantante de Hawái no ha dudado en compartir en sus redes sociales las afinidades que tiene con varios equipos de elite y los jugadores que están en sus divisiones, es por eso que recientemente Maluma sorprendió a sus seguidores posando junto Vinícius Júnior, brasilero que hace parte del Real Madrid.

El colombiano recibió la camiseta firmada del Real Madrid - crédito @maluma / Instagram

En el post del colombiano se le puede ver posando junto al futbolista y al reconocido actor Bradley Cooper mientras ambos sostienen la camiseta del equipo merengue que tiene estampado atrás el número 7, con el que juega el brasilero en la cancha.

Tanto Maluma como el actor de A star is born contaron la suerte de recibir la camiseta firmada por el equipo, sin embargo, los seguidores del colombiano destacaron al jugador oriundo de São Paulo, pues es considerado uno de los mejores talentos en la actualidad.

“El balón de oro junto a Maluma, qué grandes”, “Maluma con el verdadero balón de oro”, “juntas inesperadas, pero que se agradecen”, “Bradley, Papi Juancho y Vinicius, gracias por eso”, “ídolos”, fueron algunas de las reacciones más destacadas en los comentarios.

Aunque los comentarios llaman al brasilero “el balón de oro”, realmente el ganador del galardón fue el español Rodrigo Hernández Cascante, sin embargo, el favorito de varios era el brasilero.

El colombiano estuvo en el club del equipo español - crédito @maluma / Instagram

“Ese combito se me separa... ¿Será que los llevamos de gira?”, escribió Maluma en el carrusel de 8 fotografías en las que el parecer compartió una comida con el futbolista y el actor en el club del real Madrid en España. Según la descripción del reguetonero, estaría pensando en invitar al equipo a los shows que programó en Europa para marzo del 2025.

Maluma lució nuevo look

El cantante paisa Maluma se ha vuelto viral recientemente después de que un grupo de sus seguidores iniciara una campaña de recolección de firmas para pedirle que se despidiera de su cabello largo y retomara el look que tenía al inicio de su carrera musical.

Atendiendo a la solicitud de sus fans, el cantante compartió en Instagram el momento en que se cortó el cabello, luciendo nuevamente el estilo de su era Pretty Boy, Dirty Boy del 2015, donde estaba rapado. Además, sus seguidores han expresado su deseo de que regrese a la música de sus primeros álbumes.

El paisa escuchó las peticiones de sus seguidores y se despidió de su cabello para iniciar una nueva era musical - crédito @maluma / Instagram

En el video, Maluma utiliza una máquina de afeitar para cortar su cabello y acompaña la publicación promocionando su próximo sencillo titulado Cosas Pendientes, que se lanzará el 22 de noviembre, considerado una versión moderna de su proyecto del 2015, esto según lo que escribió el paisa en su post. “Lo que ustedes pidieron... Cosas pendientes, 21/11 +Pretty + Dirty”.

El ganador del Latin Grammy además compartió una historia de Instagram en la que agradeció el recibiendo por el cariño que sus fanáticos le dieron al regreso de su icónico look. “Volvimos mi gente, volvimos... Volvió Maluma baby, más pretty y más dirty que nunca. Muchas gracias por el recibiendo, qué locura sus comentarios y los millones de reproducciones que tiene el video y el teaser de Cosas pendientes, muchas gracias por dejarme saber lo que ustedes pensaban... Ustedes querían a ese Maluma y se les tiene”, dijo el cantante.

“Se me secó la canoa”, por qué todo te queda tan bien, yo me rapo y me veo enfermo”, “modo calvito súper divi”, “Maluma pelón, Dios mío”, “mi vida empieza a mejorar desde aquí”, “Dirty boy está de vuelta”, “volvió Maluma prime”, “siento cosas de mujer”, fueron las reacciones de sus seguidores.

Maluma agradeció a su público por el recibimiento de su nuevo look - crédito @maluma/Instagram

Incluso el cantante paisa confesó sentirse igual que hace más de 10 años cuando lució rapado por primera vez, “volvimos a esa época, me siento nuevo de paquete... Estoy feliz, gracias por el recibiendo de esta nueva era de mi carrera musical”, añadió.