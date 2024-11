En plena rumba con Yina Calderón, Epa Colombia sorprendió al celebrar su aniversario con Karol Samantha

Epa Colombia sorprendió con su publicación - crédito @epa_colombia/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo del entretenimiento como Epa Colombia, compartió con sus seguidores la celebración de Halloween, en la que estuvo acompañada de Yina Calderón. La creadora de contenido sorprendió a todos los internautas al subir una inesperada historia de Instagram con un emotivo mensaje.

“Hoy precisamente cumplimos tres años, mi reina”, estas fueron las palabras con las que la también empresaria se refirió a su pareja, Karol Samantha. Ambas mostraron los disfraces que eligieron para celebrar esta festividad, mientras presumían el amor que han construido y se daban un beso. La influenciadora lució un traje de ‘diabla’ donde el rojo dominó la noche. Karol, por su parte, optó por un conjunto del mismo color, complementado con guantes negros.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el festejo se ve a Yina Calderón coreando con el público el nombre de Epa Colombia, que subió al escenario con una cerveza en su mano. La creadora de contenido, que también mostró su habilidad en la música, aprovechó el momento para regalar dinero a los asistentes al evento.

La celebración de amor se produce semanas después de que la pareja generara rumores de ruptura, lo que las puso en el centro de la conversación. Más tarde lo desmintieron, mostrándose más unidas que nunca y revelando que todo fue una estrategia para aumentar el número de integrantes en su comunidad.

Actualmente, la creadora digital y su novia están disfrutando más que nunca de su hija Dafne y de sus nuevas facetas. Desde el nacimiento de la pequeña, ambas han mostrado su emoción por la llegada de una nueva integrante que, sin duda, ha llenado su hogar de amor infinito y alegría.

Yina Calderón se unió a la celebración - crédito @epa_colombia/Instagram

Recientemente, la hija de Daneydy Barrera Rojas cumplió seis meses de vida, momento en el que aprovechó para compartir en sus redes sociales lo que le estaba pasando. Epa Colombia había sorprendido a todos los internautas al anunciar que se encontraba soltera; sin embargo, se tenía conocimiento de que le había propuesto matrimonio a su pareja.

“Hace seis meses me hice mamá, Dios me dio la oportunidad de ser mamá, tal vez de una manera no normal, sino por inseminación artificial, sin pensar en lo que sucedería. Hace seis meses me hice mamá y me han pasado muchas cosas. Tal vez no estaba preparada para todo lo que venía”, confesó Epa Colombia.

Afirmó haber atravesado momentos muy difíciles, ya que las circunstancias le generaron distintos estados de ánimo. “La ansiedad, el postparto, los cambios hormonales, porque ha sido muy difícil. Ser mamá es llevar un título de estar todos los días pendiente de tu hija, amarla, cuidarla, respetarla, y sobre todo, amiga, valorarla”, añadió la creadora de contenido.

La influenciadora le pidió matrimonio a su pareja - crédito captura de pantalla @carpediem_imco/IG

La influenciadora comentó que en la actualidad tener hijos es una tarea muy complicada, pues exige mucha responsabilidad, algo de lo que no todas las personas disponen. Por otro lado, Barrera habló sobre su reciente relación, la cual ha generado gran controversia entre sus seguidores.

“Por cosas de la vida yo tomé una decisión junto a mi pareja. Siempre en las parejas van a haber problemas, siempre uno va a terminar con su pareja, y es ahí cuando empieza el problema, porque cuando se llevan a tu hijo, tú no sabes el dolor tan grande que siente la mamá que gestó, y más pasando por tantos problemas”, subrayó.

“Dios lo permitió para probar el corazón y creo que acá mi corazón está dispuesto para saber que aunque tomé una decisión de dos es compartirla de dos, es madurar para ello. Por eso antes de tomar una decisión hay que pensarlo porque llevar un dolor en el corazón y un vacío no se lo deseo a nadie, es algo que tú ni siquiera te alcanzas a imaginar”, concluyó en su mensaje compartido.