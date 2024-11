Natalia París reveló cuál es el ‘reality’ al que la han invitado a participar y la razón por la que rechazó la oportunidad

Natalia París ha sido invitada a participar de realities y no ha querido aceptar - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Desde la década de los años noventa y comienzos de los años 2000, el nombre de Natalia París se ha mantenido como uno de los más sonados y reconocidos de Colombia, tanto por su oficio como modelo, como por su emprendimiento empresarial y, deade hace unos años, como DJ.

Con su rostro, acento paisa, cabellera mona y figura ha logrado ser la protagonista de innumerables campañas de moda en el país, portada de revistas y cuadernos escolares, y también un referente de la moda y estilo de vida saludable para algunos.

Por esa trayectoria Natalia París ha sido el objetivo de muchos productores a lo largo de su carrera profesional para invitarla a ser parte del grupo de personalidades que participan en los programas de televisión nacional, como Masterchef Celebrity, La casa de los famosos Colombia, El desafío, entre otros.

Natalia París ha sido invitada a participar en realities de televisión

Esto se confirmó en una reciente entrevista que tuvo Natalia París en el programa Impresentables de Los 40 Colombia, en donde contó detalles sobre los programas a donde la ha invitado a participar y las razones por las que ha rechazado la oportunidad.

De acuerdo con sus declaraciones, no ha sido solo una vez que la han llamado para que se una a estos grupos de competidores y tampoco en un solo formato, sin embargo, es un tema que para ella no es de su interés y por eso ha preferido pasar.

“Me han ofrecido estar en un reality muchas veces, pero yo no voy a eso, pues a mí no me gustaría, no me da. Me han ofrecido el de Masterchef, que me encanta ese programa y todo, pero yo cocino re mal, entonces para qué voy a dar papaya. Al Desafío también me han invitado”, contó la modelo paisa.

En la entrevista también aprovecharon para preguntarle por la posibilidad de ser parte de las 22 celebridades que estarían buscando ingresar a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pero Natalia dijo que ese no ha sido una opción.

Natalia París ha sido invitada a participar en Masterchef y ella rechazó la oportunidad porque no sabe cocinar

Además, en ese momento la presentadora Valentina Taguado quiso conocer sobre lo que piensa de lo expuestos que están los famosos en ese formato y también dio su opinión al respecto.

“Uy no, a mí ese me parece muy duro”, dijo Valentina.

“Esas son muchas buenas oportunidades para mucha gente que quiera esa exposición, pero a mí siempre me cogen, así como que estoy muy ocupada con el tema de ser DJ, entonces digo que no y la verdad es que no, y al de Masterchef mejor no doy papaya”, aseguró la modelo colombiana.

Por otro lado, en esa misma conversación, París habló sobre las veces que ha sido motivo de conversación y blanco de comentarios por el público debido a la fama que tiene y sin pensarlo dos veces confirmó que ella le saca provecho a la situación, económicamente hablando.

“Me siento bien, yo le debo todo a la fama. Antes me daba duro y dije: ‘¿Qué es esto? ¿Se están burlando de mí?’ Pero en ese mismo momento pensé: ‘¿Cómo puedo sacarle provecho a esto?’ Desde esa misma semana comencé a hacerlo. Llevo 20 años sacándole provecho a esos chistes y a esa voz con la que me imitan”, reveló la empresaria.

Natalia París reveló que le saca provecho a las críticas sobre ella y con eso vende más

La DJ confesó que cuando se pone en tendencia por alguna situación en la que la fama la ha dejado expuesta, ella busca cómo atraer esas vistas y atención de tal forma que pueda generar más ingresos y vender más productos.

Ante esto, varios usuarios salieron a reaccionar e indicaron que muchas personas estaban equivocadas sobre la imagen de Natalia París, así como también algunos salieron a felicitarla.

“Siempre nos ha demostrado que la que menos corre, vuela”, “Eso se nota en todos esos productos de belleza que vende”, “Esa mujer se tira un papelazo desde siempre”, " Es que todos se le comen el cuento de la bonita y boba, pero es más inteligente que cualquiera”.