Ficha clave de la selección Colombia es baja por lesión en los duelos contra Uruguay y Ecuador

En la fecha FIFA de octubre, Colombia perdió 1-0 frente a Bolivia en El Alto, mientras que derrotó 4-0 a Chile en el Metropolitano de Barranquilla, lo que dejó al equipo dirigido por Néstor Lorenzo, con altas posibilidades de poder consolidar su clasificación al mundial de 2026 antes de que finalice el 2024.

Es por ello que será crucial sumar unidades en los juegos de la doble fecha de noviembre, en las que Colombia visitará Montevideo para enfrentar a Uruguay y recibir a Ecuador en Barranquilla; sin embargo, para ello deberá reemplazar a una de las fichas claves del once titular de Lorenzo.

Se trata del mediocampista Jefferson Lerma, que se retiró lesionado al minuto 22 del juego entre Tottenham y Crystal Palace del 27 de octubre, lo que encendió las alertas del cuerpo técnico de la Tricolor.

No fue sino hasta la tarde del 31 de octubre, que el cuerpo médico del Crystal Palace confirmó la gravedad de la dolencia sufrida por Lerma, que presentó una rotura de varios centímetros en la zona de los isquiotibiales, lo que tendrá al volante por fuera de las canchas durante tres o cuatro semanas, sin contar el tiempo de reacondicionamiento.

Lerma fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo frente a Chile, sumado a esto, se ha convertido en uno de los indiscutidos de Néstor Lorenzo en la mitad de la cancha junto con Richard Ríos en el esquema 4-2-3-1 de Colombia.

Ahora, en la previa de que se conozca la convocatoria de la Tricolor para los juegos contra Uruguay y Ecuador, tres mediocampistas encabezan las opciones de Lorenzo para ser titulares.

El primero de ellos es Kevin Castaño, que actualmente milita en el Krasnodar de Rusia y fue titular en la derrota frente a Bolivia, además, el antioqueño se ha convertido en una sustitución regular para el argentino.

En segundo lugar, se ubica Matheus Uribe, que también fue titular en El Alto, pero en los últimos meses ha perdido regularidad en Arabia y la opinión pública ha puesto en duda su continuidad en la selección Colombia.

Además, otra opción que tendría Néstor Lorenzo sería alinear a Juan Camilo Portilla, que normalmente no ha sido convocado, pero su presente en Talleres de Córdoba, en Argentina, han convertido al ex América de Cali en uno de los jugadores más pedidos por los hinchas.

Por último, otra posibilidad estaría en el cambio de módulo por parte de Lorenzo, que en más de una ocasión ha buscado tener más control del balón con un mediocampista más ofensivo en esa posición.

Colombia sin Lerma

Es tal la importancia que ha tenido Lerma para Néstor Lorenzo, que sin contar el juego contra Bolivia, la última vez que la selección no tuvo al mediocampista fue en la victoria 3-2 frente a México el 16 de diciembre de 2023; en esa ocasión su lugar fue ocupado por Sebastián Gómez.

Además, antes del juego en Lima contra Perú, del 6 de septiembre, Lerma había tenido una molestia que le impidió terminar el partido entre Crystal Palace y Liverpool; sin embargo, Néstor Lorenzo lo convocó y espero hasta el último momento que se recuperara para poder tenerlo en el once titular, lo que no podrá hacer en esta ocasión por la gravedad de la lesión.

“Son jugadores del proceso, de pronto Lerma estuvo más veces, Portilla menos, pero son jugadores que ya conocemos y no hay ausencia de nadie. Lerma esperamos que venga, está evolucionando bien y no hay motivo por el cual no debiera venir. Estamos viendo la forma de que se sume al plantel y evaluarlo aquí”, declaró el argentino en la previa del partido contra Perú en ese momento.