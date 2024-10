María Fernanda Cabal se despachó contra Petro por comentario que lanzó a Alejandro Éder en la COP16: “Respete Petro”

El presidente Gustavo Petro aseguró que la economía en el departamento no se puede mantener en un solo tipo de cultivo - crédito Redes sociales

El presidente Gustavo Petro generó malestar por declaraciones que hizo en el acto de apertura de la Zona Verde de la COP16 en Cali (Valle del Cauca). En su discurso, el primer mandatario lanzó una dura crítica de manera directa al alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, por el manejo que se le está dando a los cultivos en el Valle del Cauca, que estaría impidiendo el desarrollo económico de las familias campesinas.

“La violencia expulsó al campesinado de donde se podía sembrar, bien sembrado. Hay que decirlo aquí porque me atrevo: alcalde Éder, lo hemos discutido varias veces, si se concentra en un solo cultivo y, a veces, bajo unos solos propietarios, la tierra del Valle del Cauca fértil –tema de un pacto con el que hemos conversado–, pues el campesinado, los indígenas, las comunidades negras, terminan saliendo hacia donde están las selvas, porque no tienen otra oportunidad para vivir”, aseveró el jefe de Estado en el evento público.

Aseguró, además, que estas personas pasan a vivir en condiciones sumamente precarias, en “barrios populares”, en casas elaboradas con cartón. En esos lugares, no hay posibilidades de empleo o de estudio para los jóvenes y, cuando buscan manifestarse y protestar contra situaciones que consideran injustas, les “disparan una granada de gas a los ojos”. En ese sentido, explicó que así no se hallarán soluciones para la crisis climática actual.

María Fernanda Cabal recordó el pasado guerrillero de Gustavo Petro y aseguró que ataca al sector azucarero - crédito Colprensa/EFE

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció al respecto, indicando que el primer mandatario está atacando a los responsables de la siembra de caña de azúcar en el departamento, considerado el cultivo más importante del Valle y el gran motor de la su economía, según la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña).

De igual manera, criticó su aparente “silencio” por el incremento de la siembra de coca en Colombia, teniendo en cuenta que en 2023 se detectaron 253.000 hectáreas sembradas de coca, lo que representa un aumento del 10% en comparación con 2022, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

“Petro y su resentimiento contra el desarrollo ataca la industria de la caña que ha hecho del Valle del Cauca un polo de desarrollo, pero guarda silencio ante las cientos de miles de hectáreas de coca. Respete Petro que mientras los ingenios generaban desarrollo, usted y otros del M-19 se dedicaban a sembrar terror”, escribió la congresista de la oposición.

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que Gustavo Petro se ha dedicado a sembrar terror en Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

La respuesta de Alejandro Éder: “No es nada nuevo”

El alcalde de Cali dio su opinión con respecto a las declaraciones del mandatario, afirmando que la industria azucarera es de suma importancia para el departamento y que, además, el gremio ha tomado medidas para proteger las cuencas de los ríos y la biodiversidad. De igual manera, informó que uno de cada cuatro vallecaucanos vive de las ganancias de este sector.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, defendió al sector azucarero del Valle del Cauca, tras críticas de Gustavo Petro - crédito Colprensa

“Yo creo que el comentario del presidente anoche no es nada nuevo, los colombianos ya lo conocemos, y yo creo que tristemente hay mucho desconocimiento a cerca de esta industria. No olvidemos que el Valle del Cauca se debe a la industria azucarera, que es la única industria circular que hay en Colombia”, aclaró el mandatario local, en conversación con Blu Radio.

Asimismo, hizo un llamado a enfrentar las economías ilegales en Colombia, porque se constituyen como las principales destructoras del medio ambiente, entre ellas, el cultivo de coca y la producción de cocaína, que ha llegado a 3.000 toneladas listas para su comercialización cada año. Lo mismo está pasando con la minería ilegal y la tala de árboles.

“Cualquier discusión, cualquier debate, cualquier diálogo es posible, pero basado en el respeto y basado en la realidad”, añadió Alejandro Éder al medio citado.

El Gobierno Petro comprará cosechas de coca - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Sin embargo, cabe resaltar que el Gobierno nacional ha puesto la lupa en la resolución de la problemática de la coca, optando por la sustitución de cultivos ilícitos, negociando con los campesinos. Además, Gustavo Petro informó que se va a empezar con un proceso de compra estatal de las cosechas de coca, para tener el control sobre ellas.

“Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos”, aseguró el presidente el 18 de octubre, en medio de la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ en Bogotá.