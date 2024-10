Gustavo Petro dio apertura a la COP16 en Cali con su propuesta de un ‘Plan Marshall’: “Tenemos que cuidar la vida y no destruirla”

El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo presencia en el acto de inauguración de la COP16 - crédito @infopresidencia/X

Con un discurso enfocado en las bondades naturales de Colombia y lo que, a su juicio, debería ser el uso de la inteligencia artificial en las nuevas generaciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio apertura a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16, que se efectúa en Cali (Valle del Cauca) y, con la presencia de más de 12 jefes de Estado, se extenderá hasta el 1 de noviembre; siendo este el evento medioambiental más importante en la historia del país.

“Este es el país de la belleza”, fue la frase con la que el mandatario dio inicio a su intervención, en la que destacó que Colombia se encuentra, en su concepto, en el “corazón del mundo” en materia de diversidad climática y él, como “presidente del corazón del mundo”, un concepto acuñado por la comunidad Tayrona, presente en la Sierra Nevada de Santa Marta, ha decidido “luchar por la vida” y cualquier práctica que vaya en contra de este postulado, enfocado en la preservación del planeta.

“Era un camino que contaba con todos los climas de la tierra, con todas las vegetaciones, y con todas las bellezas y aguas cristalinas por doquier, hasta llegar a las intensas olas de un mar intenso, el corazón del mundo (...) He volteado una y otra vez mapamundis, de acuerdo con las culturas, con las economías, con las intensidades de la vida, y creo que los Tayronas y sus descendientes, tenían y tienen la razón”, afirmó Petro, en relación con la ubicación estratégica de Colombia.

Luego de esta introducción, hizo énfasis en el papel en que el que “la única razón de ser humana es nuestra cuidar la vida y no destruirla”, además de hacer un paralelo entre lo que llamó la “vida inteligente”, en referencia al hombre, y no “la inteligencia artificial muerta”. Este tipo de desarrollos, agregó, deben ser usados para expandir la vida y no para destruirla. “Pero parece que hoy vamos con nuestra propia razón de ser”, destacó el gobernante en su discurso.

Gustavo Petro y su llamativo enfoque sobre el papel de la inteligencia artificial

Uno de los temas en los que enfatizó sus declaraciones, estuvo alineado hacia el papel preponderante que tendrían las nuevas tecnologías, en medio de la realidad “fantasmal y mentirosa” que se vive en actuales tiempos. Y fue entonces, como suele ocurrir en sus declaraciones, que recordó el impacto de la guerra en Gaza en los más pequeños, una bandera que no ha querido abandonar; aunque también se refirió, aunque de manera breve, al crimen de Sofía Delgado en Candelaria (Valle).

“En Diana (sic) Sofía, nuestra niña, que aquí cerca, en Candelaria, fue violada, apenas, de 12 años y asesinada por su vecino”, expresó, al hablar de una “descomposición generalizada” de la sociedad a través de la confrontación armada y lo que llamó la “inmensa desigualdad social”. Según Petro, la IA es la que maneja el destino de bombas, sin regulación pública, y sin compensación hacia quienes son víctimas de sus alcances, y se trata de “apropiar del intelecto de la humanidad”.

Una inteligencia artificial, agregó, “que puede generar una virtualidad de felicidad en medio de la barbarie y las ciudades, y la cultura y la vida destruidas”. Además, remarcó cómo esos desarrollos “utilizan energías sucias y fósiles”, en su relación con el carbón, el petróleo y el gas, y advirtió cómo es la causante, con esta mezcla, del “colapso climático” y, del mismo modo, en el “Armagedón”; uno de los términos ya repetidos por él, que cayó en los mismos lugares dialécticos.

La destrucción del clima y la separación del ser humano de la realidad, son, a su juicio, los “condimentos” del final de la vida humana; cuando la riqueza del mundo se mide bajo dos parámetros: dólares y CO₂ equivalente, que son sinónimos en un modelo de producción cada vez “más grande” y perjudicial para la atmósfera.

Asimismo, indicó que sería “una falsedad ideológica” y una “realidad deformada y fantasmagórica” decir lo que no es cierto: que todo es culpa del hombre, sino que endilgó responsabilidades en “ricos megapoderosos”, que sueñan –en su concepto– de ser “dueños de redes y de inteligencias sin vida y escaparse a Marte en sus naves de ensueño, mientras dejan sus culpas en la tierra destruida”; una clara alusión a Elon Musk: dueño de X, y de la firma Tesla, además de sus planes espaciales.

La propuesta de Gustavo Petro para compensar el impacto ambiental

En el extenso discurso, el presidente colombiano habló de cómo la acumulación de capital, el crecimiento de la ganancia, lleva “al final de la vida si su impulso lo genera el petróleo, el carbón y el gas”. Y habló de cómo el carbono es “base de la muerte generalizada”, por lo que propuso llevar a cabo una serie de compensaciones, ante la ruptura de estos dos aspectos, al equilibrio delicado pero fundamental de la existencia: el clima.

A su vez, habló del papel de la cultura y la política en esta discusión, y cómo, desde su perspectiva, debe “descarbonizarse” el capital. “Ilusos los que piensan que en estos foros mundiales que el mercado libre podrá llevar a la maximización del bienestar y que llevará a los seres humanos a ser portadores de la vida. Ilusos los que creen que no mirar hacia arriba o hundir la cabeza en la tierra, pasarán los hechos sin afectarle. Ilusos, los que niegan la extinción de la biodiversidad”, acotó.

En ese momento, se refirió a lo que él es la solución a este panorama, esa “revolución mundial de la humanidad”, enfocada a la vida y con duras pullas al sistema capitalista y, desde su discurso, neoliberal; un cambio de paradigma que se impone ante los desafíos que trae consigo el cambio climático. “La libertad mercantil que pregonan lleva a la máxima esclavitud”, denunció, pues no ocultó su preocupación de cómo el hombre es llevado a desaparecer.

En su cabeza está la idea de sacar adelante un “Plan Marshall”, pero enfocado a la acción climática, a través de un poder público fuerte y global, una “juntanza de la humanidad”. Es por tal motivo que indicó que para gritar libertad “de verdad” es necesario dejar de concebir la existencia en medio de cadenas y cambiar las finanzas mundiales. “Hoy están ligadas a la codicia, es decir, a la muerte”, enfatizó Petro, en lo concerniente a proyectos destinados a ganancias a costa de la biodiversidad.

“Ligar la superación de la crisis climática o la regulación de la IA a la codicia solo nos lleva al abismo”, añadió Petro, con lo que reafirmó su propuesta: cambiar deuda de los países en vías de desarrollo, por acción climática; una idea que ha puesto en la mesa de la misma ONU, “como criterio de las tasas del interés” y de los préstamos. Es, desde su análisis, rebajar el riesgo de las deudas del tercer mundo es vital, pues es un instrumento en sí para superar esta problemática.

Y apuntó a Estados Unidos, China y Europa, que cobran sobretasas a países que aún pueden “absorber como esponjas” CO₂ a través de selvas y bosques. “Solo así podremos financiar el Plan Marshall que detenga la crisis en el planeta, que descarbonice la totalidad de la economía”, precisó Petro, que reafirmó la intención que sea a los “ricos depredadores” que se les cobren fuertes impuestos para eliminar el carbono de la producción y el consumo, y pasar así a nuevos modos de producción.

Y también se refirió al papel de la mujer en esta lucha, en la “primera línea” de la defensa del Medio Ambiente, mientras que se autodefinió como un “guerrero de antes”, dispuesto a seguir “la flecha” al firmamento, en medio de la “batalla de la vida”.