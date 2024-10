Isabella Santodomingo recordó su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y habló de la polémica expulsión de Elianis Garrido: “Se equivocó, se dejó ganar por su temperamento”

Isabella Santodomingo habló sobre su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ - crédito @isabella.santodomingo/Instagram

Protagonistas de Nuestra Tele fue un reality del que se transmitió por el Canal RCN. El concurso tenía como objetivo descubrir nuevos talentos para la televisión, brindando a los participantes la oportunidad de convertirse en actores o presentadores de programas de entretenimiento. A través de pruebas y convivencias, los concursantes competían por ganar un contrato con el canal.

El papel de la actriz barranquillera Isabella Santodomingo en el programa de convivencia era ser uno de los tres jurados encargados de elegir el ganador. La escritora y presentadora estuvo en las ediciones de 2010, 2012 y 2013 y después de más de 10 años de haber sido jueza en el reality habló de su experiencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Isabella Santodomingo destacó por su carácter fuerte y enfoque crítico en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ - crédito @isabella.santodomingo/Instagram

En una reciente entrevista con el programa Los impresentables, de la emisora Los 40 Principales, Santodomingo compartió sus experiencias y reflexiones sobre su tiempo en el programa, revelando detalles sobre los participantes que la sorprendieron y decepcionaron.

Durante su tiempo en Protagonistas de Nuestra Tele, la barranquillera fue conocida por su enfoque crítico y exigente al evaluar a los concursantes. La actriz expresó que, aunque algunos ganadores del reality no cumplieron con sus expectativas, no se sintió decepcionada por aquellos que no lograron triunfar. En particular, mencionó a Elianis Garrido, que fue eliminada por agredir físicamente a Óscar Naranjo, otro participante de la temporada de 2012.

Santodomingo lamentó su salida, ya que consideraba que la presentadora tenía un gran potencial: “Sabes quién me dolió que sacaran, de verdad, a Elianis. Qué embarrada. Sé que está bien, pero en ese momento ella tenía muchas ganas, se equivocó, se dejó ganar por su temperamento (...) Elianis lo que hizo fue que se le lanzó a la aorta, solamente eso, a la yugular, a Óscar”.

Isabella Santodomingo lamentó la salida de Elianis Garrido en el reality del Canal RCN - crédito @elianisgarrido/Instagram

En la misma entrevista, Isabella Santodomingo habló sobre Óscar Naranjo, que ha experimentado un notable cambio personal desde su participación en el programa. La actriz comentó que Naranjo, que fue objeto de críticas, ha trabajado en su desarrollo personal y ahora lleva una vida más estable y religiosa.

“Yo siento que él era una persona que tenía muchos problemas en ese momento. Hace poquito vi un video y creo que ha trabajado en él. Nadie puede pensar que lo que tú eras a los 20, eres a los 40...si sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿a qué viniste? El tema con él era que, supuestamente, como que le gritaban o le decían que era muy amanerado, que era cuanta cosa”, expresó la presentadora para el medio citado.

La actriz se mostró sorprendida por la transformación de Naranjo, destacando la valentía de su proceso de cambio: “Lo que me sorprendió de la entrevista que vi fue que se sometió como a una terapia y se casó...lo cual me parece valiente de su parte, pero al mismo tiempo triste, como a quién le importa, cuándo llegaremos al día en el que con quien tú te metas a tu cama es tu problema. ¿Por qué uno tiene que salir diciendo: ‘Hola, soy hetero, soy gay, fulano’, eres un ser humano y punto, ya. Dije como: ‘Wow, qué duro por lo que pasó’, porque él salió de ahí estigmatizado, todo el mundo le gritaba cosas horribles y era una persona emocionalmente inestable”.

Isabella Santodomingo habló de cambio que tuvo Óscar Naranjo después de su salida del reality - crédito Colprensa

En la conversación, la barranquillera también abordó su percepción sobre la evolución de los participantes del reality: “Fíjate que no me han decepcionado. Algunos de los que ganaron sí me decepcionaron...yo no entendía (...) Jhoan, el que era bonito, pero parecía un príncipe. Ahora, quiero dejar claro que no es tan importante ser bonito, es tener algo que transmites. Sara igual, me parecía una berraquita”, expresó sobre alguno de los exconcursantes del programa del Canal RCN.

La participación de Isabella Santodomingo en Protagonistas de Nuestra Tele no solo dejó una marca en los participantes, sino también en los televidentes del programa, que sigue recordando su papel como jurado y mentora.