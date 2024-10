“La muerte se sentó en la mesa frente a mí”: joven bogotano se salvó de milagro en restaurante al que se le cayó el techo

Sentir la muerte de cerca lo llevó a reflexionar sobre su tiempo en la Tierra y cómo lo distribuye - crédito @noacoolkid / TikTok

La vida puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Y el creador de contenido Chris Estrella puede dar cuenta de ello luego de salvarse de milagro cuando, entrado octubre, se cayó el techo del restaurante en el que estaba almorzando en el sector de Galerías, en Bogotá.

Casualmente, para el momento en el que ocurrió el desprendimiento al interior del local comercial, Chris estaba grabando un video estilo selfie en el que quedó registrada su expresión de terror al escuchar el estruendo por la caída.

Pasados unos minutos, cuando el humo empezó a dispersarse, el creador de contenido decidió sacar nuevamente su celular y grabar el estado en el que quedó el restaurante de cadena, en el que, según dijo, vio de frente a la muerte.

Semejante experiencia lo hizo replantear su manera de vivir y, al llegar a casa, decidió compartir una profunda reflexión con sus seguidores: “Hoy la muerte se sentó en la mesa frente a mí, me habló de lo frágil que soy y de lo rápida que es... de qué tan cerca puede estar de mí. Hoy quiso almorzar conmigo para recordarme que estoy vivo, que no he agradecido el hecho de estarlo y que no he hecho todo lo que quiero hacer, de los ‘te quiero’ que me he guardado, de lo poco que he vivido”.

Y continuó: “(La muerte) fue amable conmigo al recordarme todo esto sin un rasguño, pero fue lo suficientemente contundente para hacerme saber que la vida es hoy y que puede que mañana ya no esté aquí. Me recordó que debo decirles a mis padres y a mis hermanos que los amo, más seguido; me hizo pensar en quienes me piensan desde la distancia; me recordó que no estoy solo y que estoy lleno del amor de muchas otras personas. Agradezco haber vivido esto, aunque me dé miedo el que la muerte haya sido tan sincera... espero no deba recordármelo una vez más”.

El video con la reflexión no tardó en hacerse viral, no solo por la magnitud del accidente, sino por la oportunidad que Chris habría aprovechado al replantear la manera en la que gasta su tiempo: “Qué reflexión la que te mandaste. Nunca con miedo, pero siempre con respeto a la muerte. Gracias por recordarnos que hay que agradecer cada día”, “Para llegar a morir solo falta estar vivo”, “La muerte nos acecha desde el nacimiento. Es bueno hacer conciencia de ello”.