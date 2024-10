Juliana Calderón entrará nuevamente al quirófano: qué se hará

Juliana Calderón anunció en Instagram que se someterá a una cirugía - crédito @julianacalderon12/Instagram

Juliana Calderón, conocida por su emprendimiento en la industria de las keratinas y por ser hermana de Yina Calderón, anunció que se someterá a un nuevo procedimiento quirúrgico.

La noticia fue compartida a través de sus historias de Instagram, donde explicó que la intervención es necesaria por las complicaciones que le dejó una pasada cirugía.

La influencer, que tiene más de seiscientos mil seguidores, reveló que tras someterse a una operación de manga gástrica, desarrolló una hernia que ya había sido intervenida, pero que no pudo cuidar adecuadamente por problemas personales y familiares.

Una hernia complicó la salud de Juliana tras una operación de manga gástrica- crédito @inforfarandulacolombia/Instagram

“¿De qué me quiero operar? Resulta y pasa que yo me hice una manga gástrica y debido a eso me salió una hernia, yo me la operé, la hernia, pero en ese momento en el que lo hago, tuve muchos inconvenientes, problemas familiares, personales, empresariales, de todo y no me pude cuidar al 100%”, expresó la creadora de contenido en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram donde un seguidor le cuestionó: “¿De qué te quieres operar?”

Los comentarios acerca de las declaraciones de la empresaria no se hicieron esperar. Varios internautas tuvieron opiniones divididas al respecto: “No estás muy bien así”; “Lo grave es que hay personas que toman su vida como modelo, ustedes posteando esto ayudan a su visibilidad. Aquí no hay nada admirable”; “Te ves muy bien 😍; “Y cuando tenga un hijo si es q lo tiene le va tocar también hacerle cirugía 😂”, son algunos comentarios en las redes sociales.

Entre otras cirugías, se conoce que la hermana de la conocida empresaria de fajas se hizo una liposucción en 2022. Apenas un mes y medio después de la operación, Calderón reveló que había perdido casi 15 kilos, según sus publicaciones.

Juliana Calderón compartió su experiencia personal sobre volver al quirófano - crédito @julianacalderon12 / Instagram

La familia Calderón ha estado en el centro de atención mediática en el país por diversos escándalos y por los procedimientos estéticos a los que se han sometido las hermanas, especialmente Yina Calderón. Sin embargo, en esta ocasión, Juliana ha decidido compartir su experiencia personal y los motivos detrás de su decisión de regresar al quirófano.

En sus declaraciones, Juliana expresó su intención de cuidarse adecuadamente esta vez y de seguir un plan de entrenamiento y alimentación que le permita mejorar su salud y apariencia.

La empresaria también mencionó que, hasta ahora, no ha mantenido una dieta estricta, pero que planea comenzar un nuevo ciclo de hábitos saludables después de su recuperación.

Juliana Calderón se sometió a un cambio estético - crédito @julianacalderon12 / Instagram

La última intervención que Juliana Calderón hizo pública en sus redes sociales fue cuando decidió realizarse una armonización facial, un procedimiento que transformó notablemente su apariencia, como se puede observar en las imágenes del antes y después que compartió en su cuenta de Instagram.

El procedimiento estético al que se sometió la empresaria generó una ola de comentarios en las redes sociales. En las imágenes publicadas, se aprecia un mentón más definido, así como un perfilado más pronunciado en sus labios y nariz. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, con comentarios que iban desde elogios por su nuevo aspecto hasta comparaciones con su hermana Yina.

En un video compartido por Juliana, se puede ver a Yina Calderón grabando momentos antes de la intervención, donde comenta sobre el trabajo que la doctora tenía por delante. Yina mencionó que su hermana tenía personalidad, pero carecía de ciertos rasgos faciales que ahora, tras el procedimiento, han cambiado drásticamente.

En el mismo video, Yina mostró el resultado final, destacando el cambio en la nariz y los labios de Juliana, y preguntando en tono jocoso si realmente es ella: “La Juli tiene personalidad, pero no tiene mentón, no nariz… La doctora la tiene, es pero dura, es que ella es recta aquí en el mentón, mamita mis papás como que solo la mandaron pal mundo (...) no me digan que la Juliana no cambió, ay, miren la nariz, los labios le quedaron muy naturales… Miren el mentón, ‘¿Juli, eres tú?”.