Ana Lucía Domínguez mostró a sus seguidores cómo son sus viernes desde que es mamá

Ana Lucía Domínguez sacó a relucir su sentido del humor en una reciente publicación en referencia a su maternidad - crédito @analuciado/Instagram

Para Ana Lucía Domínguez, 2024 fue un año de cambios fundamentales en su vida. La actriz reconocida por su trabajo en producciones como Pasión de gavilanes, El fantasma del Gran Hotel, Señora Acero o Pálpito, anunció en los primeros días del año que se radicaría en España junto con su esposo Jorge Cárdenas, con el fin de explorar nuevas oportunidades profesionales.

Pero, el cambio que definió su año tuvo lugar cuando anunció que estaba esperando a su primera hija. La noticia fue celebrada, pero también sembró algunas dudas debido a que se convirtió en madre a los 40 años, una edad que usualmente representa un mayor riesgo para la salud de la gestante. Pese a ello, la antioqueña no tuvo reparos en compartir cada momento del proceso, incluido el parto que se produjo por cesárea el pasado mes de septiembre.

Desde entonces, Ana Lucía continúa mostrando cómo es esta nueva etapa de su vida como madre sin ningún misterio y más allá de que no siempre los comentarios frente a su manera de abordar la cuarentena postparto sean favorables. Prueba de ello es que en las últimas horas publicó unas imágenes en las que la familia aparece paseando por un parque. Esto generó una discusión en la publicación entre quienes eran partidarios de hacer un reposo estricto durante la cuarentena, y quienes afirmaban que se tenía a exagerar con esta práctica.

Pero, la actriz también tiene tiempo para mostrar su sentido del humor frente a los cambios que representa la maternidad en su vida social, y en especial la lactancia. Una prueba de ello se aprecia en un reel de apenas unos segundos que publicó en su cuenta de Instagram titulado “Cuando me preguntan ¿Qué haces hoy viernes?”.

Apelando a su sentido del humor, la actriz compartió con sus seguidores cómo son sus viernes desde que nació Luciana - crédito @analuciado/Instagram

En la grabación, la actriz mira hacia la cámara de su teléfono con seriedad, mientras amamanta a Luciana, señalando además que lo hace a altas horas de la noche. Por supuesto, se trata de un doble sentido de su parte, y es evidente su compromiso y entusiasmo de atravesar esta faceta como madre.

Ana Lucía Domínguez reveló sus planes futuros y si desea tener más hijos

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas le dieron la bienvenida a su primera hija el pasado 6 de septiembre. La pareja, que lleva 15 años de relación, emocionó a todos sus seguidores con el anuncio de la llegada de Luciana - crédito @analuciado/Instagram

En su canal de YouTube, la actriz compartió un video en el que mostró algunos de los momentos previos y posteriores al parto de Luciana. Mientras Jorge Cárdenas la grababa y le hacía preguntas, esta respondía algunas inquietudes que presentaron sus seguidores tras anunciar su embarazo.

Una de estas inquietudes se relacionó con la posibilidad de tener hijos en el futuro, frente a lo cual la actriz no descartó la posibilidad, pero afirmó que todavía debe atravesar esta experiencia con Luciana para confirmarlo. Además, admitió que por la maternidad tuvo que dejar de lado varios proyectos audiovisuales que le interesaban.

“Yo creo que voy a probar cómo me siento, cómo me va”, respondió inicialmente. “Seguramente va a ser muy lindo y muy chévere la experiencia de ser mamá, pero también extraño otras cosas de mí. Este año fue sabático, donde no trabajé, dejé de hacer unos proyectos muy interesantes que llegaron a mi vida”, confesó.

Aunque Ana Lucía fue clara al decir que no se arrepiente de su decisión y valora al máximo el hecho de ser mamá (al punto de calificarlo como “mi proyecto más importante”), también expresó que su intención es retomar la actuación en 2025. Al respecto, contó que en España tiene varias oportunidades para continuar con su carrera, y hasta la llamaron de México nuevamente para ofrecerle un papel.

“Que sea lo que Dios quiera, ahora los proyectos se hacen superrápido, así que se puede ser mamá, esposa, actriz, profesional y la vida continúa. A lo mejor nos animamos con Jorge a tener otro bebé”, sentenció.