Yuranis León y Mr. Black tendrían problemas en su relación: “De qué cielo te caen los cachos”

Las publicaciones de Yuranis León en Instagram generaron preguntas sobre su matrimonio con Mr. Black

Yuranis León, esposa del cantante de champeta Mr. Black, generó especulaciones sobre posibles problemas en su relación al compartir en Instagram una serie de publicaciones con mensajes que serían para el artista cartagenero.

Todo inició con una publicación que insinuara una infidelidad por parte del artista: “No tengo que mencionar a nadie. Todos sabemos de qué cielo te caen los cachos ¿Y tú? ¡Ya están bien boleteado aquí en Cartacho!”, escribió y añadió en la descripción del post: “Se acabó tanta farsa🙂 espero que estén feliz!”.

Yuranis León sugirió problemas de infidelidad en su matrimonio - crédito @yuranisleonmrblack/Instagram

Además, en la historia de Instagram Yuranis publicó dos selfies y escribió: “A veces el silencio no es suficiente, pero nadie más grande que Dios” y añadió: “El reloj no se detiene, así que tu solo respira y sigue. Buenas vibras pa´ todos, nos vemos pronto”, expresó León insinuando que estaría pasando por un momento difícil en su vida. Mientras que Mr. Black no ha publicado nada acerca de las palabras de su esposa.

Las declaraciones de la también cantante y bailarina generó rumores de una posible separación entre la pareja, que lleva más de 18 años juntos y que se casaron en marzo de 2018. Otros pensaron que podría tratarse de una estrategia para promocionar una nueva canción entre la pareja de esposos o una colaboración con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, puesto que el cantante cartagenero compartió recientemente en sus redes sociales imágenes de un encuentro en Miami (Estados Unidos) con el exnovio de ‘Yailin la más viral’, aunque todavía no hay confirmación por parte de los artistas si se trata de un nuevo lanzamiento musical.

Encuentro entre Mr. Black y Tekashi 6ix9ine en Miami generó rumores de una colaboración - crédito @mrblackelpresidente/Instagram

“Se viene canción malísima póngale la firma”; “Anda Yura lo siento mucho, esa es la que le cae 😓”; “Ya vienen con sus discos malos 😒😒”; “Ya deben cambiar esa estrategia que cansones se vuelven”; “Ese es el marketing de los que solo pegan con show baratos”; “Se viene música nueva para noviembre 😂”; “El marido de la hija. Bien 🐶 y bien boleta y le van a sacar un canción”; “Marketing de un nuevo disco 👏”; “Que es lo que pasa @yuranisleonmrblack tira la plena”; “Ya no creemos nada, puro marketing mira la Epa😂”, son algunas reacciones en las redes sociales.

El encuentro entre el rapero y el champetero generó gran expectativa entre sus seguidores, que especulan sobre una posible colaboración musical entre ambos artistas: “Esa es la colaboración de @mrblackelpresidente y @6ix9ine marketing a la vista”; “Menos mal Tekashi habla y canta español porque no imagino Mr. Black cantando champeta en inglés”; “Tekashi cantando champeta”; “No es lo mismo poner a Drake a cantar en español que al 69 cantar champeta 😂😂😂 Ni P. Diddy se atrevió a tanto”, estas reacciones de los usuarios se podrían cumplir debido a que en la reunión también participó el cantante cubano de reguetón Lenier, lo que sugiere que podrían estar trabajando en un nuevo sencillo que fusione diferentes géneros musicales.

Yuranis León ha sido clave en la carrera de Mr. Black - crédito @YuranisLeonMrBlack/Instagram

Mientras que Mr. Black y Yuranis León son una pareja que ha demostrado ser muy unida tanto en el ámbito personal como profesional. Su historia de amor comenzó en una discoteca llamada La Roca, donde se conocieron durante una fiesta. Según relató la pareja para el medio El Universal, el cantante al ver a Yuranis entrar al lugar, quedó impactado por su presencia y decidió acercarse a ella. A pesar de no tener dinero en ese momento, el cantante hizo todo lo posible para impresionarla, incluso pidiendo prestado para invitarla a bailar: “Edwin no tenía ni un peso ese día. Mandó a prestar plata, y me dijo: ‘¿Qué quieres tomar? ¿Quieres bailar?’”, contó la bailarina.

La relación entre la pareja de artistas no solo se ha mantenido a lo largo de los años, sino que también ha sido fundamental para el éxito del artista. León, además de ser su esposa y madre de su hija Korhaliz Sayonara, ha sido una pieza clave en la carrera de Mr. Black. Su apoyo mutuo ha sido esencial para enfrentar los desafíos del mundo del espectáculo: “Me fui convirtiendo en su mánager. Mientras veía televisión, anotaba los números de los programas y llamaba para pedir citas para entrevistas. Estuve tocando puertas como fuera (...) Iban contratando personas y hasta camarógrafa me volví para estar atenta a sus cosas”, expresó León.