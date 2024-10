Westcol recibió fuertes críticas por la vulgar letra de su nueva canción: “Irrespeta a las mujeres”

El creador de contenido colaboró junto a su novia y un reconocido productor musical - crédito @westcol / Instagram

Luis Villa, más conocido como Westcol, ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su carrera en redes sociales, pero la más mediática fue su ruptura amorosa con la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano, y el inicio de una nueva relación con la también creadora de contenido Valka.

El streamer paisa, de 23 años, quiso empezar a incursionar en el mundo de la música, no como cantante, pero sí como productor lanzando una sesión musical junto a Blessd y Ovy on the drums. Sin embargo, ha recibido duros comentarios en las plataformas digitales por el contenido de la canción, que toca los temas de relaciones abiertas y tríos sexuales.

El primer tema titulado Soltera logró figurar en los puestos más altos de las listas musicales del país. Además, tuvo una gran repercusión en la plataforma digital Youtube donde acumula más de 15 millones de reproducciones y en Tik Tok fue utilizada por miles de usuarios para realizar videos y bailes.

El éxito rotundo de su primer sencillo musical llevó a Westcol a continuar con su proyecto artístico, por lo que publicó su segunda sesión musical, esta vez acompañado de su actual pareja, Valka. Desde el anuncio del lanzamiento hubo controversia por el título de la canción Mi novio tiene novia.

Westcol y Valka recibieron duras críticas por su nueva canción

Para los internautas, el nombre de la W Sound y varios apartes de la letra de la canción podrían hacer referencia a una posible participación de la cantante paisa en la infidelidad de Luis Villa a su ex.

El detonante de esta teoría que se ha vuelto tendencia en redes sociales serían las frases “quería saber qué se sentía verlo a él conmigo y con otra haciendo sucierías”, “mi novio tiene novia y ver cómo le daba me excitó”, “mi novio tiene novia, ¿quién lo diría? Ahora también es novia mía” y “mi novio tiene novia y a mí no me dan celos, me gusta ver cómo le jala el pelo”.

Tales referencias no sentaron bien en varios de los seguidores del streamer, que expresaron su descontento en la sección de comentarios del video de YouTube: “Para escuchar en una reunión familiar está hermoso”, “para ponérsela a un niño como música infantil”, “qué gono***a que una mujer cante sobre esa vaina, después que por qué las irrespetan” y “pa dedicarle a la mujer”.

Los internautas también aprovecharon para recordar a Westcol las declaraciones que dio en uno de sus en vivos en el que confesó que obligaría a su pareja a firmar capitulaciones para que en un tiempo no le correspondan ninguna de sus adquisiciones ni bienes.

En streamer confesó que le hará firmar capitulaciones a su nueva pareja

“En la mañana estaba teniendo una conversación con mi novia, como ella está aquí en la casa y se va a quedar acá, y yo tengo planeado durar mucho con ella, por eso le dije que firmemos capitulaciones, porque en el momento que tú te vas a vivir con una persona y viven más de dos años, esa persona tiene derecho a la mitad de todas tus cosas”, dijo el streamer.

Villa Ríos también sostuvo que tiene plena seguridad de que su novia no intentará utilizar su dinero y posición para perjudicarlos. Sin embargo, dijo que prefiere asegurar sus bienes a futuro.

“Ella es demasiado noble, viene de una familia muy bonita, y es imposible que ella sea una persona mala, pero yo ya he vivido tantas cosas en mi vida gonorrea que yo ya estoy traumado, yo le dije a ella que no era algo de desconfianza, sino que no conozco todavía a la Valka famosa y con dinero”, resaltó.