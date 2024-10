Nueva colaboración a la vista, Karol G sorprende con adelanto de nueva canción: ya hay nombre y fecha de estreno

Karol G anunció nueva colaboración femenina que sería lanzada a mediados de octubre - crédito karolg / Instagram

Karol G ha vuelto a ser viral después de aparecer en un video junto a la cantante Sevdaliza mientras cantan parte de lo que sería el próximo lanzamiento de una canción en colaboración de la artista colombiana.

La publicación que ha inundado las redes sociales muestra a ambas artistas en el estudio interpretando un fragmento de su nuevo tema que, según escribió la cantante oriunda de Irán, lleva por nombre No me cansaré.

Aunque la cantante no menciona oficialmente a Karol G, se escucha claramente la voz de la intérprete colombiana durante la corta duración del video, además en la descripción del video, Sevdaliza escribió “No me cansaré ft ??”, generando expectativa sobre la artista que estará en la colaboración.

La Bichota cantará con Sevdaliza, una de las cantantes más virales del momento en redes sociales - crédito @sevdaliza / TikTok

Sin embargo, fueron los fans de Karol G los que confirmaron su participación, pues en el video se ve que Sevdaliza abraza a una artista con las mismas características físicas de la paisa, los seguidores también recordaron que ambas mantienen una relación cercana desde su performance en Rock in Rio.

Además, Sevdaliza sugirió en un comentario del video, que la canción se lanzará en octubre de 2024, “??/10/2024″, escribió la cantante Iraní, por lo que se espera que en las proximas semanas se conozca la fecha oficial.

En la corta publicación de 13 segundos se puede escuchar que la letra de la canción está enfocada en la manifestación de cosas positivas, “no me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero, no me cansaré”, cantan las artistas.

“Esa es la reina Karol G”, “gracias por colaborar con Karol G”, “a mí me sacan ese video o nada”, “Omg, es Karol G, amamos”, fueron algunas de reacciones en los comentarios del video publicado en TikTok.

Aunque el video cuenta con más de 300 mil vistas, en la red social X antes Twitter las reacciones de los fans de La Bichota no se hicieron esperar para volver viral la colaboración junto a Sevdaliza.

Los fans de La Bichota celebraron la colaboración con Sevdaliza - crédito @WuillansG1 / Instagram

“Atención: Sevdaliza lanzará su nuevo sencillo titulado “No Me Cansaré”, en colaboración con Karol G, este mes de octubre, están listos para la servida de coño que nos darán estas Dos reinas”, “esto va a ser un hit asegurado”, “por fin se nos está dando esta junta”, “amo que Karol está haciendo esto para ser más escuchada en Brasil, nada le queda grande”, fueron las reacciones de los fanáticos.

La primera interacción entre Karol y Sevdaliza

El 22 de septiembre, Karol G fue una de las headliners de Rock in Río, uno de los festivales más imponentes y famosos del Brasil. Siendo uno de los performances más aclamados, la colombiana decidió compartir el escenario con varios artistas del momento, incluyendo a Sevdaliza.

En los videos que circularon en redes se puede ver que la colombiana invitó a la iraní para que cantara en frente de más de 10.000 personas su éxito Alibi, canción conocida por el coro que dice: “Rosa que linda eres”, mismo que cantó junto a Karol en el festival.

Karol y la cantante iraní compartieron escenario en Rock in Rio - crédito @sevdaliza / TikTok

Desde su colaboración en el escenario, los fanáticos de ambas artistas notaron que hubo una química entre las dos, por lo que no les sorprendió que se hubieran unido para lanzar una colaboración femenina.

Quién es Sevdaliza

La intérprete nacida en Teherán, Irán, en 1987, confesó en repetidas ocasiones que antes de descubrir su pasión por la música, se aventuró a ser deportista, pues estaba obsesionada con el baloncesto a sus 14 años.

Fue llegando a su adultez que se dio cuenta de que ser una artista la podía inspirar mucho más que el deporte de canasta; sin embargo, y hasta el 2014 que después de intentar por varios medios pudo debutar en la industria de la música con su primer sencillo Backseat Love, proyecto con el que pudo marcar su propio sello con ritmos electrónicos llevados a la música Indie y el pop.

La cantante iraní-holandesa empezó su carera en 2014 - crédito AP/ Marco Ugarte

Continuó lanzando canciones en los años posteriores y ganó mucho más reconocimiento al punto de poder lanzar su primer EP titulado Children of Sick, primer proyecto en que pudo demostrar la intención de hacer música con mensaje, pues en una de sus canciones envió duros mensajes a las políticas migratorias de Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos.

Aunque la cantante venía con un éxito modesto, fue hasta el 2024 que gracias a su colaboración con la brasileña Pabllo Vittar y Yseeult que llegó a conquistar las plataformas digitales con su ritmo peculiar.