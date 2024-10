Andy Rivera habló de su intimidad: “La cama no está para compartirla con cualquiera”

Andy Rivera habló de su situación sentimental actual - crédito @andyrivera/Instagram

Andy Rivera ha sido tema en los medios de comunicación y las redes sociales en varias ocasiones por sus relaciones sentimentales, las polémicas rupturas y las canciones que compone inspiradas en el amor.

Sin embargo, desde que terminó con la actriz Lina Tejeiro, no se ha vuelto a mencionar el tema de un noviazgo ni la posibilidad de que se dé una nueva oportunidad en el amor, a pesar de que en varias ocasiones ha asegurado estar listo para estar con alguien más.

El cantante colombiano se ha dedicado, desde la última vez que salió con la expresentadora de La casa de los famosos Colombia para Vix, a su carrera musical, su hija, el cuidado de su salud física y mental, así como también a compartir tiempo con su familia y a establecer nuevos vínculos profesionales.

Hasta la fecha, no le ha dado espacio para tener una nueva relación, por lo que sus seguidores se muestran cada vez más insistentes en preguntarle sobre el tema, ya que quieren confirmar si está con alguien o conocer la razón por la cual no ha querido volver a involucrarse en asuntos del amor.

Incluso, hay momentos en las que lo indagan para que aclare los rumores que le han creado respecto a su cercanía con algunas mujeres, pues más de una vez se ha dicho en las redes sociales que lo vieron con alguien y a él le ha tocado salir a desmentir esa información.

Aunque el pereirano eligió convertirse en una de las celebridades más reservadas con todo lo que tiene que ver con su vida sentimental y privada, él mismo ha sido el que toque el tema del amor en sus perfiles de Instagram y Tiktok, para confirmar si está o no con una mujer, y también para contar cómo se ha estado sintiendo.

Es así como en las últimas horas del 8 de octubre Andy Rivera llamó la atención del público tras publicar una historia en la que contó con quién comparte la cama actualmente y qué piensa sobre la idea de vincularse sentimentalmente con alguien.

“La cama no está parta compartirla con cualquiera. En lo personal, si no hay vínculo emocional, prefiero abstenerme de la intimidad. No queda nada después de un intercambio energético vacío. Quizás sí quede algo y sea esa sensación de sentirte más solo, más perdido, menos conectado”, escribió Andy Rivera a manera de reflexión en su perfil de Instagram.

Con sus declaraciones, el hijo del cantante de música popular, Jhonny Rivera, dejó claro que por el momento no está saliendo con nadie, ni de manera esporádica y sin sentimientos, todo parece indicar que para él es más importante tener una conexión y un sentimiento más que pasar un rato y nada más.

En este mensaje también se puede entrever que el cantante paisa estaría pensando y hablando de la soledad, un tema que para muchos es difícil de tocar, pero teniendo en cuenta que él está en trabajo y cuidado de su salud mental, sería algo que está manejando de una mejor forma.

Lo cierto es que por el momento Andy Rivera sigue soltero y no está pensando en tener algo pasajero, sino que espera encontrar a la persona ideal para entregarle su amor. Mientras tanto, está concentrado en su carrera musical y el empezar de cero, pues en diálogo con El Espectador aseguró que le dio un giro significativo a su carrera, dejando atrás los logros del pasado para enfocarse en el presente, porque quiere reinventarse.

“Cuando empecé todavía era radio y CD, hoy ya es streaming y eso supone un reto nuevo que me encanta enfrentar. Me siento como un alumno que está llegando con el cuaderno nuevo: lo acaba de marcar y van a empezar las primeras clases”, expresó el cantante colombiano.