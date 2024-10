Quisieron extorsionar a ‘Carroloco’, humorista señalado de ser testaferro del Clan del Golfo: “Att: su pasado”

Carroloco aseguró que sus adquisiciones son producto de su trabajo como humorista - crédito Caracol Televisión/YouTube

Juan Guillermo Zapata Noreña, conocido como “Carroloco” y recordado por su trabajo como humorista en el programa Sábados Felices, de Caracol Televisión, informó a través de sus redes sociales que recibió un mensaje de parte de delincuentes que intentaron extorsionarlo e mencionaron “su pasado”. El reconocido cuentachistes ha estado en el ojo del huracán por sus presuntos nexos con la organización criminal Clan del Golfo.

De acuerdo con el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, el humorista habría prestado su nombre para que algunas propiedades del grupo delincuencial pasaran desapercibidas para las autoridades.

“Dentro de las actividades investigativas que se adelantaron se logró determinar técnicamente que este señor, conocido como “Carroloco”, prestó su nombre para que algunos bienes de la estructura Carlos Vásquez, del Clan del Golfo, pasaran a su nombre, aprovechando el reconocimiento que tenía ante el público, su medio o la farándula, digamos, en el cual se movía. Esta situación está demostrada a través de un proceso investigativo que se lleva por enriquecimiento ilícito y fue la base para que por parte de la Fiscalía se tomara la decisión”, indicó el uniformado, en conversación con Blu Radio.

El mensaje extorsivo

De acuerdo con “Carroloco”, las acusaciones en su contra son falsas y que todo lo que ha logrado adquirir es fruto de su trabajo como humorista, ejercido durante muchos años. Aunque las dudas sobre la legalidad de sus finanzas persisten, regresó al elenco de Sábados Felices. No obstante, en medio de lo que sería un retorno a la normalidad de su vida, recibió un mensaje amenazante en el que le exigieron $30 millones.

“Mi amigo, para no traer recuerdos y devolvernos al pasado y dar una orden en Colombia para que se le complique la vida, le voy a dejar muy claro. Le voy a enviar una cuenta para que usted transfiera 30 millones que necesitamos en Colombia. Si va al Gaula, a la Policía, al Ejército, hágalo, eso me tiene sin cuidado”, se lee en el mensaje de WhatsApp que compartió en redes.

Asimismo, los delincuentes aseguraron que es preferible que pague el dinero a que se revivan “más situaciones” que, al parecer, no le convendrían. Advirtieron que el negarse a cumplir con sus exigencias podría, incluso, salirle más caro y afirmaron saber cómo encontrarlo. “¿Estamos o no estamos? Si se desconecta, hágalo que en Colombia no es nada imposible ubicarlo. Att: su pasado”, escribieron.

El cuentachistes alertó a sus seguidores y seguidoras, mostrando el número de celular desde donde recibió el mensaje amenazante: +52 55 7235 9239. Instó a la ciudadanía a no dejarse influenciar por los criminales y a negarse a hacer lo que les exigen.

Los presuntos vínculos con el Clan del Golfo

Según explicó el director de la Dijín, las autoridades cuentan con pruebas de comunicaciones que habrían tenido “Carroloco” y alias Rodrigo, de la estructura Carlos Vásquez, lo que demostraría que el comediante conocía al criminal en cuestión.

Además, la Fiscalía embargó siete propiedades del humorista, entre ellos, una finca y dos apartamentos. La totalidad de los inmuebles representan un valor de $12.000 millones. Otros bienes como un carro BMW y una camioneta Toyota TXL también fueron ocupados por las autoridades.

Sin embargo, “Carroloco” negó que sus ingresos y propiedades estén relacionadas con movimientos ilegales de dinero: “Entiendo que haya quienes desconozcan mi trayectoria y crean falsas suposiciones sobre mi trabajo. Debo aclarar que mi labor como humorista es mi profesión y que he dedicado de esfuerzo y pasión a ella. Lamento profundamente las críticas injustas y los juicios erróneos que puedan surgir por desconocimiento”, señaló en redes sociales.