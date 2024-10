“Cali no puede descender, hay que rogarle a Dios”, Pedro Zape, histórico del FPC habló sobre el presente azucarero

Pedro Antonio Zape habló en Gol Caracol sobre la situación del cuadro valluno-crédito Ernesto Guzman Jr/EFE.

Deportivo Cali vive día a día una cita con la historia del fútbol profesional colombiano, ya que los Verdiblancos en estos momentos no se encuentra en una posición cómoda en el rentado nacional: lucha en el cuadrangular por no descender.

Junto a equipos como Patriotas de Boyacá, Jaguares de Córdoba, Envigado y Boyacá Chico, el 10 veces campeón del fútbol nacional espera un milagro para zafar, situación que ocurre con el pésimo rendimiento de Jaguares de Córdoba que se encuentra penúltimo en esta tabla y Patriotas de Boyacá, que, al contrario del cuadro felino de la región del Sinú, por el momento, tiene mejores resultados.

Por este motivo, uno de los históricos del Deportivo Cali, como lo es Pedro Zape, habló al portal web del Gol Caracol con el periodista Dilhan Stwitar Almonacid sobre cómo vive la situación del club de sus amores y fue tajante: expresó su miedo por ver al rival de patio del América de Cali en la segunda división del balompié nacional.

“Cali no puede descender: hay que rogarle a Dios”: Pedro Zape

Pedro Antonio Zape, exportero de la selección Colombia, Deportivo Cali y América de Cali en el fútbol profesional colombiano - crédito Noticial Caracol / Caracol Televisión - Pantallazo

Así se refirió al Gol Caracol al ser consultado sobre el presente del Deportivo Cali y en donde expresó el dolor por la situación que vive el equipo de sus amores: “Uno no quiere que su equipo de las entrañas, o del alma, como quieran llamarlo, llegue a una situación difícil como la actual. Hay que rogarle a Dios y pedirle que hagan un buen trabajo en la parte directiva, para que este equipo tenga la performance que tuvo casi siempre. La verdad es que a uno le cuesta entender esto”, declaró en el comienzo de la charla.

Además, añadió que no ve con posibilidades de que el equipo vallecaucano baje a la segunda división y también realizó un llamado a la hinchada para que no piensen en la situación y se unan en pro a salir de este momento complejo: “Cali no puede descender. No podemos ni pensar en eso porque es una gran institución. A mí no me ha pasado por la mente que vamos a estar en la segunda categoría”, mencionó Zape.

Y para finalizar, el portero de 75 años también comentó que hay que revisar el por qué Cali en esta situación y mirarlo desde adentro: “Hay que estar allá adentro y mirar que es lo que pasa, yo a esta distancia no puedo responder sobre lo que ocurre en la interna del Cali, no sé. Pero hay que salir, esa es la ambición que tiene uno con lo que se ama y con un club que me dio muchas cosas como jugador activo, hay que salir de la mala racha y ver que es lo que estamos haciendo de mal”, concluyó el exportero de la selección Colombia.

Recorrido de Pedro Zape como futbolista profesional

El mítico portero pasó por ambos clubes del Valle del Cauca y además fue el portero titular de la Selección Colombia durante comienzos de los años 70 y finales de los 80. Estuvo en Deportivo Cali desde 1966 hasta 1984 y jugó un total de 469 partidos.

Con América de Cali estuvo desde 1985-1988 y disputó un total de 64 partidos.

Con la Selección Colombia tuvo 47 encuentros en total desde 1972 hasta 1985, lo que sumó un total de 580 partidos a lo largo de su carrera.

Palmarés de Pedro Zape en el fútbol colombiano

Deportivo Cali - Ligas: 6 en total - 1969, 1970, 1974

América de Cali - Ligas: 2 en total: 1985, 1986

Así va la tabla del descenso 2024 en los promedios

Deportivo Cali y Millonarios se vieron en Palmaseca, por la fecha 13 de la Liga BetPlay-crédito @MillosFCOficial/X

20. Patriotas de Boyacá: 0,90 de Promedio

19. Jaguares de Córdoba_ 0,99 de Promedio

18. Envigado: 1,02 de promedio

17. Deportivo Cali: 1,04 de promedio

16. Boyacá Chico: 1,07 de promedio

15. Alianza FC: 1,17 de promedio

14. Deportivo Pasto: 1,31 de promedio

13. Deportivo Pereira: 1,32 de promedio

12. Fortaleza CEIF: 1,35 de promedio

11. Once Caldas: 1,38 de promedio

10. Equidad: 1,42 de promedio

9. Atlético Bucaramanga: 1,45 de promedio

8. Junior de Barranquilla: 1,51 de promedio

7. Independiente Santa Fe: 1,52 de promedio

6. América de Cali: 1,57 de promedio

5. Independiente Medellín: 1,61 de promedio

4. Atlético Nacional: 1,61 de promedio

3. Águilas Doradas: 1,67 de promedio

2. Deportes Tolima: 1,68 de promedio

1. Millonarios: 1,75 de promedio

5 de octubre

Partido: Envigado vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Polideportivo Sur de Envigado

Hora: 2:00 p .m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Partido: Boyacá Chicó vs. América de Cali

Estadio: La Independencia de Tunja

Hora: 4:10 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports

Partido: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Estadio: La Libertad de Pasto

Hora: 6:20 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Partido: Alianza FC vs. Once Caldas

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Hora: 8:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports

6 de octubre

Partido: Independiente Medellín vs. La Equidad Club de Fútbol

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 3:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports

Partido: Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 5:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports

Partido: Junior de Barranquilla vs. Patriotas de Boyacá

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Hora: 7:20 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

7 de octubre

Partido: Fortaleza CEIF vs. Jaguares de Córdoba

Estadio: de Techo de Bogotá

Hora: 6:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Partido: Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima

Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira

Hora: 8:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol