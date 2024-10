Greeicy y Jhay Wheeler estrenan “¿Qué te pasó?”: una mezcla de melodías románticas y pop

La colombiana Greeicy y el boricua de música urbana Jay Wheeler unieron fuerzas en una colaboración con la que esperan cautivar a sus seguidores y a la industria musical con su nuevo sencillo ¿Qué Te Pasó?, una fusión que mezcló el estilo urbano romántico de Wheeler con el pop latino característico de Greeicy, lo que resultó en una propuesta que ha sido calificada como un éxito, tanto en las listas, como entre los fans de ambos artistas.

La colaboración comenzó hace dos años, cuando Greeicy envió a Wheeler una versión inicial del tema acompañada de un mensaje directo: “Creo que encajarías perfectamente aquí”, tras el mensaje, Wheeler no dudó en aceptar la propuesta y, desde ese momento, se inició un proceso de trabajo conjunto que reflejó la admiración mutua y la conexión artística entre ambos músicos, la cual, se logra apreciar en ¿Qué Te Pasó?

Producida por La Crème, los artistas lograron fusionar sonidos del pop latinos con ritmos urbanos, llegando a un equilibrio que es a la vez emotivo y pegadizo, dado que la canción busca transportar a los oyentes a un espacio emocional donde la música se convierte en el vehículo perfecto para expresar el desamor.

La química entre los dos artistas permitió crear un sencillo que destaca por sus letras y melodías, por lo que tras sus primeros días en plataformas digitales, ha logrado conectar con el público de los dos países.

Dos artistas exitosos que unieron sus fuerzas

Por un lado, la caleña se ha posicionado como una de las artistas más relevantes del pop latino. Por ejemplo, con su reciente sencillo A Veces A Besos ha logrado un gran impacto en la industria, incluso, llegando a situarse entre los primeros lugares del Billboard Latin Pop Airplay y ascendiendo al puesto número 11 del Top 20 de dicho ranking en Estados Unidos.

Jay Wheeler, por su parte, se ha consolidado en la música urbana con un estilo melódico y letras que conectan a nivel emocional, por lo que su participación en ¿Qué Te Pasó? dejó ver el lado sensible del artista que complementa la energía de Greeicy, creando una combinación efectiva que tiene potencial para conquistar mercados más allá del público hispano.

Pero, el lanzamiento del único sencillo no es lo único que tendrá a Greeicy ocupada, pues se está preparando para su gira Greeicy Yeliana World Tour, la cual la llevará a diferentes países de América Latina y Estados Unidos, incluyendo República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Venezuela, Chile, Guatemala y El Salvador, con la que quiere celebrar su crecimiento internacional y su consolidación como una de las voces destacadas del pop latino actual.

Una de las invitadas de Shakira

A través de una publicación en sus redes sociales, Greeicy Rendón dejo ver su emoción al conocer a Shakira, una de las figuras más influyentes de la música en Colombia, dado que tuvo la oportunidad de compartir con la barranquillera, así como con otras personalidades del entretenimiento como Tini Stoessel y Stefi Roitman, en la grabación del video del último lanzamiento de la colombiana.

El nuevo sencillo de la estrella internacional titulado Soltera se convirtió en un himno al amor propio y al empoderamiento femenino, logrando un gran éxito, similar al de su colaboración anterior con Bizarrap en la Sesión 53 en la que la artista expresó sus sentimientos tras su separación de su expareja.

En ese sentido, en redes sociales Shakira compartió algunos momentos con diversas figuras del mundo del espectáculo como Lele Pons, Winnie Harlow y Natti Natasha; sin embargo, el encuentro con Greeicy y Tini fue especialmente significativo, por lo que Greeicy, que se considera una admiradora de Shakira, relató cómo trató de mantener la calma al estar junto a una artista de tal calibre.

“Los que me conocen saben lo fan que soy de esta mujer y se pueden imaginar lo que me tocó actuar para parecer normal. ¡Lo logré! Yo actué muy normal, estaba tranquilísima, supernormal, aquí con Shakira … Cuando en mi vida yo me imaginé esto”, aseguró la caleña.